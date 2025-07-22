Два недавних поручения президента Токаева вызвали большой резонанс, - Данияр Ашимбаев

11:49 29.07.2025

Куда уходит детство?..

Данияр Ашимбаев: В ситуации со скандалом в детском доме профильные чиновники вообще попрятались или пытались смягчить картинку



Данияр Ашимбаев, 25 июля



Большой резонанс вызвали два недавних поручения президента Токаева - по плохому состоянию курортов и по приостановке принудительного перевода детского дома из Алматы в Капчагай.



Тот факт, что глава государства сам занимается мониторингом информационной повестки и в ручном режиме пытается исправить проблемы, это, с одной стороны, очень хорошо. С другой - это лишний раз свидетельствует о пассивности и инертности госаппарата.



По развитию курортов глава государства уже проводил совещания и давал поручения, но профильные чиновники так ничего и не сделали. Более того, мы видели, как они срочно выехали изучать ситуацию, выявляли проблемы и искали виновных, хотя изначально была прямая обязанность.



В ситуации со скандалом в детском доме профильные чиновники вообще попрятались или пытались смягчить картинку. Профильный вице-премьер вообще восхитился новым детдомом и посетовал на "поспешность" акимата.



Вопрос, между тем, намного более серьезный. Речь идет не только о том, что полиция силой пыталась выселить воспитанников, но и о том, что детей спихивают из престижного района с целью освободить землю под застройку. Ходят разговоры о закрытии с той же целью школы №88, расположенной рядом. Некоторые вспоминают и о недавнем срочном закрытии посередине учебного года лицея №30, который расположен опять-таки совсем неподалеку.



Уже несколько месяцев протестуют родители детей, посещающих Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования, который методично оптимизируют и собираются перевести из Алматы в Астану. Пресс-релизы Минпроса никого не успокаивают, поскольку дети с ДЦП, аутизмом, задержкой психоречевого развити, остаются без надлежащего ухода. По имеющейся информации, ситуация в центре сильно отличается в худшую сторону от картины, которую пытаются представить чиновники.



Есть и мнение о том, что после переезда в столицу старое здание и земельный участок могут уйти застройщикам.



Представляется, что ситуацию, связанную с управлением учреждениями образования в стране, было бы неплохо проверить органам государственного аудита и прокуратуры под присмотром Администрации президента. Уж очень много "странностей" вокруг учебных и коррекционных учреждений происходит в стране - несмотря на те приоритеты, которые провозгласил президент Токаев.



Помимо "очистки" недвижимости от детей есть и проблемы с новым строительством и "реновацией".



По "комфортным школам" уже не первый год стоит острая проблема завышения бюджетов и того факта, что по многим объектам не решен вопрос проектно-сметной документации. Согласно данным госаудита, многие объекты строятся без документов и без решений о подключении к коммуникациям.



О массовом и системном мошенничестве при реализации проектов ГЧП неоднократно говорил глава государства и профильные контрольные органы. Однако, эти схемы до сих пор активно функционируют и в системе образования, и в системе здравоохранения. Скандалом закончилась передача в управление железнодорожной больницы в Алматы. В итоге здание сгорело и, несмотря на обещание его отреставрировать, вокруг вращаются разные "ГЧП-партнеры" и застройщики.



Нет никакой публичной информации о том, как идет скупо анонсированный снос нескольких десятков "старых и изношенных" больниц, которые должны заменить новые - построенные на принципах все того же ГЧП. Тишина по высвобождаемым земельным участкам, продолжающейся приватизации инфраструктуры и расходах на "реновацию" и строительство.



Не надо быть предсказателем, чтобы спрогнозировать через несколько лет появление множества уголовных дел и громких скандалов в этой сфере. Минздраву-то к коррупционным скандалам не привыкать. А вот проблемные вопросы школ, детских садов, коррекционных центров (не забывая про учебники) совершенно не вписываются в проводимую в стране государственную политику.



Хотелось бы обратить внимание на это администрации президента и не доверяя бравурным рапортам профильных госорганов провести самостоятельный мониторинг и аудит ситуации.