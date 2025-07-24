Фон дер Ляйен повторила с Трампом трюк с соевыми бобами

21:20 30.07.2025

Или падишах умрет: Фон дер Ляйен проделала с Трампом трюк с соевыми бобами - Bild



Сделка, которую заключила с президентом США Дональдом Трампом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напоминает трюк с соевыми бобами ее предшественника Жан-Клода Юнкера. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.



"Bild стало известно от Еврокомиссии, что ее председатель Урсула фон дер Ляйен предложила президенту США Дональду Трампу условия, которые ЕС не может выполнить. Брюссель, как говорят в торговом комиссариате, не будет покупать фрекинговый газ у США и заставлять европейские компании инвестировать в Штаты. То же самое касается ожидаемых Трампом многомиллиардных закупок американского оружия", - пишет телеграм-канал "Bild на русском"*.



Таким образом, сделка, которую заключила фон дер Ляйен с Трампом в Шотландии, все больше напоминает трюк с соевыми бобами ее предшественника Жан-Клода Юнкера. Тот в 2018 году пообещал тому же Трампу, чтобы избежать введения более высокие пошлин, что ОН закупит для Евросоюза много американской сои. Юнкер умолчал, что не мог принять данное решение, поскольку приобретать или нет сою в Штатах, решают отдельные страны и компании. Лично Юнкер ничего не мог закупить для Евросоюза, пишет ТК.



Если фон дер Ляйен хотела схожим образом обвести Трампа вокруг пальца, то вряд ли это вполне ей удалось, пишет Wall Street Journal. По данным нескольких источников, Трамп после встречи с главой ЕК, спросил у представителей ЕС, как Белый дом может быть уверен, что европейские компании инвестируют в США согласно условиям сделки. Представители Евросоюза заверили американского президента, что идея вложить 600 млрд в США - это реальные инвестиционные планы. Трамп в ответ попросил доказать это - значит, в этот раз он хочет гарантий.



"Однако кто и сколько должен инвестировать, неясно даже правительствам стран ЕС. Министр экономики ФРГ Катерина Райхе заявила, например, что она не знает, какая часть инвестиций должна поступить от немецких компаний - и от каких именно. Нет у европейских чиновников и планов и обязательств по конкретным закупкам американского оружия: ЕС не может закупить ни единого пистолета - это также исключительное право государств - членов Союза", - отмечает ТК.



Как сказал BILD глава внешнеполитического отдела фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт, "если (или когда)" Трамп поймет, что сделка с Евросоюзом не оправдывает его ожиданий, он может возобновить угрозы ввести новые пошлины и потребовать новых переговоров. Однако он полагает, что "через год или два мы скорее будем говорить о негативных последствиях пошлин для экономики США - и, соответственно, снова о снижении пошлин".



*Организация, выполняющая функции иностранного агента



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