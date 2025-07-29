Министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК назначен зам.министра экономики КР Данияр Иманалиев

11:35 29.07.2025

Данияр Иманалиев назначен министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК

29.07.2025



Решением Высшего Евразийского экономического совета от 27 июня 2025 года №7 Иманалиев Данияр Шаршенбекович назначен министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.



Данияр Иманалиев имеет солидный опыт руководящей работы в органах государственной власти Кыргызской Республики. В 2021 году занимал должность первого заместителя министра экономики и финансов Кыргызской Республики.



Последние четыре года был директором Департамента таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии.



