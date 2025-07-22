"Каталог для Народа". В Кыргызстане вводится госмонополия на доставку интернета

12:04 29.07.2025

С 15 августа в Кыргызстане вводится госмонополия на доставку интернета



БИШКЕК, 29 июл - Sputnik. В Кыргызстане с 15 августа на один год вводится 100-процентная государственная монополия на доставку интернета в страну. Указ подписал президент Садыр Жапаров.



Единственным оператором, уполномоченным на это, станет "ЭлКат", который вернули государству. То есть все потоки, в том числе транзитные, будут проходить через него. Другие операторы должны в течение двух месяцев передать "ЭлКату" все действующие контракты на закупку интернета.



Кабмину поручено передать 100-процентную долю "Акнета" в собственность "ЭлКат".



В документе говорится, что такие меры принимаются для организации эффективного управления и дальнейшего совершенствования цифровой трансформации.



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Название "ЭлКат" в Кыргызстане происходит от сочетания двух слов: "Эл" (кыргызское слово, означающее "народ" или "страна") и "Кат" (сокращение от "Каталог", что указывает на направление деятельности компании как провайдера услуг связи). Таким образом, "ЭлКат" можно интерпретировать как "Народный Каталог" или "Каталог для Народа", что отражает стремление компании предоставлять свои услуги широкому кругу пользователей в Кыргызстане.



"ЭлКат" начала свою работу еще в 1994 году [с предоставления электронной почты]. На сегодняшний день это лидер интернет-сервиса в Кыргызстане, обеспечивающий полное покрытие республики благодаря высокоскоростной волоконно-оптической линии связи с применением высокотехнологичного оборудования, а также имеющий точку присутствия на М9 и собственные трансграничные переходы с Казахстаном, Узбекистаном, Китаем.