ParsToday Russian: Заявление Министерства разведки Ирана по итогам 12-дневной войны

01:27 29.07.2025

Заявление-разъяснение Министерства разведки Ирана по поводу "Тихой битвы с разведывательным НАТО в 12-дневной навязанной войне"



- То, что произошло в ходе 12-дневной навязанной войны, представляло собой спланированную и всестороннюю военную операцию с одновременным применением всех составных элементов гибридной войны: военных, разведывательных, информационно-психологических, диверсионных действий, террора, саботажа, дестабилизации и организации внутренних беспорядков с целью и иллюзией "заставить страну капитулировать и подчиниться, свергнуть священную систему Исламской Республики и расчленить Великую Персию". Эта операция осуществлялась по заказу лицемерного режима, правящего в США, руками преступной сионистской группировки при содействии ряда европейских стран и при участии антиправительственных группировок, такфиристских террористов и вооруженных бандитов.



- Враг стремился активировать разбойников и разного рода террористов под разными прикрытиями, активизировать шпионскую агентуру в режиме ожидания, провести террористические и диверсионные операции, вывести на улицы наемников, отбросы монархистов, хулиганов, мятежные центры и спящие ячейки "моджахедов (МКО)" с целью разжигания недовольства, подстрекательства к протестам и превращения ситуации в безудержный уличный хаос.



- Были осуществлены многочисленные наступательные и разведывательные действия (активная разведка) в различных городах оккупированных территорий против интересов сионистского режима и правящей в нем преступной группировки. Одним из примененных подходов стало привлечение агентов из самых глубин военных и разведывательных структур режима к выполнению порученных миссий, получению документированных и заснятых на видео отчетов об операциях и их проверке. В настоящее время с уверенностью заявляется, что, несмотря на то, что режиму удалось выявить и арестовать некоторых израильских агентов, большая и более чувствительная часть операций продолжается.



- 20 шпионов, оперативных и вспомогательных агентов "Моссада" и связанных с ним лиц были выявлены и арестованы. Террористические планы режима по убийству 23 должностных лиц страны в течение 12-дневной войны были раскрыты и предотвращены. Также в последние месяцы до войны были выявлены и предотвращены 13 аналогичных заговоров, что, с Божьей помощью, не позволило осуществить убийства 35 высокопоставленных гражданских и военных чиновников.



- Монархические оппозиционные силы под руководством Моссада планировали массовое вторжение вооруженных групп в Тегеран 1 тира (по иранскому календарю). План включал мобилизацию семей заключенных и протестующих у тюрьмы, чтобы спровоцировать уличные беспорядки. Этот сценарий был сорван благодаря аресту 122 агентов в 23 провинциях до начала терактов.



- В тот же период ячейка Моссада под прикрытием христианского сионистского течения, связанная с церквями в Сиэтле и на оккупированных территориях, проводила подрывные действия. Были арестованы 53 прошедших подготовку за рубежом агента, выявлены их базы, изъято оружие, и деятельность группы была нейтрализована.



- 98 оперативных агентов, связанных с сионистско-террористическим телеканалом, были задержаны или вызваны в органы безопасности.



- 6 основных партий оружия, направлявшихся в Курдистан, и логистическая сеть военного крыла террористической группировки в Иракском Курдистане были успешно уничтожены.



- Особую роль сыграла народная поддержка - умная, верная и самоотверженная. После призывов к содействию в выявлении подозрительной активности, иранцы массово откликнулись, проявив героизм, который невозможно описать словами. Мы склоняем голову перед величием этой нации и просим продолжать сотрудничество в будущем.



