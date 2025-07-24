Синьхуа: Фильм о Нанкинской резне вызвал сильные эмоции по всему Китаю

12:36 30.07.2025

Фильм о Нанкинской резне вызвал сильные эмоции по всему Китаю



Пекин, 29 июля /Синьхуа/ -- Новый душераздирающий китайский фильм о Нанкинской резне вызвал сильные эмоции по всей стране, пробудив массовые размышления о травматической главе в истории Китая.



Фильм "Нанкинское фотоателье" (Нанкинская фотостудия) повествует о группе китайских граждан, ищущих убежища в фотоателье во время жестокой оккупации Нанкина японскими захватчиками.



В отчаянной попытке выжить они вынуждены помогать японскому военному фотографу проявлять пленки - лишь чтобы обнаружить, что на негативах запечатлены неопровержимые доказательства зверств, совершенных японскими войсками по всему городу. Тайно сохранив негативы, они рискуют жизнью, чтобы передать их внешнему миру в надежде обнародовать правду.



Отличающийся эмоциональной глубиной и беспощадным изображением национальной трагедии, фильм нашел глубокий отклик у зрителей. Его рейтинг на Douban, ведущей китайской платформе рейтинга фильмов, достиг 8,6 балла из 10.



Популярный комментарий на Douban гласил: "Простота и сдержанность повествования делают каждую сцену пронзительно трогательной. Несколько образов - нож у горла младенца, отрубленные головы, река крови - более чем достаточны для передачи ужаса. Фильм не сенсационен; он позволяет этим леденящим душу образам говорить самим за себя".



На платформе по продаже билетов Maoyan пользователь поделился размышлениями после просмотра фильма с двумя детьми: "Сначала я боялся, что им будет страшно, но затем осознал: если мы не сможем смотреть в лицо истории, что ждет нас в будущем? Я хочу, чтобы они узнали подлинную историю - куда более жестокую, чем в фильме. Ни пяди родной земли никогда никому не отдадим!"



Другой пользователь Maoyan описал трогательный момент после сеанса, когда девочка спросила мать: "Будут ли сцены после титров?". Мать ответила: "Настоящие сцены после титров начинаются, когда мы выходим из кинотеатра". "Действительно, оживленные улицы, шумная толпа, ароматы еды - вот истинное чудо". Эта мысль отражает суть призыва фильма ценить мир и жизненную силу современного Китая, ставшие возможными благодаря жертвам прошлого.



Известный режиссер Фэн Сяонин в широко распространившемся в сети видео поделился впечатлениями: "Когда фильм закончился, весь зал продолжал сидеть, не двигаясь, до последнего кадра титров. Все были погружены в глубокие размышления. Уверен, каждый китаец и каждый человек на Земле с совестью будут потрясены этой кинокартиной".



По данным Maoyan, к концу воскресенья /третий день проката/ кассовые сборы киноленты "Нанкинское фотоателье" превысили 400 млн юаней /56 млн долл. США/, при этом зрительский поток в кинотеатрах по всей стране превысил 10 млн человеко-раз.



В значительной степени благодаря этому фильму суточные кассовые сборы Китая в воскресенье превысили 300 млн юаней.



Согласно последнему прогнозу Maoyan, совокупные кассовые сборы фильма "Нанкинское фотоателье", как ожидается, составят свыше 3,2 млрд юаней, что существенно выше предыдущих прогнозов.



Справка

https://ru.ruwiki.ru/wiki/Нанкинская_резня

https://www.kinopoisk.ru/film/8360170/