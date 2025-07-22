Власти Душанбе нашли новое место для размещения столичного зоопарка?

10:54 29.07.2025

Зоопарк Душанбе переедет на другое место



Власти Душанбе наконец нашли новое место для размещения столичного зоопарка - он будет возведен недалеко от Гиссара



ДУШАНБЕ, 29 июл - Sputnik. Душанбинский зоопарк перенесут за пределы города.



Об этом Sputnik Таджикистан сообщили в мэрии столицы Таджикистана.



Согласно плану, зоосад будет построен недалеко от города Гиссар.



По данным источника, в настоящее время рассматриваются разные варианты местоположения и план строительства нового зоопарка.



Напомним, ранее глава Комитета по строительству и архитектуре Таджикистана Низом Мирзозода заявил, что Душанбинский зоопарк будет перенесен из центра города в другое место.



В кулуарах пресс-конференции представитель управления строительства Душанбе сообщил, что зоопарк переедет в район города Гиссар.



"Новый план зоопарка находится на стадии утверждения. После согласования проекта начнется строительство нового зоопарка. Этот объект будет построен в 5 километрах от столицы, недалеко от города Гиссар", - пояснил он.



Перенос столичного зоопарка - тема не новая. Вопрос о его сносе или перемещении обсуждается уже более 10 лет.



В 2018 году мэрия Душанбе сообщила журналистам, что столичный зоопарк вскоре будет перенесен на территорию вокруг рынка "Корвон".



Между тем в начале 2020 года мэрия приняла решение о переносе зоопарка в другое место, и на этот раз для нового зоопарка была выбрана северная окраина Душанбе, близ берегов реки Варзоб, в районе пересечения проспектов Рудаки и Хафиза Ширози.



Однако, по словам заммэра города Толиба Рахимзоды, проектировщики посчитали это место неподходящим.



Следует отметить, что состояние зоопарка в центре Душанбе уже много лет вызывает беспокойство. Жители и гости столицы жалуются на плохие условия содержания животных, антисанитарию и халатность со стороны администрации парка.