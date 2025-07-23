На Украине боевики наркокартелей повышают квалификацию по специальности управление FPV-дронами

02:44 30.07.2025

Боевики наркокартелей могли вступить в ВСУ с целью овладеть навыками управления FPV-дронами, - Intelligence Online.



Боевики мексиканских наркокартелей могли вступить в ВСУ с целью овладеть навыками управления FPV-дронами, - Intelligence Online.



- Мексиканский Центр национальной разведки (CNI) передал Службе безопасности Украины конфиденциальную записку о мексиканских наемниках: некоторые из них вступили в Международный легион, чтобы получить передовые навыки в использовании дронов, в частности FPV-дронов, пишет издание о спецслужбах Intelligence Online.



- СБУ начала расследование, затронувшее также и и колумбийцев, служащих в легионе, в частности, в секретном подразделении Tactical Group Ethos.



- Украинские следователи подозревают, что мексиканцы и колумбийцы намеренно стремились попасть в учебные центры по подготовке операторов FPV-дронов, обойти начальные проверки и передать полученные навыки транснациональным преступным организациям.



- Так, несколько мексиканцев и колумбийцев проявляли исключительный интерес к обучению работе с дронами, игнорируя все другие формы подготовки. Среди них мексиканец Aguila-7, он присоединился к легиону в марте 2024 года под видом сальвадорца.



- Aguila-7 прошел полный цикл подготовки на курсах дронов во Львове, где инструкторы обратили внимание на его высокий уровень подготовки. Он свободно владел аналоговыми передатчиками, обнаруживал тепловые "слепые зоны" и предусматривал радиоэлектронные контрмеры.



- Выяснилось, что это член GAFE – мексиканского спецназа, некоторые из бывших бойцов которого перешли в преступность, основав наркокартель Лос-Сетас.



- Европейский источник сил безопасности заявил, что по меньшей мере три бывших боевика FARC (повстанческая организация Колумбии) также прошли через Международный легион с помощью панамских и венесуэльских документов.



- "...Украина стала глобальной платформой для распространения тактики FPV. Некоторые приезжают сюда, чтобы научиться убивать с помощью дрона стоимостью 400 долларов, а затем продают эти знания тому, кто больше заплатит", – сказал один из руководителей СБУ.



