ВС РФ возобновили штурм села Торское – итоговая сводка Readovka за 30 июля

00:05 31.07.2025

ВС РФ возобновили штурм Торского на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 30 июля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 30 июля в разрезе СВО. Русские войска начали новый раунд боев за село Торское на Краснолиманском направлении, но уже в более выгодных тактических условиях. Украинский нардеп констатировал, что морально-волевое состояние ВСУ надорвано.



Новые тактические условия сектора



