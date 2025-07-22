Иран запустит три новые железнодорожные линии: через Афганистан, Туркменистан и Турцию

23:15 28.07.2025

Иран запустит три новые железнодорожные линии, ведущие в соседние государства



Иран объявил о планах запустить три новых железнодорожных маршрута в соседние страны в рамках усилий по увеличению количества железнодорожных пассажирских перевозок в регионе.



