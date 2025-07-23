Caravan.kz: Почему в Узбекистане и Кыргызстане еда дешевле, чем в Казахстане

04:55 30.07.2025

Почему в Узбекистане и Кыргызстане еда дешевле, чем в Казахстане

Хотя мы находимся в одном климатическом поясе.



29 Июля



В этом году в республике зафиксирован высокий рост цен на продовольственные товары – 7,6 %. Для сравнения: в Беларуси – на 7,2 %, где лето на полтора месяца короче, чем у нас.



В этом году на заседаниях правительства вопросы роста цен рассматривали шесть раз. Результат? Граждане республики тратят на еду все больше. Видимо, потому, что громкими речами цены не унять. В ситуации разобрался корреспондент медиапортала Caravan.kz.



Слова против цифр



Дней десять назад на очередном заседании совета по экономической политике, где обсуждали меры по сдерживанию инфляции и параметры прогноза социально-экономического развития страны на ближайшие годы, премьер-министр Олжас Бектенов выдал пару цифр и замечательных комментариев.



Сначала отметил, что инфляция в годовом выражении составила 11,8 %. А потом: "Это обусловлено нестабильностью мировых рынков, тарифными реформами, усилением потребительского спроса, инфляционными ожиданиями и другими причинами". А по поводу роста цен на продукты: "Национальный банк и местные исполнительные органы проводят системную работу".



Разберем эти высказывания по буквам и смыслам.



Нестабильность мировых рынков? Ну, в какой-то степени, согласен. Но чтобы совсем ужас-ужас-ужас – нет. Мы не в такой степени влились в мировую экономику, чтобы страдать от этого шага.



Тарифные реформы? Это уже серьезнее. Рост тарифов на коммуналку всегда подстегивает цены с особым остервенением. В правительстве это знают. Провал двух первых госпрограмм "Тарифы в обмен на инвестиции" – лучшее тому доказательство. Тарифы задрали, инвестиции ушли куда-то налево. Не так? Начали разбираться – но всех концов до сих пор не нашли?



"Инфляционные ожидания и другие причины"? Похоже, тут надо смотреть два первых пункта. И тогда паззл складывается самым очевидным образом?



На том же заседании Совета министерство нацэкономики сообщило, что с начала года вынесено 1847 административных постановлений торговым сетям за превышение 15 %-ной торговой надбавки. "Ужесточена ответственность – вместо предупреждений предусмотрены штрафы… Проводится работа по недопущению необоснованного роста тарифов на регулируемые коммунальные услуги".



То, что большие торговые сети вылезают за пределы 15 %, было известно еще два года назад. Когда в начале года картошка по цене чуть ли не стала мясом – депутаты парламента предложили соответствующим органам начать расследование. Итог – 1847 постановлений. А цена упала?



И второе. Какая именно работа проводится "по недопущению необоснованного роста тарифов на регулируемые коммунальные услуги"? Правительство же само их регулирует! Комитет по регулированию естественных монополий в курсе, что происходит на его "поляне"? Разумеется, в курсе. Потому что находится в составе министерства национальной экономики. Конфликт интересов исключен?



Кто-то что-то недоговаривает? Если растут тарифы на воду, водоотведение, тепло, то тепличные овощи-фрукты не могут дешеветь, хоть ты их целуй с утра до вечера, чтобы росли на радость нашим желудкам.



Почему в Узбекистане яйца "упали", а у нас выросли?



Минторг тоже осчастливил сообщением. "В Казахстане сохраняются конкурентные цены на социально значимые продукты питания… Говядина на 30 % дешевле, чем в ЕАЭС и в Центральной Азии. Картофель и морковь – на 38 %. Лук - на 47, капуста - на 50… С начала года провели более 3000 фермерских ярмарок. Цены были ниже рыночных". Но забыл упомянуть, что они на 15-20 % выше рыночных прошлого года. Упс-с-с…



Соотношение "средняя зарплата и продуктовая корзина" в этих сравниваемых странах – здесь не самый важный фактор?



Справка "Каравана"

С начала года в Узбекистане цены на продукты питания выросли на 4,4 %. Но с мая огурцы подешевели на 61 %. Помидоры - на 27 %, капуста - на 14 %. "Упали" яйца, молоко, мясо птицы. Итог: Узбекистан занял 18-е место по стоимости продуктов питания из 130 стран мира. В Кыргызстане цены на продукты выросли на 4 %. Но с середины июня начали скукоживаться. Хотя в связи с туристическим сезоном в зоне Иссык-Куля это снижение незначительное.



Накопал мнения экспертов. По Кыргызстану практически однозначные: "закончится туристический сезон – цены поползут вниз. Не стремительно, но 12-15 % к сентябрю". По Узбекистану есть "разбег". "Внутренние снизятся незначительно, потому что поток туристов туда будет наблюдаться до октября. Там очень привлекательная историко-культурно-кулинарная сфера: европейцы, американцы начали открывать для себя Центральную Азию. Это сумасшедшее сочетание, которое уже сейчас превращает Узбекистан в самую привлекательную республику региона. И очень недорогую. Казахстан в этих позициях проигрывает соседу". Это мнение турагента Карлыгаш Туйменбаевой, которая уже полтора десятка лет "заряжает" казахстанцев в Узбекистан из Астаны.



И она пояснила, почему именно туда.



"Во-первых, там больше исторических достопримечательностей. Во-вторых, ниже цены в кафе и ресторанах. В-третьих, выше культура обслуживания. Иссык-Куль – это так сказать, моноточка. Культура обслуживания снижается, а цены растут. Многие мои клиенты, которые годами ездили туда, сейчас предпочитают Хиву, Самарканд, Ташкент, Бухару и даже Уч-Кудук, про который песню сочинили! Хотя это был закрытый поселок. Потому что там уран добывали в советские времена"…



Почему цены в Европе на еду растут не как у нас?

По мнению экспертов Барселонского компьютерного центра, аномальная жара и усыхание рек в прошлом и этом году привели к росту цен на овощи, фрукты и мясо. Потому что снижение урожайности и разрыв логистических цепочек. Что в итоге? Да-да, инфляция. Плюс санкции и рост цен на нефть и газ из России . А в Европе чего-то другого ожидали?



Перечислять, какие продтовары стали дороже в Европе – нет смысла. Все! От слова "совсем". Обзвонил своих друзей и подруг, которые живут в ЕС. Расходы на еду у них выросли на треть. Плюс "коммуналка".



Откуда у цен на еду "ноги" растут?



Комментарий юриста Алексея Шмидта.



"Если я не ошибаюсь, в Павлодарской области в прошлом году вскрыли цепочку из пяти посредников. Рекорд! И один из этих перекупщиков был как-то связан с местной социально-предпринимательской корпорацией. А ею руководит областной акимат. Да, могут быть ошибки в расчетах – когда нужно выбрасывать товар на прилавки, чтобы удержать цены в узде в зимне-весенний период. Но отследить цепочку перекупщиков – это же проще простого! Всего-навсего сделать закон, по которому можно отслеживать цепочку посредников. Чтобы от поля до прилавка было не более двух-трех. Все! Есть электронные документы – какая проблема? Нет документов – начинается расследование. Почему парламент до сих пор до этого не додумался – догадываюсь. Не исключено, что родственные связи. Это только моя версия…"



Автор: Сергей ТУНИК