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ВС РФ вошли в Купянск – итоговая сводка Readovka за 28 июля
00:05 29.07.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 28 июля в разрезе СВО. Русские войска вошли на северо-западные окраины Купянска. Украинские источники забили тревогу о том, что передовые подразделения ВС РФ уже проникают на восточные окраины Мирнограда.

"Туман войны" рассеялся



В течение долгого времени не было никаких достоверных данных о положении русской армии к северо-западу от Купянска. "Туман войны" был вызван тем, что "ничейная территория", также известная как серая зона, была весьма просторной. Она составляла не условные километр–полтора между передовыми позициями наших войск и ВСУ, а целые населенные пункты, такие как Редьковка и Московка. И в этой полосе постоянно действовали передовые группы как русских войск, так и украинских. Какая-то позиция занималась, далее происходило возвращение на исходные и так по кругу.

Период "качающегося маятника", по всей видимости, закончился. Передовые подразделения ВС РФ после того, как прочно установили контроль над Радьковкой, сумели зайти непосредственно в Купянск как со стороны этого села, так и со стороны Голубовки. Таким образом на западном берегу реки Оскол фактическая зона контроля ВС РФ простирается на концы улиц Мичурина и Мечникова, входящие в административные границы Купянска. Далее на запад она пролегает по северной части "купянских дач", окраинным гаражным кооперативам на проспекте Конституции и сельскохозяйственным постройкам. Западной границей продвижения штурмовых подразделений ВС РФ является железнодорожная платформа 146-й километр. Вышесказанное означает, что фактический штурм города уже формально начался.

Теперь украинское командование стоит перед острейшей необходимостью не допустить дальнейшего продвижения ВС РФ как вглубь самого города, так и далее прикрывать направление на трассу Н-26 через Московку и Соболевку.

Дальнейшая оценка перспектив боев в первую очередь может строиться на том, что ВСУ заинтересованы в избегании полноценных сражений в плотной городской застройке. Так как они требуют куда большее количество личного состава, чем имеется в распоряжении командования неприятеля. Вероятно, что украинские войска стянутся в город, обеспечивая максимально возможную устойчивость внешнего оборонительного контура на непосредственных подступах к нему. Разумеется, это будет сделано в ущерб обороне сельской местности, прилегающей к Купянску с запада. Разве противник не опасается того, что в таких условиях ВС РФ смогут относительно быстро перерезать шоссе Н-26? Разумеется, однако этот маршрут поступления грузов в Купянский оборонительный район далеко не единственный. Утрата контроля над шоссе для ВСУ будет болезненной, но не критической. Таким образом можно ожидать, что ВС РФ продолжат продвигаться через Московку к трассе, а также и давить на неприятеля в самом городе. Этим самым ВСУ лишатся возможности маневрировать силами на участке боев, а русская армия в таком случае сможет, помимо охвата города с целью выхода на трассу Н-26, также проникнуть вглубь и в другом месте. Если ВСУ формально в состоянии удержать северо-западные окраины Купянска, выходящие на Радьковку и Голубовку, сконцентрировав там оборону, то с появлением очередного проблемного участка устойчивость противника может поколебаться.

Прорыв в Мирноград

Украинские источники сообщили, что вслед за Покровском русские войска начинают прорываться в городскую черту и его города-спутника Мирнограда.

"Мирноградское направление: Ситуация сейчас напряженная и активная, враг пытается давить с нескольких направлений одновременно, чтобы расшатать нашу оборону. Основное давление происходит с восточного фланга, где враг продвинулся к восточным окрестностям Мирнограда и пытается зайти малыми штурмовыми группами в промышленные и дачные зоны, там идут ближние бои", – сообщил в своем Telegram-канале украинский военный с позывным "Мучной".

Речь идет о том, что передовые подразделения русской армии после овладения Новоэкономическим сумели, как утверждает сторона противника, не просто навязать противнику бои за последний внешний оборонительный контур города, но и де-факто обойти его и проникнуть в частный сектор. Эти действия могут означать то, что ВС РФ всячески пытаются связать боями украинские войска, развернутые в Мирнограде. Замысел в том, чтобы помешать их переброске на подмогу гарнизону Покровска.

ВСУ, предвидя неминуемую катастрофу в виде коллапса обороны Покровско-Мирноградского оборонительного района уже начали отвод войск в направлении Белицкого и Доброполья. Этим и может быть объяснено то, что де-факто начался и штурм Мирнограда, о чем и заявил украинский военный "Мучной". Это и неудивительно, гарантировать коридор на выход в северо-западном направлении из Покровска и Мирнограда может лишь продолжающаяся оборона ВСУ города Родинское. Как только ВС РФ им овладеют, коридор на выход из "почти котла" сильно сократится, что сделает отход по нему крайне опасным, а в таких условиях про какую-либо полноценную эвакуацию военного имущества речи вообще не пойдет.

Вчера, 27 июля, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1753736700


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