ВС РФ вошли в Купянск – итоговая сводка Readovka за 28 июля

00:05 29.07.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 28 июля в разрезе СВО. Русские войска вошли на северо-западные окраины Купянска. Украинские источники забили тревогу о том, что передовые подразделения ВС РФ уже проникают на восточные окраины Мирнограда.



"Туман войны" рассеялся



