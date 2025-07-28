В Самарканде начался демонтаж 12-этажного "дома-монстра" (видео)

02:18 29.07.2025

Минстрой ответил на слезы владельца "дома-монстра" в Самарканде и перечислил его "грехи"



28 июля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана ответило на слезное обращение предпринимателя, построившего "дом-монстр" в Самаркандском районе. В ведомстве привели ряд аргументов, почему остановить снос уродливого здания невозможно.



Напомним, житель Самаркандского района в 2012 году частично снес собственный дом и к 2022 году построил на его месте 12-этажную гостиницу причудливой формы. При этом он посчитал, что для этого не нужны какие-либо градостроительные документы.



