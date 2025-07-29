Токаев и Эрдоган: "Нас связывает не только дружба", - Виктория Панфилова

12:14 30.07.2025

Токаев и Эрдоган: "Нас связывает не только дружба"

Турция обещает построить мультимодальный транзитный хаб в Актау



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

29.07.2025



Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели 29 июля в Анкаре официальные переговоры, укрепив стратегическое партнерство между двумя странами. В ходе пятого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня (ССВУ) были подписаны важные соглашения, охватывающие сельское хозяйство, оборону, энергетику, транспорт, логистику и культурно-гуманитарную сферу. Как отметил президент Турции, дальнейшие усилия будут сосредоточены на достижении двустороннего товарооборота в 15 млрд долл.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вечером 28 июля прибыл с официальным визитом в Турцию. Значимость этой встречи подчеркнул личный выход главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана к трапу самолета, на котором прилетел казахстанский лидер. Такая исключительная честь, редко оказываемая турецким президентом иностранным визитерам, свидетельствует об особых дружеских отношениях между двумя странами: Казахстан для Турции – важный союзник.



Токаев, в свою очередь, поблагодарил Эрдогана за гостеприимство, подчеркнув: "Для меня большая честь, что вы специально прибыли в аэропорт для встречи. Между нашими странами нет никаких противоречий. Нас связывают не только дружба, но и плодотворное сотрудничество. Завтра у нас состоятся важные переговоры". Там же в аэропорту главы государств провели краткую беседу, задавшую тон дальнейшим переговорам. Затем президенты на одной машине выехали из аэропорта "Эсенбога" в Анкару, сообщил портал inform.kz.



Токаев и сопровождавшие его представители казахстанского правительства в знак уважения к истории Турции посетили мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя современного турецкого государства. Президент Казахстана выразил уверенность "в дальнейшем укреплении братских уз между народами" и пожелал Турции благополучия и процветания.



Центральным событием визита стали переговоры лидеров двух стран, встреча с инвесторами, а также состоявшееся пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.



В частности, с представителями крупного турецкого бизнеса, работающего в Казахстане, Токаев обсудил проекты в сфере медицины, логистики и переработки зерна. Так, с турецкой компанией Tiryaki Holding, которая намерена построить завод по глубокой переработке пшеницы и гороха в Астане, было подписано соглашение об инвестициях на 160 млрд тенге (295 млн долл.). Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.



Особое внимание было уделено планам турецкой группы YDA Holding, которая инвестирует в строительство и эксплуатацию многопрофильных больниц в Туркестане, Астане и Петропавловске, а также в создание мультимодального транзитного хаба в Актау.



На встрече с председателем совета директоров S Sistem Lojistik Хусейном Барлином Токаев обсудил перспективы развития логистического сектора, в том числе создание логистического центра в аэропорту Актобе и расширение присутствия компании в других крупных городах Казахстана.



Турецкий бизнес видит перспективы в Казахстане и верит в будущее казахстанской экономики. Например, в интервью Forbes.kz Роберт Юксель Йылдырым, основатель и генеральный директор CoreX Holding, подчеркнул: "Казахстан за последние два десятилетия проделал большую работу по созданию благоприятного климата для иностранных инвесторов. Географическое положение, богатые ресурсы и развитая инфраструктура делают страну привлекательной для промышленных инвестиций. Мы видим здесь большой потенциал и уверены – мы пришли надолго".



Значительное внимание уделяется расширению сотрудничества в области логистики. Казахстан играет ключевую роль в формировании Транскаспийского международного транспортного маршрута, более известного как Срединный коридор, соединяющий Китай с Европой через Каспийское море и Турцию. В рамках развития данного направления активно задействованы турецкие компании, принимающие участие в модернизации портовой и дорожной инфраструктуры. Это способствует росту привлекательности маршрута и повышению его эффективности. Поддержка президента Токаева позволила Турции утвердиться в качестве важного транзитного узла Евразии.



Отдельно обсуждался вопрос энергетического сотрудничества на фоне усиливающегося санкционного давления и недавней приостановки экспорта казахстанской нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТА). Как ранее писала "НГ" (см. номер от 27.07.25), Казахстан активно ищет пути диверсификации своих энергетических поставок. Увеличение поставок по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и другие схожие проекты стали предметом обсуждения в ходе переговоров президента Токаева в Анкару.



В преддверии этого визита министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар встречался с главой "КазМунайГаза" Асхатом Хасеновым. В ходе переговоров было подчеркнуто особое значение Турции как экономического партнера. Для "КазМунайГаза" приоритетом является расширение сотрудничества с турецким энергетическим сектором, включая государственную Turkish Petroleum Corporation, что является частью долгосрочной стратегии по укреплению энергетической безопасности Казахстана.



Параллельно развивается сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Международная выставка оборонной промышленности IDEF2025 в Турции наглядно продемонстрировала передовые разработки турецкого военно-промышленного комплекса, вызвав закономерный интерес у многих стран, включая Казахстан. Успех турецких военных технологий, подтвержденный в том числе триумфом Азербайджана во второй карабахской войне, подталкивает страны-партнеры к активному сотрудничеству.



Казахстан, в частности, проявляет серьезную заинтересованность в турецких беспилотниках. Значимым событием стало прошлогоднее соглашение с турецким производителем Baykar об открытии производственной площадки в Казахстане, что предоставляет новые возможности для развития казахстанского оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, Турция активно предлагает и другие формы сотрудничества в области безопасности, включая профессиональное военное образование, обучение специалистов, консультационную поддержку и проведение совместных учений, что способствует укреплению обороноспособности и безопасности Казахстана.



Казахстан и Турция имеют прочные связи, основанные на общей истории, культуре и ценностях, а также схожих внешнеполитических позициях. Обе страны призывают к мирному урегулированию конфликта в Украине, осуждают действия Израиля и активно привлекают внимание к гуманитарной катастрофе в Палестине. Однако существует одно существенное расхождение во взглядах: вопрос признания Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана это является одним из ключевых приоритетов. Напомним, что в 2022 году в Самарканде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил против принятия ТРСК в Организацию тюркских государств (ОТГ), а Казахстан присоединился к резолюциям ООН по Северному Кипру, что вызвало резкое осуждение со стороны Эрдогана.



20 июля, выступая в Лефкоше (Никосия) по случаю 51-й годовщины вхождения Турции на Кипр, Эрдоган вновь подчеркнул необходимость скорейшего признания ТРСК международным сообществом, включая установление прямых рейсов и торговых отношений. По его мнению, решение кипрской проблемы возможно только на основе принципа двух государств. В связи с этим один из ведущих турецких университетов, Bakent niversitesi (Столичный университет), объявил о полном прекращении академических и институциональных связей с Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном, ссылаясь на отказ этих стран признавать ТРСК и их сближение с Республикой Кипр. На момент подписания номера в печать официальные мероприятия в рамках визита Касым-Жомарта Токаева в Анкару продолжались.