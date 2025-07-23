КНДР выбрала Россию: Сестра Ким Чен Ына отвергла диалог с США и Южной Кореей

16:43 29.07.2025

КНДР выбрала Россию: Сестра Ким Чен Ына отвергла диалог с США и Южной Кореей - Politico



- Корейская Народно-Демократическая Республика выбирает Россию и не собирается идти на уступки США и ее союзникам. Об этом свидетельствуют комментарии сестры северокорейского лидера, пишет Politico.



- Ранее сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила, что Пхеньяну "не о чем разговаривать с Сеулом" из-за его враждебных действий. Она также раскритиковала предложение нового министра объединения Южной Кореи Чон Дон Ена "вернуться к диалогу", назвав эти предложения "громкими заявлениями", за которыми скрываются прежние установки.



- Как пишет Politico, КНДР "не намерена в ближайшее время возвращаться к дипломатии с Республикой Корея и США" и остается приверженной сотрудничеству с Россией, а также поддержке действий РФ в рамках специальной военной операции на Украине.



