|Кыргызстан. Как выглядит новый памятник Манасу на площади Ала-Тоо - видео с дрона
14:32 28.07.2025
БИШКЕК, 28 июл - Sputnik. На площади Ала-Тоо в Бишкеке установили новый памятник Манасу после реконструкции.
Sputnik Кыргызстан снял монумент с высоты птичьего полета при помощи дрона.
Автор скульптуры Тамила Маматова рассказала, что общая высота памятника с постаментом составляет 33 метра.
"Мы остановили выбор на белом мраморе, так как он символизирует заснеженные горы. Этот материал также органично сочетается с архитектурой зданий на площади, выполненных в аналогичном стиле", - отметила Маматова.
Высота медной скульптуры составляет 10 метров, вес - 4 тонны.
"Почему Манас изображен в движении? Этот образ - отражение духа современного Кыргызстана - устремленного вперед, динамичного, находящегося в постоянном развитии. Орел рядом с ним символизирует свободу, а копье в правой руке подчеркивает его мудрость и великодушие", - объяснила скульптор.
Торжественное открытие обновленного памятника состоится после благоустройства прилегающей территории.