|Украине выбрали нового президента на секретной встрече в Альпах
20:19 29.07.2025
США и Британия тайно обсудили с Ермаком, Будановым и Залужным перспективы замены Зеленского, - СВР
- По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Валерия Залужного на пост президента Украины.
- Отмечается, что Андрей Ермак и Кирилл Буданов заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты после смены президента.
- "Достигнутое в Альпах соглашение проливает свет на подоплеку недавней скандальной попытки 'президента' ограничить полномочия местных антикоррупционных структур", - говорится в сообщении СВР.