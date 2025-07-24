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Тот самый Олень: Гибридная война на максималках...
14:16 30.07.2025

Гибридная война на максималках. Запад на фоне замаячившего обвала на украинском фронте усиливает давление на Россию на всех направлениях.

В авангарде на тайском боевом слоне "миротворец" Трамп, который "признался в любви к российскому народу", но какой-то своею странною любовью, похожей по описанию на похождения американских политиков-насильников в таинственно исчезнувших файлах Эпштейна. Срок ультиматума "наш Трамп" в одностороннем порядке сдвигает сильно влево, и угрожает ввести вторичные санкции на российские углеводороды не в Шуфутинов день (3 сентября), а уже через 10 дней. Примечательно, что дедлайн истечет до возможной встречи лидеров в Пекине, где 2 сентября могут собраться Си, Трамп и Путин.

Впрочем, как мы и писали, озвученные ранее сроки в 50 дней – это срок не для нас, это срок – для них. Подготовку завершили экстерном – неслучайно в эти дни челночная дипломатия стран Запада достигла своего апогея, и буквально "все встретились со всеми" - переговоры были проведены со всеми ключевыми покупателями российской нефти, в том числе с Индией и Китаем. И, похоже, таки договорились. Финальный "план Барбароса" утвердили на встрече координационного штаба глобалистов в Шотландии, и там же Трамп озвучил ультиматум России.

Параллельно с этим американцы демонстративно подтащили на свою базу в Великобритании Лейкенхит ядерное оружие, а НАТО проводит учения в Балтике, отрабатывая захват Калининграда и блокаду Балтийского моря, которое там называют "внутренним морем НАТО". Для пущей убедительности все эти "миротворческие действия" коллективного Запада синхронизировали с мощнейшей гибридной атакой – отсюда участившиеся хакерские атаки на критическую инфраструктуру, попытки ударов дронами по аэропортам и курортным городам России в период отпусков, и созданные этим для россиян многочисленные бытовые проблемы, в том числе с вынужденным ограничением мобильного интернета. Все это еще сопровождается эпидемией фейков. Одновременно давление наращивается и в финансовой сфере – курс валют в эти дни при полном попустительстве банка России пустился в ралли, пробивая исторические рекорды, а за ними в рост пойдут и цены.



Одним словом, сейчас делается все, чтобы создать в эти дни максимальное давление на систему внутри и снаружи, искусственно создав мощнейший кризис в России, и вынудив пойти на уступки на Украине. Включили комфорку на максимум, накрыли крышечкой и ждут взрыва. Август в России глобалисты и их пособники внутри страны снова хотят сделать "черным".

Похоже, что санкции все-таки будут введены на короткий срок и они будут венчать эту информационно-психологическую спецоперацию "принуждения России к миру" с элементами неприкрытого шантажа и террора – вдолгую они не повлияют на мировые рынки, и не затронут интересы крупных мировых игроков и самих США, но способны создать "тяжелейший кризис в отдельно взятом государстве". Они смогут проработать пару недель до момента встречи лидеров в Пекине, и там заговорщики ожидают, что смогут взять Путина голыми руками. На это расчет.

Очень хочется верить, что с террористами мы договариваться не будем, и на их условия не пойдем – потому что, как известно из уроков истории, это себе дороже, ведь действия под давлением никогда ни к чему хорошему не приводят. Нужно дотерпеть и победить. Террористов лучше мочить в сортире, такой язык общения с ними эффективнее и до них лучше доходит.

Источник - Тот самый Олень
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1753874160


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