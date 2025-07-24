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ProFinance: Сделка по Трампу. Европа обещает покупать больше американского газа, чем существует в природе
13:06 30.07.2025

Европа хочет больше американского газа, чем существует в природе

Торговая сделка между США и ЕС предусматривает, что Европейский союз будет закупать американские энергоносители на сумму $250 млрд ежегодно в течение следующих трех лет.

Дополнительные поставки энергии из США, несомненно, помогли бы блоку с его планом отказаться от импорта российских энергоресурсов в течение нескольких лет, но объемы, необходимые для достижения этой цели, настолько высоки, что, по мнению аналитиков, они нереалистичны.

Американские разработчики и экспортеры СПГ пользуются моментом: мораторий эпохи Байдена на утверждение новых проектов снят, а администрация Трампа готова поддерживать и искать контракты на закупку СПГ для масштабного нового проекта на Аляске.

Американский энергетический сектор оказался в выигрыше от торговой сделки между США и ЕС, которая устанавливает пошлины на большинство товаров из Евросоюза на уровне 15% - вдвое ниже первоначально предложенных 30%. Однако для того, чтобы Европа смогла закупить американские энергоносители на общую сумму $750 млрд за три года, экспорт СПГ из США должен будет резко возрасти - с уже и так высоких уровней.

Реально ли утроить закупки энергии из США

Наращивание американского экспорта, несомненно, усилит геополитическое влияние Америки и поможет Европе отказаться от российского газа к 2027 году. Тем не менее, аналитики сомневаются в осуществимости такого плана, поскольку ЕС придется как минимум утроить импорт американской нефти, газа и угля по сравнению с 2024 годом, чтобы выполнить условия торговой сделки.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), общий объем экспорта нефтепродуктов, сырой нефти и природного газа из США в 2024 году достиг рекордных максимумов. В целом, общая стоимость всего энергетического экспорта США во все страны мира составила около $318 млрд. По расчетам Reuters, основанным на данных Евростата, в прошлом году ЕС закупил нефть, СПГ и уголь на сумму $76 млрд. Это означает, что ЕС необходимо утроить этот импорт, что, по мнению аналитиков, маловероятно.

Даже несмотря на то, что экспорт СПГ из США в последние годы бил рекорды, он не может существенно увеличиться в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Экспортные мощности СПГ в Америке растут по мере ввода в эксплуатацию новых заводов, утвержденных много лет назад. Несмотря на шквал окончательных инвестиционных решений (ОИР) по новым проектам при администрации Трампа, на строительство и запуск этих объектов потребуются годы.

В конце концов, у США есть пределы текущих мощностей. Даже при том, что ЕС обязуется увеличить закупки СПГ и других энергоносителей в кратко- и среднесрочной перспективе, американские разработчики не могут удовлетворить этот спрос, который, скорее всего, будет создан искусственно, а не продиктован рынком.

"Закупки американских энергоносителей диверсифицируют наши источники поставок и будут способствовать энергетической безопасности Европы", - заявила на прошлой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя торговую сделку. "Мы заменим российский газ и нефть значительными закупками американского СПГ, нефти и ядерного топлива".

Бума экспорта СПГ из США будет недостаточно

Эти "значительные закупки" потребуют значительного увеличения экспортных мощностей США. Вплоть до 2028 года весь рост экспорта СПГ из США будет обеспечен за счет уже существующих и строящихся объектов, анонсированных по состоянию на июнь 2024 года, как оценило EIA в своем "Ежегодном энергетическом прогнозе 2025".

Экспорт СПГ из США рос каждый год с 2016 года, увеличившись с 0,5 млрд куб. футов в день в 2016 году до 11,9 млрд в 2024 году, что сделало США крупнейшим в мире экспортером СПГ в 2023 и 2024 годах. EIA ожидает, что экспорт СПГ из США продолжит расти за счет запуска проектов Plaquemines LNG, Corpus Christi LNG Stage 3 и Golden Pass LNG. Совокупная номинальная экспортная мощность этих объектов составляет 5,3 млрд куб. футов в день (до 6,3 млрд в пике), что увеличит существующие экспортные мощности СПГ в США почти на 50% после их полного ввода в эксплуатацию.

Более того, администрация отметила, что в период с 2030 по 2050 год может быть построено максимум 0,8 трлн куб. футов новых экспортных мощностей СПГ, но только если это будет экономически целесообразно.

Даже если бы все остальные запланированные или анонсированные проекты были утверждены сегодня, они не будут построены вовремя, чтобы обеспечить значительный рост экспорта СПГ и резко увеличить импорт в ЕС в течение трех лет.

ЕС стал одним из главных покупателей американского СПГ, но экспортеры, благодаря гибкому ценообразованию и грузам без привязки к пункту назначения, часто отправляют свой газ в регионы с более высокими ценами по сравнению с Европой. Речь идет об Азии, главном регионе-импортере СПГ, где ряд других стран, включая Японию и Индию, также поспешили заявить об увеличении закупок американского СПГ и других энергоносителей, чтобы договориться о более низких пошлинах и заключить более выгодные торговые сделки.

Короче говоря, экспорт СПГ из США переживает бум, но его будет далеко не достаточно, чтобы помочь ЕС утроить импорт американских энергоносителей в соответствии с торговой сделкой.

Конкуренция между Европой и Азией за поставки американского СПГ также скажется на ценах. На международном уровне цены на СПГ могут вырасти и стимулировать американских производителей экспортировать больше природного газа, что сократит его доступность на внутреннем рынке США. Это приведет к росту цен на природный газ и увеличению затрат на энергию для потребителей - развитие событий, которого администрация Трампа будет стремиться избежать.

Подготовлено Profinance.ru по материалам OilPrice

Источник - ProFinance.Ru
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