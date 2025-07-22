Кабул: Границы Исламского Эмирата Афганистан хорошо защищены

20:34 28.07.2025

Границы Исламского Эмирата Афганистан надежно защищены. Страна граничит с шестью государствами, а также связана с Пакистаном по линии Дюранда. Об этом заявило МВД ИЭА, передает TOLOnews.



По словам пресс-секретаря МВД ИЭА Абдула Матина Кани, для обеспечения пограничной безопасности выделен специальный бюджет, а также реализованы конкретные планы по ее укреплению.



"Пограничные силы размещены на всех границах и в аэропортах страны. Они хорошо оснащены и проходят профессиональную подготовку. Остальные пограничные территории находятся под контролем Министерства национальной обороны. Мы уверенно заявляем, что все граждане ИЭА находятся под надежной защитой. Все опасения необоснованны. Для обеспечения безопасности границ выделен значительный бюджет, разработаны надежные планы".



Некоторые аналитики считают, что помимо охраны границ необходимо больше инвестировать в технические и логистические возможности пограничных сил, чтобы они могли эффективно реагировать на потенциальные угрозы.



Фазл Рахман Ория, афганский аналитик, заявил:



"Безопасность и стабильность в Афганистане полностью обеспечены государством. Нет никаких опасений относительно географической безопасности страны в отношении соседних стран. Однако периодические опасения по поводу безопасности, поднимаемые региональными странами, обычно связаны с угрозами за пределами региона".



Его коллега Джабар Акбари отметил:



"Чем чаще лидеры ИЭА инспектируют пограничные районы и укрепляют оборонительные силы - особенно обеспечивая их современным вооружением - тем больше это приносит пользу Афганистану и „Талибану". Эмират должен обеспечить афганским солдатам доступ к современному оружию".



Обеспечение безопасности границ остается важной темой в дискуссиях о безопасности и дипломатии Афганистана в последние годы, указывает TOLOnews.