|Трамп обложил Европу данью. Цена европейского милитаризма, - Алексей Белов
22:09 28.07.2025
Трамп обложил Европу данью. Цена европейского милитаризма
Вашингтон и Брюссель объявили о сомнительной "сделке"
28.07.2025 | Алексей БЕЛОВ
Милитаризма и русофобии, я бы еще добавил, ибо Европа платит Трампу за то, что тот не мешает ей продолжать войну на Украине и даже, можно сказать, потакает желанию европейцев самоубиться о Россию.
Ну обо всем по порядку. В минувшие выходные главная европейская чиновница прибыла в Шотландию, где с неофициальным визитом уже находился президент США с целью открыть гольф-клуб, названный в честь шотландского рода, из которого происходит мать Трампа – "Курс Маклауда".
Совмещать приятное с полезным, а неофициальное с официальным – это вообще одна из слабостей нынешнего хозяина Белого дома. Со стороны все это походило на короткую встречу монарха с посланником какой-то вассально зависимой страны прямо во время королевских забав. Видимо, так и задумывалось.
"Вы известны как жесткий переговорщик и мастер заключения сделок. И справедливый. И то, что нас ждет, – это самое главное. Если мы добьемся успеха, я думаю, это будет самая крупная сделка, которую каждый из нас когда-либо заключал. Так что я с нетерпением жду", – с максимальным уровнем подобострастия произнесла фон дер Ляйен в самом начале высочайшей аудиенции.
В ответ Трамп, по меткому выражению замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, попросту "размазал Европу".
"Нынешняя "сделка" с Евросоюзом: 1) полностью унизительна для европейцев, поскольку выгодна только США – она снимает защиту европейского рынка, обнуляя пошлины для американских товаров. 2) создает огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах ЕС на оплату дорогих американских энергоносителей. 3) перенаправляет мощный поток инвестиций из Европы в США. И конечно, "сделка" носит явно антироссийский характер, запрещая покупать наши нефть и газ", – резюмировал Медведев.
Энергетический вопрос, как наиболее болезненный сегодня для Европы, занимал на переговорах (если их, конечно, можно так называть) ключевое место. В результате Трампу удалось выкрутить европейцам руки, навязав им буквально кабальные условия сотрудничества, что, впрочем, не помешало фон дер Ляйен говорить об укреплении американо-европейского партнерства. Ну а что ей еще оставалось делать?
"Закупки энергетических ресурсов из США позволят нам диверсифицировать источники поставок и укрепить энергетическую безопасность Европы. Российский газ и нефть будут заменены значительными объемами закупок американского сжиженного природного газа, нефти и ядерного топлива", – подчеркнула самопровозглашенная "еврофюрерин".
При этом реальная суть сделки, которую Дмитрий Анатольевич уже в общих чертах обрисовал в своем пламенном спиче, в следующем. Согласно публикации Reuters:
- с 1 августа на все европейские товары, ввозимые в США, будет введена базовая пошлина в 15%;
- ответных пошлин со стороны ЕС сделка не предусматривает;
- кроме того, ЕС обязуется закупить у Соединенных Штатов энергоносителей (нефть, СПГ, обогащенный уран) на $750 млрд, инвестировать $600 млрд в экономику США и приобрести у предприятий американского ВПК, как было сказано, "огромное количество" военной техники.
Что это, если не дань? Причем дань именно за возможность и дальше проводить антироссийскую политику и курс на прямое военное столкновение с Россией.
Характерно, что сам Трамп даже не стал скрывать, что сделка – не сделка, а самый настоящий, даже в чем-то банальный (если оперировать понятиями реалий Средневековья) сбор податей с европейских холопов, которые при этом в лице Урсулы фон дер Ляйен еще и вынуждены изображать радость от происходящего.
"В основном я просто собираюсь взимать пошлины. И, знаете ли, это не сделка как таковая, но люди будут платить пошлины. И мы устанавливаем их по нижнему пределу, а не по верхнему, потому что мы не хотим никому навредить. И довольно хорошо. Но мы с вами оба решили, что это действительно крупнейшее торговое партнерство в мире. Так что нам стоит попробовать, верно?" – заявил Трамп, глядя на главу Еврокомиссии.
"Да. Очень жду этого. Большое спасибо", – с видом услужливой горничной в ожидании хозяйской порки ответила та.
Как верно, хотя и довольно мягко, как по мне, охарактеризовала произошедшие в Шотландии лидер крупнейшей оппозиционной силы Франции Марин Ле Пен: "Торговая сделка, заключенная Урсулой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом, является политическим, экономическим и моральным фиаско Европейского союза".
"Политическая, поскольку ЕС, состоящий из 27 государств-членов, получил худшие условия, чем Соединенное Королевство. Суверенитет в торговых вопросах не имеет значения: он размывается, а в данном случае даже сводится на нет, под тяжестью брюссельской бюрократии. Наконец, наступило моральное фиаско, поскольку французские фермеры снова были принесены в жертву немецкой промышленности, и были введены положения, обязывающие нас еще больше открыть единый рынок для американской сельскохозяйственной продукции в обмен на снижение налогов на экспорт немецких автомобилей".
Впрочем, не факт, что немецкие автопроизводители что-то реально выиграли от смягчения тарифов с 30% до 15%. Скорее, только отсрочили неизбежное, поскольку можно ожидать, что следующим шагом США станет включение Европы в тарифную войну с Китаем, после чего Старый Свет вслед за американским рынком потеряет еще и китайский.
Согласно подсчету Института экономики Германии, 15% базисных американских тарифов будет стоить немецкому автопрому 6,5 миллиарда евро недополученной прибыли в год.
Но так ведь и это еще не все. 15% – это, как уже было сказано, нижний предел, который в отдельных случаях по решению США может быть значительно увеличен. Скажем, европейская сталелитейная промышленность сможет поставлять свою продукцию в Штаты только при выплате пошлины в 50%, что, по сути, делает экспорт стали из Европы в Америку совершено нерентабельным.
При этом – что особо поражает – сами США сегодня далеко не в той ситуации, чтобы диктовать условия хоть кому-нибудь. Скажем, пожелай этого Европа, она легко нашла бы альтернативу поставкам из США энергоносителей в лице России, а дополнительные объемы рынка для свой продукции – в Китае и опять же в нашей стране.
Так ведь нет. Де-факто именно оголтелые европейские русофобия и милитаризм, как было сказано в самом начале, и позволили Трампу творить с Европой все, что ему вздумается, заставляя европейцев платить за ошибочную (читай: преступную) политику руководства Евросоюза.
Чем это в итоге обернется для жителей ЕС, можно только гадать. Но одно уже очевидно: ничего хорошего европейцам ждать не приходится.