Минфин США предложил американцам новый способ жертвовать на госдолг

17:20 29.07.2025

По состоянию на вечер 26 июля госдолг США достигал $36,72 трлн. Население США примерно 343 миллиона человек. На каждого американца приходится по $105 тыс. госдолга.



Минфин США и ранее принимал платежи разными способами, но теперь запустил прием пожертвований онлайн через сервис Venmo. Госдолг США уже достигает $36,72 трлн.



Минфин США открыл прием пожертвований от американцев на погашение госдолга страны через платформу Venmo, сообщает Bisiness Insider.



Ведомство и ранее принимало платежи с банковских счетов, по кредитным и дебетовым картам от физлиц, а также благотворительные взносы, уточняет издание. В этом году министерство стало принимать платежи через сервис Venmo на сайте Pay.gov. Там частные лица могут в режиме онлайн жертвовать средства на погашение государственного долга.



Согласно сведениям из интернет-архивов, платеж через Venmo Минфин США внедрил в период с 22 февраля по 8 марта этого года. 24 июля внимание на нововведение обратил журналист NPR Джек Корбетт. Как отмечает The Guardian, оно в значительной степени ориентировано на молодежь.



Venmo - американский сервис мобильных платежей, основанный в 2009 году и с 2013 года принадлежащий PayPal. Через него владельцы счетов могут переводить средства другим людям, используя мобильное приложение. Однако отправитель и получатель должны проживать в США.



Venmo также имеет черты социальной сети: пользователи могут отслеживать публичные транзакции других лиц и реагировать на них постами и смайликами.



По состоянию на вечер 26 июля госдолг США достигал $36,72 трлн. Население США примерно 343 миллиона человек. На каждого американца приходится по $105 тыс. госдолга.



В 2024 году Минфин США получило более $2,7 млн США в виде пожертвований на погашение госдолга, отмечает BI. В 2023 году ведомству поступило порядка $1 млн на эти цели. За первые пять месяцев 2024 года американцы пожертвовали порядка $434,5 тыс., пишет издание.



Госдолг США - это объем задолженности федерального правительства перед кредиторами. Причем кредиторами могут выступать как частные лица, например американские граждане или розничные иностранные инвесторы, так и государства и крупные фонды.



Вашингтон занимает деньги путем выпуска государственных облигаций. Их эмитирует Минфин. Бумаги продаются на открытом рынке, на биржах США, поэтому купить их может любой желающий, тем самым поддержав американскую казну.



Госдолг не раз становился причиной разногласий между двумя основными партиями США. 5 июля президент страны Дональд Трамп подписал "большой и прекрасный билль" (Big Beautiful Bill, BBB), в котором реализуются его ключевые предвыборные обещания. Законопроект, в частности, подразумевает увеличение потолка госдолга США на $5 трлн. Минфин США не исключал, что во второй половине лета стране грозит дефолт по госдолгу.



Татьяна Зыкина

26 июл 2025