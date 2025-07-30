Нацбанк Казахстана заявил о начале валютных интервенций на фоне падения тенге

20:14 30.07.2025

Информационное сообщение по валютному рынку

30.07.2025



Курс тенге в ходе торгов 30 июля достигал отметок 550 тенге за доллар США, ослабев на 5,8% с начала месяца, или на 4,7% с начала года.



В условиях крайне низкой ликвидности на валютном рынке и признаков усиленного спекулятивного давления Национальный Банк Республики Казахстан приступил к осуществлению валютных интервенций.



Базовые экономические условия остаются благоприятными: мировые цены на нефть стабильно превышают 70 долларов США за баррель, сохраняется тенденция к глобальному ослаблению доллара США. В этой связи текущее ослабление тенге не отражает фундаментальные факторы и указывает на недооцененность национальной валюты.



Национальный Банк внимательно отслеживает ситуацию на биржевом и внебиржевом валютных рынках и, при необходимости, готов оперативно предпринимать меры для недопущения дестабилизирующих колебаний обменного курса, восстановления баланса спроса и предложения иностранной валюты, а также обеспечения нормального функционирования валютного рынка.



В рамках принципа транспарентности Национальный Банк продолжит раскрывать полную информацию о проводимых операциях на валютном рынке.