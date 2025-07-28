Новая ось противостояния на Ближнем Востоке – Израиль vs Турция, - Дмитрий Минин

13:54 28.07.2025

Новая ось противостояния на Ближнем Востоке – Израиль vs Турция

В Баку при турецком посредничестве идут активные переговоры между Дамаском и Западным Иерусалимом



28.07.2025 | Дмитрий МИНИН



"Разрулить" все конфликты на Ближнем Востоке, наверное, не получится никогда и ни у кого. Казалось бы, израильский премьер Нетаньяху перехитрил и переборол всех своих главных противников – от ХАМАСа в Газе и "Хизбаллы" в Ливане до асадовской Сирии и Ирана. Но выясняется, что сеет он зубы дракона, из которых вырастают поколения мстителей, уже наученных горьким опытом и неминуемо готовящих свой реванш. В то же время на горизонте появляются еще более грозные противники, в первую очередь Турция, военная мощь которой значительно превосходит все те силы, с которыми Израиль сталкивался до сих пор.



