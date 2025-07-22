Кыргызстан. Как выглядит новый памятник Манасу на площади Ала-Тоо - видео с дрона

14:32 28.07.2025

БИШКЕК, 28 июл - Sputnik. На площади Ала-Тоо в Бишкеке установили новый памятник Манасу после реконструкции.



Sputnik Кыргызстан снял монумент с высоты птичьего полета при помощи дрона.



