|ВС РФ возобновили штурм села Торское – итоговая сводка Readovka за 30 июля
00:05 31.07.2025
ВС РФ возобновили штурм Торского на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 30 июля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 30 июля в разрезе СВО. Русские войска начали новый раунд боев за село Торское на Краснолиманском направлении, но уже в более выгодных тактических условиях. Украинский нардеп констатировал, что морально-волевое состояние ВСУ надорвано.
Новые тактические условия сектора
Вновь возобновились активные атакующие действия ВС РФ в селе Торское на Краснолиманском направлении. Неприятель, пользуясь возможностью выдвинуть на передовую оперативный резерв, сумел временно восстановить свои позиции в населенном пункте, хотя в апреле Торское им было частично утрачено. Но с тех пор в центральном секторе Краснолиманского направления очень многое изменилась. ВС РФ заняли Редкодуб, подразделения 3-й ОШБр ВСУ провалили попытку отбить населенный пункт – и, как следствие, наши войска сумели продолжить операцию по изоляции противника на восточном берегу Оскольского водохранилища. Более того, юго-восточнее Торского, в Кременских лесах, русская армия начала атаку вдоль северного берега Северского Донца и поставила украинские части под угрозу глубокого охвата. Данная ситуация потребовала от командования незалежной в срочном режиме усиливать позиции в непосредственной близости от берегов Северского Донца в этом лесном массиве. Противник пытается избежать дальнейшей деградации ситуации и "котла".
Таким образом оперативная обстановка для ВСУ круто изменилась. Более того, ВС РФ, учитывая прошлую попытку с ходу занять Торское, в этот раз начали атаковать село с двух сторон, фланкируя гарнизон. Подобный подход дал свои плоды, и неприятель откатился в южную часть населенного пункта.
Стоит напомнить, что смысл овладения Торским заключается в том, что оно и соседнее с ним село Заречное являются последними препятствиями на пути к трассе, по которой из Красного Лимана снабжается Северская группировка ВСУ. Это шоссе служит главной и самой короткой логистической артерией.
Моральная смерть
Нардеп Рады Мазурашу констатировал, что морально-нравственное состояние личного состава ВСУ не просто низкое, оно фаталистично.
"Когда базово командование воспринимает военных как их рабов, рабов системы, армии, государства. И не учитывает, что часть этих героев, долгое время защищавших родину с оружием, и многие прошли через ранения, настолько выгоревшая, что их способность выполнять какие-то задачи, мягко говоря, очень низкая. Медики рассказывают, что они говорят: "Та нам уже все равно, умру я или нет". Для них умереть – это как облегчение", – заявил он в интервью одному из украинских журналистов.
При таких морально-волевых показателях боеспособность армии не имеет никакого шанса подняться. Даже если Украине условно завтра дадут "эшелоны вооружения" и все, что ВСУ требуют, ситуацию это не изменит. Морально-волевой надрыв в генеральном отношении уже произошел. Остается вопросом, а почему при таком откровенном отчаянии и отсутствии веры в завтрашний день противник повально не сдается? Разумеется, одна из главный причин боязни украинских военных "вызвать Волгу" – это страшилки про издевательства в плену, которые взрастила в них пропаганда режима. Да и боязнь собственных командиров и пули в спину от своих при попытке сдаться делает свое дело. Страх за собственных родных в тылу также явно не последняя причина. Вопрос мотивации украинских солдат к сдаче "пачками" – это действительно титаническая работа. Тем не менее половина пути в этом деле уже пройдена, причем самими украинскими военными. Весомая часть личного состава неприятеля морально надорвана, осталось только повоздействовать на них с нашей стороны. Важно помнить, что победа в боевых действиях заключается не только в проигрыше противника, но и в принятии им этого.
Вчера, 29 июля, главным событием дня стало появление нового оперативного направления вследствие успехов ВС РФ в боях к северу от города Родинское.