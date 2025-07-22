|Иран запустит три новые железнодорожные линии: через Афганистан, Туркменистан и Турцию
23:15 28.07.2025
Иран запустит три новые железнодорожные линии, ведущие в соседние государства
Иран объявил о планах запустить три новых железнодорожных маршрута в соседние страны в рамках усилий по увеличению количества железнодорожных пассажирских перевозок в регионе.
Генеральный директор Национальной железнодорожной компании Ирана (RAJA) Джаббар Али Закери, который также является заместителем министра дорог и городского развития, заявил в субботу, что новые железнодорожные маршруты будут проходить через Турцию, Афганистан и Туркменистан.
Закери сообщил, что RAJA планирует запустить прямые железнодорожные пассажирские перевозки из Тегерана в столицу Турции Анкару. Он добавил, что эта услуга станет дополнением к существующему маршруту между Тегераном и турецким городом Ван.
Он сказал, что власти Ирана и Турции обсуждают финансовые вопросы, связанные с новым маршрутом, в том числе стоимость проезда, и добавил, что, по его ожиданиям, поездки по этому маршруту начнутся в течение следующих двух месяцев.
По словам чиновника, еще один новый маршрут будет предусматривать пассажирские перевозки между иранскими городами Тегеран и Мешхед и афганским городом Герат. Он добавил, что перевозки начнутся, как только Иран и Афганистан решат вопросы с проездными документами.
Закери сказал, что маршрут позволит напрямую добраться из Ирана в Розанак, расположенный недалеко от Герата. Он добавил, что поездка продолжится до самого Герата, как только иранские подрядчики завершат строительство 70-километровой железнодорожной ветки между городом и Розанаком.
Он сказал, что Иран также планирует запустить пассажирский маршрут из иранского Мешхеда в туркменский город Мерв.
Глава администрации Раджа заявил, что этот маршрут позволит Ирану укрепить экономические и торговые связи со странами Центральной Азии, поскольку он облегчит доступ иранских пассажиров в Узбекистан и Таджикистан, как только будет полностью введен в эксплуатацию.