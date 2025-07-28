Трамп обложил Европу данью. Цена европейского милитаризма, - Алексей Белов

22:09 28.07.2025

Трамп обложил Европу данью. Цена европейского милитаризма

Вашингтон и Брюссель объявили о сомнительной "сделке"



28.07.2025 | Алексей БЕЛОВ



Милитаризма и русофобии, я бы еще добавил, ибо Европа платит Трампу за то, что тот не мешает ей продолжать войну на Украине и даже, можно сказать, потакает желанию европейцев самоубиться о Россию.



Ну обо всем по порядку. В минувшие выходные главная европейская чиновница прибыла в Шотландию, где с неофициальным визитом уже находился президент США с целью открыть гольф-клуб, названный в честь шотландского рода, из которого происходит мать Трампа – "Курс Маклауда".



Совмещать приятное с полезным, а неофициальное с официальным – это вообще одна из слабостей нынешнего хозяина Белого дома. Со стороны все это походило на короткую встречу монарха с посланником какой-то вассально зависимой страны прямо во время королевских забав. Видимо, так и задумывалось.



"Вы известны как жесткий переговорщик и мастер заключения сделок. И справедливый. И то, что нас ждет, – это самое главное. Если мы добьемся успеха, я думаю, это будет самая крупная сделка, которую каждый из нас когда-либо заключал. Так что я с нетерпением жду", – с максимальным уровнем подобострастия произнесла фон дер Ляйен в самом начале высочайшей аудиенции.



В ответ Трамп, по меткому выражению замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, попросту "размазал Европу".



"Нынешняя "сделка" с Евросоюзом: 1) полностью унизительна для европейцев, поскольку выгодна только США – она снимает защиту европейского рынка, обнуляя пошлины для американских товаров. 2) создает огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах ЕС на оплату дорогих американских энергоносителей. 3) перенаправляет мощный поток инвестиций из Европы в США. И конечно, "сделка" носит явно антироссийский характер, запрещая покупать наши нефть и газ", – резюмировал Медведев.



Энергетический вопрос, как наиболее болезненный сегодня для Европы, занимал на переговорах (если их, конечно, можно так называть) ключевое место. В результате Трампу удалось выкрутить европейцам руки, навязав им буквально кабальные условия сотрудничества, что, впрочем, не помешало фон дер Ляйен говорить об укреплении американо-европейского партнерства. Ну а что ей еще оставалось делать?



"Закупки энергетических ресурсов из США позволят нам диверсифицировать источники поставок и укрепить энергетическую безопасность Европы. Российский газ и нефть будут заменены значительными объемами закупок американского сжиженного природного газа, нефти и ядерного топлива", – подчеркнула самопровозглашенная "еврофюрерин".



При этом реальная суть сделки, которую Дмитрий Анатольевич уже в общих чертах обрисовал в своем пламенном спиче, в следующем. Согласно публикации Reuters:



- с 1 августа на все европейские товары, ввозимые в США, будет введена базовая пошлина в 15%;



- ответных пошлин со стороны ЕС сделка не предусматривает;



- кроме того, ЕС обязуется закупить у Соединенных Штатов энергоносителей (нефть, СПГ, обогащенный уран) на $750 млрд, инвестировать $600 млрд в экономику США и приобрести у предприятий американского ВПК, как было сказано, "огромное количество" военной техники.



Что это, если не дань? Причем дань именно за возможность и дальше проводить антироссийскую политику и курс на прямое военное столкновение с Россией.



