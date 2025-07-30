Не более одной собаки и двух кошек в квартире. Мэрия Бишкека разработала новые правила выпаса скота

15:12 30.07.2025

Не более одной собаки и двух кошек в квартире. В Бишкеке введут новые правила содержания домашних животных



30 июля 2025



Бишкек (АКИpress) – Мэрия Бишкека разработала новые правила содержания домашних животных и выпаса скота на территории столицы. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.



Цель документа - установить порядок содержания домашних животных и продуктивного скота, проведения лечебно-профилактических мероприятий, а также определить права и обязанности владельцев животных и городских служб.



Согласно проекту, владельцы должны регистрировать своих домашних животных и проводить профилактические ветеринарные мероприятия, включая вакцинацию и дегельминтизацию. Также они обязаны обеспечивать полноценное питание, регулярную физическую активность и выгул в соответствии с установленными правилами.



Основные положения для продуктивных животных и птиц:



- Содержание только в специально оборудованных закрытых помещениях, расположенных не ближе 50 метров от школ, больниц, торговых объектов и не ближе 15 метров от жилых домов.

- Регулярная дезинфекция, уборка помещений и контроль за состоянием санитарии.

- Организация специализированных площадок для хранения навоза с обязательным вывозом отходов на санитарный полигон не реже двух раз в неделю.

- Проведение плановых и внеплановых ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения болезней.

- Разрешено стойловое содержание ограниченного количества животных и птиц на частных подворьях (уточняется по видам и количеству).

- Выпас продуктивных животных возможен только на пастбищах по специальным пастбищным билетам.

- Запрет содержания продуктивных животных внутри определенных городских границ, в многоэтажных домах, лечебных, детских и торговых учреждениях, а также массовый убой вне специализированных пунктов.



Правила содержания собак и кошек:



- В многоквартирных домах разрешено содержать не более одной собаки с приплодом до 2 месяцев и не более двух кошек с приплодом до 3 месяцев.

- В частных дворах допускается содержание не более трех собак с приплодом до 3 месяцев и не более трех кошек с приплодом до 3 месяцев.

- Владельцы обязаны регистрировать животных, соблюдать санитарные нормы, проводить вакцинацию против бешенства и другие профилактические процедуры.

- Выгул собак и кошек должен проходить с использованием поводков и намордников (за исключением декоративных собак) в специально отведенных местах.

- Запрещается самовольный выгул, содержание животных в общественных местах, массовое кормление бездомных животных, а также выбрасывание питомцев и их приплода на улицы.

- Не допускается содержание животных в местах с медицинскими противопоказаниями у соседей и в общежитиях с общими входами.

- Владельцы обязаны обеспечить безопасность окружающих и комфорт для животных, своевременно обращаться к ветеринарам при заболеваниях и сообщать о случаях укусов.



В проекте указано, что муниципальные администрации контролируют регистрацию животных, соблюдение запретов и санитарное состояние, а также информируют службы о нарушениях. Органы санитарной очистки отвечают за отлов, содержание, утилизацию и стерилизацию безнадзорных животных. Ветеринарные службы проводят профилактические мероприятия, контролируют соблюдение правил, выдают документы и привлекают нарушителей к ответственности. Медицинские организации обязаны сообщать санитарным службам о выявлении общих для человека и животных болезней.