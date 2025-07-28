|В Самарканде начался демонтаж 12-этажного "дома-монстра" (видео)
02:18 29.07.2025
Минстрой ответил на слезы владельца "дома-монстра" в Самарканде и перечислил его "грехи"
28 июля 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана ответило на слезное обращение предпринимателя, построившего "дом-монстр" в Самаркандском районе. В ведомстве привели ряд аргументов, почему остановить снос уродливого здания невозможно.
Напомним, житель Самаркандского района в 2012 году частично снес собственный дом и к 2022 году построил на его месте 12-этажную гостиницу причудливой формы. При этом он посчитал, что для этого не нужны какие-либо градостроительные документы.
В ходе неоднократных проверок были выявлены следующие нарушения:
- отсутствует разрешение на строительство (от районного хокима или отдела строительства;
- не оформлено архитектурно-планировочное задание;
- инженерно-геологические изыскания, проектно-сметная документация не были полностью разработаны и утверждены;
- объект не прошел рассмотрение в градостроительном совете;
- отсутствуют паспорта и сертификаты соответствия использованных строительных материалов;
- по заключению специалистов, здание не соответствует требованиям сейсмостойкости.
Проектная документация у здания появилась уже после завершения строительства несущих конструкций, и та не в полном объеме. При этом, несмотря на это и отсутствие первичных разрешений, частная экспертная организация выдала для нее заключение.
"Во время возведения здания представители районного отдела строительства и территориальной инспекции по надзору неоднократно выдавали предписания о приостановке работ, однако предприниматель продолжал самовольное строительство", – говорится в сообщении Минстроя.
В мае 2022 года специалисты в очередной раз обследовали сейсмическое состояние здания. Заключение подтвердило: здание не соответствует требованиям, а в некоторых колоннах обнаружены трещины. Было вынесено заключение о необходимости демонтажа. Уже в июле суд вынес решение о сносе.
Накануне стало известно, что здание начали сносить. На этом фоне предприниматель пожаловался президенту и попросил пожалеть его труд. Он отметил, что вложил в проект более десяти лет и 3 миллиона долларов. Согласно решению суда, он также должен будет понести расходы на демонтаж строения.