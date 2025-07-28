США приступили к разработке казахстанских недр, - Виктория Панфилова

10:38 29.07.2025

США приступили к разработке казахстанских недр

Астана наращивает добычу редкоземельных металлов, но их переработка пока не налажена



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

28.07.2025



Казахстан и США объединяют усилия в разработке и добыче редкоземельных металлов. В Костанайской области начинается геологоразведка участка "Акбулак", богатого неодимом, диспрозием и тербием. Прогнозные запасы ценного сырья составляют 349 тыс. т. Успех проекта, который реализует совместное предприятие (СП) с 75-процентной американской долей, станет важным звеном в казахстанской стратегии по созданию замкнутой цепочки руда–магнит–технология.



Разведка новых месторождений редких земель осуществляется по прямому поручению президента Касым-Жомарта Токаева, который поставил амбициозную цель: к 2026 году увеличить площадь геологических исследований в стране с 1,5 млн до 2,2 млн кв. км (см. "НГ" от 03.12.24).



Правительство Казахстана возлагает большие надежды на доходы от добычи этих стратегически важных металлов. По прогнозам экспертов, успешная организация полного промышленного цикла – от добычи до выпуска готовой продукции – позволит сектору редкоземельных металлов приносить стране 7,1% ВВП, что сравнимо с текущими доходами от нефти и газа – 7,3% ВВП.



Этот стратегический курс поддерживается и зарубежными партнерами. Американский инвестор Cove Capital не ограничивается участком "Акбулак". Председатель правления "Тау-Кен Самрук" Нариман Абсаметов сообщил о втором крупном проекте компании: разработке месторождений "Северный Катпар" и "Верхние Кайракты" в Карагандинской области. Эти участки представляют собой одно из крупнейших в мире вольфрамовых месторождений с запасами более 410 тыс. т. По обоим объектам уже подготовлены отчеты по запасам, соответствующие международным стандартам JORC, и разработано технико-экономическое обоснование. Планируемые инвестиции в проект оцениваются в 1,1 млрд долл.



Американская компания Cove Capital активно исследует потенциал казахстанских недр, изучая также месторождение "Гремячинское" в Восточно-Казахстанской области на наличие редких металлов. Согласно оценкам Всемирного банка, Казахстан обладает внушительным фондом из более чем 5 тыс. неразведанных месторождений, общая стоимость которых превышает 46 трлн долл. Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил, что в настоящее время поисковые работы ведутся на 12 участках, включая "Куйректыколь" в Карагандинской области, где запасы металлов оцениваются в 935,4 тыс. т, с прогнозом достижения 1 млн т.



Особый интерес вызывает недавно открытое месторождение "Жаны Казахстан" ("Новый Казахстан") близ Астаны. Здесь в 20 млн т руды содержится до 700 г редких металлов и элементов на тонну, среди которых доля неодима, церия, иттрия и лантана составляет 12%. Это означает, что из данного месторождения потенциально можно извлечь около 14 тыс. т ценных редких металлов. Если запасы "Жаны Казахстана" подтвердятся, Казахстан сможет претендовать на третье место в мировом рейтинге по запасам редкоземов, уступая лишь Китаю и Бразилии.



По мнению Дмитрия Орлова, генерального директора аналитического центра "Стратегия Восток–Запад", сам факт наличия редкоземельных металлов и элементов в недрах Казахстана не имеет ценности до тех пор, пока не налажена их переработка. "Пока они в земле, их цена равна нулю", – сказал в беседе с "НГ" Орлов, отметив, что без фабрик заявления о богатстве остаются лишь политическими. Главной проблемой Орлов называет "долго и дорого" – процесс от открытия месторождения до начала добычи может занять 10–15 лет, тогда как регионам уже сейчас нужны деньги.



Эксперт также поднимает серьезные экологические вопросы, указывая на "грязный" процесс переработки руд с использованием сильных кислот, способных навредить и без того уязвимым экосистемам. Он сомневается, что в Центральной Азии будут применяться исключительно безопасные технологии.



Орлов также скептически относится к заявлениям о том, что Центральная Азия – а кроме Казахстана месторождения редкоземов найдены в Киргизии, Узбекистане и Таджикистане, правда в более скромных объемах – потеснит Китай. По словам эксперта, нужно помнить об открытом месторождении в январе этого года в провинции Юньнань, потенциальные ресурсы которого оцениваются в 1,15 млн т. Плюс к этому Поднебесная имеет полный цикл переработки, в то время как Казахстан, несмотря на свои запасы, не обладает необходимыми технологиями глубокой переработки и нуждается в зарубежной поддержке.



Между тем в советское время в Казахской ССР, а также в Эстонии имелись специализированные заводы по разделению редкоземельных элементов. Эстония свой завод продала канадской компании Neo Performance Materials. Что касается предприятия в Казахстане, то, как пишут местные СМИ, "в настоящее время Казахстан не располагает необходимыми технологиями для глубокой переработки редкоземельных элементов, поэтому ему потребуется поддержка зарубежных партнеров".



Тем не менее, по мнению Орлова, наибольший потенциал добычи редкоземельных металлов у Казахстана. А это означает, что главная битва глобальных игроков будет именно за него. Поэтому для Астаны самое главное – максимально соблюсти собственные интересы. Что подразумевает не только заключение выгодных республике соглашений, но и открытие у себя полного цикла производства редкоземельных элементов. Всех остальных республик региона это тоже касается.



"Борьба за контроль над редкоземельными ресурсами в регионе ведется многими игроками, включая ЕС, США, Канаду, Южную Корею и Британию, что делает геополитическую ситуацию вокруг редкоземельных металлов крайне напряженной", – отметил Дмитрий Орлов.