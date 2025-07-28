Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня в Малайзии

14:01 28.07.2025

Лидеры Таиланда и Камбоджи договорились о прекращении огня

Премьер Малайзии Ибрагим: Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня



28 июля 2025



Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечаячай и глава правительства Камбоджи Хун Манета на переговорах в Куала-Лумпуре договорились о прекращении огня, оно вступит в силу в полночь по местному времени. Об этом 28 июля сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим по итогам встречи.



"Обе страны согласились на немедленное и безусловное прекращение огня, вступающее в силу с полуночи", - приводит его слова на пресс-конференции по окончании встречи Associated Press.



Анвар, председательствовавший на переговорах как глава регионального блока АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), отметил, что обе стороны достигли общего понимания относительно принятия мер по возвращению к нормальной жизни.



Переговоры глав правительств Таиланда и Камбоджи Хун Манета о прекращении огня начались ранее в этот день. На них также присутствовали официальные лица из США и Китая.



Хун Манет 27 июля выразил поддержку немедленному и безусловному прекращению огня с Таиландом на фоне вооруженного конфликта на границе между двумя странами. По его словам, президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность ростом насилия и заявил, что "не хочет видеть войны и бои, которые приведут к многочисленным жертвам среди солдат и мирных жителей".



До этого, 25 июля, агентство Reuters сообщило, что эскалация конфликта между Таиландом и Камбоджей может привести к началу войны. Также сообщалось о новых столкновениях сторон. В результате взаимных атак погибли по меньшей мере 15 человек.