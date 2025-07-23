ВС РФ вышли на дистанцию в 10 км к Доброполью – итоговая сводка Readovka за 29 июля

00:05 30.07.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 29 июля в разрезе СВО. Русские войска успешно разворачивают наступление на Белицкое и Доброполье. В Германии призвали лишить украинцев призывного возраста пособий. Командир одного из подразделений 93-й ОМБр ВСУ пожаловался CNN на то, что он уже 8 месяцев не получал пополнения.



Новое оперативное направление



