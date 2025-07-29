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Министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК назначен зам.министра экономики КР Данияр Иманалиев
11:35 29.07.2025

Данияр Иманалиев назначен министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК
29.07.2025

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 27 июня 2025 года №7 Иманалиев Данияр Шаршенбекович назначен министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Данияр Иманалиев имеет солидный опыт руководящей работы в органах государственной власти Кыргызской Республики. В 2021 году занимал должность первого заместителя министра экономики и финансов Кыргызской Республики.

Последние четыре года был директором Департамента таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии.



Иманалиев Данияр Шаршенбекович
Биография

Родился 21 апреля 1980 г. в г. Бишкек, Кыргызская Республика.
В 2003 г. окончил Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры, по специальности "Экономика предприятий", г. Бишкек, Кыргызстан
В 2012 г. окончил Университет Рицумейкан, по специальности "Экономическое развитие", г. Киото, Япония
В 2004 г. работал специалистом I категории в Государственном центре инновационных технологий при Государственном агентстве по науке и интеллектуальной собственности (КыргызПатент).
В 2004-2006 гг. – координатор Комитета по делам молодежи Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына.
В 2006-2009 гг. – главный специалист отдела среднесрочного прогнозирования в Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики.
В 2009 г. – заведующий сектором по управлению фискальными рисками по проектам ГЧП Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики.
В 2009-2010 гг. – эксперт Бюджедной службы Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям.
В 2012-2014 гг. – эксперт отдела регионального развития, транспорта, строительства и коммуникаций Аппарата Правительства КР.
В 2014-2015 гг. – заведующий сектором по интеграционным процессам и макроэкономике отдела экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
С 2015 по 2018 гг. – заместитель министра экономики Кыргызской Республики.
В 2018 г. – заведующий отделом экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
С 2018 по 2021 гг. – заведующий отделом стратегического развития, экономики и финансов Аппарата Президента Кыргызской Республики.
С февраля 2021 г. по октябрь 2021 г. – первый заместитель министра экономики и финансов Кыргызской Республики.
С ноября 2021 г. по июль 2025 г. – директор Департамента таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии.
Решением Высшего Евразийского экономического совета с 29 июля 2025 года назначен Министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Евразийская экономическая комиссия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1753778100


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