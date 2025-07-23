|ВС РФ вышли на дистанцию в 10 км к Доброполью – итоговая сводка Readovka за 29 июля
00:05 30.07.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 29 июля в разрезе СВО. Русские войска успешно разворачивают наступление на Белицкое и Доброполье. В Германии призвали лишить украинцев призывного возраста пособий. Командир одного из подразделений 93-й ОМБр ВСУ пожаловался CNN на то, что он уже 8 месяцев не получал пополнения.
Новое оперативное направление
Начавшееся во второй половине июня наступление ВС РФ на стыке Покровского и Константиновского направлений к текущему моменту привело к действительно ошеломляющим результатам. Его смело можно считать фундаментом, обеспечившим непосредственные предпосылки для штурма Покровска, Мирнограда и Родинского с окрестными селами, составляющими большой оборонительный район. Но на этом список призов для русской армии не закончился. С дальнейшим развитием наступления вглубь обороны ВСУ наши войска сумели относительно быстро овладеть рядом населенных пунктов, среди которых недавно освобожденные Суворово, Никаноровка, Дорожное. В данный момент идут бои за села Новое Шахово и Вольное, также идут приготовления к штурму Ивановки и Нового Донбасса. А от Вольного до города Доброполье всего порядка 10 км. Это означает, что новое самостоятельное оперативное направление открыто.
Одной из главных особенностей этого нового сектора боевых действий является то, что украинские войска пока даже не пытаются стабилизировать фронт. Сколько-нибудь эффективных контратак неприятель не предпринимает, вероятно, потому что крупные соединения ВСУ скованы боями на протяжении как Покровского, так и Константиновского направления. Под рукой украинского командования в районе Белицкого и Доброполья слишком мало сил. А маневр войсками максимально затруднен для противника ввиду того, что одно неправильное решение приведет к обвалу фронта и катастрофе, что особенно относится к Покровскому направлению. Таким образом, ВСУ на Добропольском направлении, располагая весьма скромными силами, вынуждены действовать преимущественно по тактике статичной обороны населенных пунктов, всячески пытаясь замедлить продвижение наших войск. Неприятель уже выделил все, что мог из Покровска и Мирнограда. Стало известно, что из района Зверево, через которое части 2-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ прорвались в Покровск, командование ВСУ сняло 210-й ОШП и перебросило его прикрывать подходы к городу Белицкое. Таким образом вопрос о том, как так получилось, что части 2-й армии ВС РФ зашли в Покровск и противник заметил это уже слишком поздно, разрешился, украинская сторона просто от безысходности оголила участок. Можно с определенной уверенностью считать, что очередную переброску сколько-нибудь крупной части оттуда неприятель на данный момент себе позволить не может. Это приведет к новому обвалу фронта в другом секторе обороны Покровска и Мирнограда с непредсказуемыми последствиями.
Хоть речь идет о новом оперативном направлении, необходимо отдельно остановиться на ситуации возле Родинского. ВС РФ сумели завязать бои на окраинах данного населенного пункта. Вместе с этим подразделения 51-й армии обошли город с севера и устремились к шоссе Т-05-15, нашим штурмовикам до него осталось порядка 2 км, но гнать по этому маршруту грузы в Покровск и Мирноград неприятель не может уже сейчас.
Учитывая весьма динамичное развитие оперативной ситуации, какие-либо прогнозы о дальнейших операциях против Белицкого и Доброполья делать просто невозможно. ВС РФ прочно удерживают в своих руках инициативу и, учитывая то, что оборона ВСУ на Добропольском направлении никак не может "откашляться", русские войска в состоянии навязать украинской армии практически любую оперативную картину.
Подготовка к депортации
Политическая партия "Христианско-социальный союз" в ФРГ предложила лишить украинских беженцев-мужчин призывного возраста пособия "бюргергельд", составляющее порядка 560 евро в месяц, сообщило издание Bild.
"Нужно положить конец получению гражданского пособия мужчинами-украинцами призывного возраста. Если почти 151 тыс украинцев в возрасте от 18 до 63 лет у нас получают поддержку, то что-то тут не так. Эта группа лиц не имеет права на получение этой социальной выплаты и должна либо работать у нас в Германии, либо проходить военную службу на Украине", – заявил член ХСС и партийный эксперт по внешней политике Штефан Майер.
Bild также отмечает, что на территории Германии находятся 304 тыс беженцев призывного возраста, половина из них как раз и получает "бюргергельд". ХСС хоть и не является лидирующей политической силой в стране, но тем не менее идея вышла на поле широкого обсуждения. Учитывая то, что Германия благодаря канцлеру Мерцу теперь будет оплачивать американские поставки вооружений на Украину, резкий поиск "лишних ртов" должен был начаться. И они нашлись. Более того, немцы со свойственной им практичностью решили назвать лишними именно украинских беженцев, но никаких других. Тут есть своя логика. ФРГ согласилась платить США за оружие для Киева, но толку от этого оружия не будет, если для его использования не найдут людей. Таким образом, Германия, взяв на себя обязательства по оплате вооружений для незалежной, в обозримой перспективе может заняться и возвращением "сбежавшего мобилизационного ресурса".
Согласно положениям немецкого миграционного законодательства, выдворенными из страны могут быть те, кто представляет угрозу правопорядку или внутренней безопасности ЕС. Учитывая то, что более 150 тыс украинцев могут лишиться пособий "бюргергельт", то для них остро встанет вопрос трудоустройства. И учитывая то, что в Германии очень щепетильно относятся к вопросу знания языка при получении разрешения на работу или для открытия ИП, многие граждане Украины уже столкнулись с тем, что даже при желании работать они просто не могут начать зарабатывать. Отдельно стоит остановиться на том, что ФРГ является страной, где рекордно низкие показатели трудоустройства украинцев, лишь около 20% обладателей паспорта незалежной в Германии трудоустроены. Это вызвано как пока еще текущей щедростью местной социальной системы для беженцев, так и языковым фактором. Да и система подтверждения квалификации в ФРГ весьма сложна, что не дает украинским беженцам работать в знакомой им сфере.
Учитывая вышесказанное, непосредственная угроза безработицы и безденежья для десятков тысяч украинцев впоследствии может как раз и вылиться в основание для депортации по положению о "представляющих угрозу правопорядку и внутренней безопасности ЕС". Обвинить "маленькую армию безработных" в том, что она несет подобные угрозы проще простого, учитывая то, что граждане Украины стабильно мелькают в немецких криминальных сводках.
Ручейки пополнения на фронт не идут
Командир одного из подразделений 93-й ОМБр, развернутой у Константиновки, назвавшийся Василием, в интервью телеканалу CNN сообщил о том, что его подразделение 8 месяцев не пополняется личным составом.
"У нас катастрофическая нехватка личного состава. Никто не хочет воевать. Война для них закончилась. Старые кадры остались, они устали и хотят замены, но замены никто не дает. Мы устали. Все устали от этой войны, и я считаю, что другие страны тоже устали нам помогать", – также добавил украинский военный.
В этой связи важно обратить внимание на то, что 93-я ОМБр считается одной из элитных бригад ВСУ. Более того, она постоянно находится на особо ответственных участках фронта, и в этих условиях столь длительное отсутствие пополнения видится чем-то аномальным. Да, текущая парадигма мобилизации на Украине находится на грани исчерпания людских ресурсов. Но важно отметить, что забор в армию в незалежной не заканчивается ни на сутки. Стоит предположить, что фронтовые части ВСУ, даже элитные, остались без пополнений по причине, о которой уже не раз сообщала редакция Readovka, то есть верховное военное командование Украины накапливает резерв. В актуальных условиях накопление резервов в необходимом количестве Киеву уже невозможно совмещать с организацией "маршевого пополнения" фронту. Вышеописанное – еще одно косвенное доказательство того, что ВСУ задумали новый "рывок" и ради него они жертвуют территориями и даже подготовленными позициями, которые просто вынуждены оставляться из-за дефицита живой силы на передовой.
Вчера, 28 июля, главным событием дня стали успешные действия ВС РФ к северо-западу от Купянска.