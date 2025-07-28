|Новая ось противостояния на Ближнем Востоке – Израиль vs Турция, - Дмитрий Минин
13:54 28.07.2025
Новая ось противостояния на Ближнем Востоке – Израиль vs Турция
В Баку при турецком посредничестве идут активные переговоры между Дамаском и Западным Иерусалимом
28.07.2025 | Дмитрий МИНИН
"Разрулить" все конфликты на Ближнем Востоке, наверное, не получится никогда и ни у кого. Казалось бы, израильский премьер Нетаньяху перехитрил и переборол всех своих главных противников – от ХАМАСа в Газе и "Хизбаллы" в Ливане до асадовской Сирии и Ирана. Но выясняется, что сеет он зубы дракона, из которых вырастают поколения мстителей, уже наученных горьким опытом и неминуемо готовящих свой реванш. В то же время на горизонте появляются еще более грозные противники, в первую очередь Турция, военная мощь которой значительно превосходит все те силы, с которыми Израиль сталкивался до сих пор.
На глазах, например, рушится такая, вроде бы стройная, по мнению ее авторов, на бумаге израильская схема создания в Сирии буферного друзского государства, выходящего через пустынный "Коридор Давида" на аналогичное курдское образование за Евфратом. После крайне жесткого турецкого демарша в ответ на инспирирование Израилем друзских волнений в сирийской провинции Эс-Сувейда Нетаньяху ощутимо сдает назад. Друзам же, как и курдам, видимо, уготована судьба уже брошенных афганцев и приближающихся к такой же "доле" украинцев.
Отношения Израиля и Турции в последние годы заметно ухудшились в свете разрушения первым сектора Газа и убийства десятков тысяч населяющих его палестинцев. Турецкий президент резко осуждал эти действия и заморозил с Израилем все отношения. Однако негодование Эрдогана в основном носило вербальный характер. При этом важным стратегическим партнером Израиля оставался Азербайджан, который вообще-то без позволения "султана" и пикнуть не смеет. Оттуда первому по нефтепроводу Баку – Джейхан исправно поступали основные поставки нефти и другие ресурсы. В ответ шли серьезные объемы современного оружия. Развивались и иные сферы сотрудничества. Азербайджанская компания SOCAR выкупила, к примеру, 10% акций крупнейшего израильского газового месторождения и выиграла тендер на разведку газа в Зоне I у израильского побережья. Израиль в свою очередь серьезно вкладывается в экономику Азербайджана и создает для него спутники.
Очевидно, Нетаньяху допустил стратегический просчет, когда посчитал, что так все и останется, а Анкара будет вынуждена согласиться с фактическим разделом с ним Сирии на две сферы влияния. Между тем Эрдоган, очевидно, идти на это не собирается. Если антиизраильской риторикой по поводу Газы он до сих пор в основном собирал очки в исламском мире, то Сирию во главе со своим ставленником аш-Шараа турецкий президент совершенно определенно считает полной собственной вотчиной.
Исследователи Вашингтонского института изучения Ближнего Востока полагают, что в целом "военная напористость Израиля приносит Эрдогану скрытые выгоды". Он укрепил свои дипломатические позиции, демонстрируя себя в качестве посредника и "стабилизирующего фактора в НАТО". В результате поражения Ирана и его союзников в регионе значительно возросла региональная роль Турции. Эрдоган также использовал последние события здесь, вызванные действиями Израиля, для "отвлечения внимания собственной общественности от инфляционного кризиса в стране и продолжающихся репрессий в отношении оппозиции".
На призыв сирийского лидера оказать военную помощь в деле сохранения целостности его страны Эрдоган уже ответил согласием. Еще дальше пошел министр иностранных дел Турции, а в прошлом глава ее разведки Хакан Фидан, которого прочат в наследники действующего президента. Он демонстративно посетил выставку турецких вооружений, где сделал весьма воинственные заявления.
Фидан, в частности, заявил: "Если вы будете использовать насилие, чтобы разделить и дестабилизировать Сирию, мы воспримем это как прямую угрозу нашей национальной безопасности и вмешаемся". Адресат данного послания был всем очевиден, равно как и его не вербальный, а вполне осуществимый характер.
Если оценивать потенциалы обеих сторон, то по части ВВС, ракетных вооружений, систем ПВО/ПРО и кибервойск, ЦАХАЛ технологически все же опережает турецкую армию. Однако ее сухопутная составляющая мощнее и не только численно, но и по соответствующим боевым средствам. Не все решается с воздуха, без наземной операции Израилю "Коридор Давида" не построить. А на нее при сложившемся соотношении сил он явно не пойдет. Да и в области ВВС Анкара в последнее время идет на шаги, которые призваны сократить ее отставание от Израиля. Она, например, уже не надеясь продвинуть соглашение с США о закупке самых современных самолетов F-35, пошла на заключение договора с Германией о поставке 40 истребителей Eurofighter Typhoon поколения 4++.
Считается, что эти самолеты уступают американским F-35, но зато превосходят F-16, которые все еще составляют основу израильского авиационного парка. Во время недавних бомбардировок Ирана главенствующая роль принадлежала именно им, а немногие F-35 главным образом их прикрывали.
Недостаток финансов у Турции, который Израиль теоретически мог бы использовать для оказания на нее давления, Анкара восполняет тесным сотрудничеством по Сирии с "купающимся в деньгах" газовым "гигантом" Катаром. Директор израильского Института Мисгав Меир Бен Шаббат пишет, что после распада "оси сопротивления", возглавлявшейся Ираном, "Катар и Турция заполняют образовавшийся вакуум. У них обоих есть общие региональные и глобальные амбиции, а также ресурсы для их поддержки. Они играют на всех сторонах, извлекая выгоду из своей роли посредников". Катар, например, взял на себя выплату зарплат в сирийском госсекторе и объявил о вложении в энергетику Сирии $7 млрд.
В результате столкновения в Эс-Сувейде как-то прекратились "сами собой", а друзы замерли в тревожном ожидании своего неясного будущего.
Одновременно стали поступать сообщения о том, что в Баку при турецком посредничестве идет интенсивный процесс сирийско-израильских переговоров по полному спектру отношений между двумя странами, включая не только проблему Эс-Сувейды, но и вторжения ЦАХАЛа на сирийскую часть Голанских высот. Более того, в них участвовал и сам глава Сирии аш-Шараа, в то время как с израильской стороны присутствовали лишь чиновники среднего звена. Сообщалось, что стороны были близки к соглашению. Эрдоган и Ильхам Алиев уже примеряли на себя тогу общепризнанных миротворцев, а быть может, задумывались и о Нобелевской премии мира. Да кто ж ее им даст, когда на эту премию есть такой достойный кандидат, как Дональд Трамп.
В процесс вмешался посол США в Турции миллиардер турецкого происхождения и личный друг главы Белого дома Томас Баррак, который настоял, чтобы заключительный этап сирийско-израильских переговоров по нормализации отношений был перемещен в Женеву и проходил уже при посредничестве Соединенных Штатов. Любая вящая слава в этом мире, по скромному мнению Баррака, должна принадлежать только им и больше никому.
Сообщается, что переговоры проведут министр стратегических дел Израиля Рон Дермер и министр иностранных дел Сирии Асад Хасан Шейбани под бдительным оком специального представителя президента США Дональда Трампа в Сирии и посла США в Анкаре Томаса Баррака. Кстати, последний, проведший даже какое-то время под арестом в 2021 из-за связей с Трампом и некоторых неблаговидных деяний, буквально на глазах стал самой важной фигурой от США на Ближнем Востоке, оттеснив всех прочих советников и помощников президента.
Такой разворот событий говорит о том, что не только у Израиля, но и у Турции существует естественный предел возможностей и значения, когда они размахиваются слишком широко. Если для решения своих стратегических задач в Сирии ресурсов у нее пока хватает, хотя и не известно надолго ли, то в других местах Анкара также может столкнуться с тем, что далеко не все пойдет по ее планам. Особенно там, где она вступит в противоборство с более мощными, чем Израиль, региональными и мировыми игроками.