Украине выбрали нового президента на секретной встрече в Альпах

20:19 29.07.2025

США и Британия тайно обсудили с Ермаком, Будановым и Залужным перспективы замены Зеленского, - СВР



- По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Валерия Залужного на пост президента Украины.



- Отмечается, что Андрей Ермак и Кирилл Буданов заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты после смены президента.



- "Достигнутое в Альпах соглашение проливает свет на подоплеку недавней скандальной попытки 'президента' ограничить полномочия местных антикоррупционных структур", - говорится в сообщении СВР.



