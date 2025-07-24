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Kun.uz: В Ташкенте приостановлено строительство десятков многоэтажек - есть список
01:05 31.07.2025

В Ташкенте приостановили строительство 59 многоэтажек - но полный список застройщиков так и не обнародовали

Vaib.uz (Узбекистан. 28 июля). В минувшее воскресенье столичный хокимият опубликовал новость, которая вызвала тревогу у тысяч жителей и потенциальных покупателей жилья: строительство 59 многоэтажных домов в Ташкенте было приостановлено.

Причины - застройщики начали работы без необходимых разрешений, экспертиз и технических заключений, а также пытались незаконно продавать квартиры гражданам.

Новость моментально разошлась по соцсетям и вызвала бурную реакцию. После первого шока пользователи начали задавать абсолютно логичный вопрос: а где конкретный список объектов, где приостановлены работы? Кто эти застройщики? Где находятся эти 59 домов?

Однако, к удивлению многих, такого списка хокимият не опубликовал. Столичные власти ограничился только тем, что разделил количество нарушений по районам. Ни адресов, ни названий компаний, ни даже ориентиров - ничего.

И вот здесь последовала самая удивительная часть: пресс-служба хокимията в своем ответе на вопрос пользователей - "где список?" - сообщила, что информация "уже публиковалась" в телеграм-каналах районных администраций, а значит, "хокимият не обязан дублировать одни и те же данные в каждом сообщении - информация и так находится в открытом доступе". Пользователям посоветовали воспользоваться телеграм-ботом для получения более точной информации.

Другими словами, если вы хотите узнать, не касается ли приостановка строительства именно вашего будущего дома - ищите информацию сами. Такой подход демонстрирует, увы, печальную реальность: коммуникация с жителями по-прежнему не является приоритетом для столичных властей. А ведь можно было просто опубликовать список и получить одобрение жителей, но зачем это чиновникам…

Мы попытались найти информацию на страницах хокимиятов и обнаружили точные данные только по Мирзо-Улугбекскому району, спасибо местному хокимияту за это. Посмотреть их можно здесь. Если вам удалось найти другие - пишите в комментариях. Попробуем сделать работу Ташкентского хокимията и собрать список общими усилиями.



В Ташкенте приостановлено строительство десятков многоэтажек: опубликован список (обновленный)

Хокимият столицы сообщил, что на 59 объектах работы остановлены, а строения отключены от электроснабжения. После запросов о конкретных адресах, была запущена онлайн-проверка. Kun.uz установил названия 44 компаний и 8 физических лиц.

26 июля хокимият города Ташкента заявил, что на 59 объектах с неполным пакетом документов строительные работы полностью приостановлены, а объекты отключены от электросетей. Однако, о каких именно объектах идет речь, уточнено не было.

29 июля в ответ на запрос Kun.uz пресс-служба пояснила: "2–3 из них уже восстановили документы и возобновили работу. Если сейчас озвучим список, начнется паника, и деловая репутация строительных компаний пострадает, поэтому пока не публикуем".

30 июля хокимият запустил онлайн-сервис для проверки организаций с приостановленным строительством. Это решение объясняется большим числом обращений по строительным вопросам. Список обновляется в режиме реального времени: устранившие нарушения компании исключаются, а новые добавляются.

Для проверки необходимо ввести имя собственника объекта. Kun.uz удалось установить названия 52 участников списка - как юридических, так и физических лиц.

Организации, у которых приостановлено строительство:
"AAA Construction House" ООО
"Amirxo'ja Kapital Savdo" ООО
"Aql Manbai" ООО
"AZ Ruhdil Savdo" ООО
"Bakhramov B Invest" ООО
"Best Building Company" ООО
"BMB Ishonchli Biznes" ООО
"Central Park City" ООО
"City Oil" ООО
"Deko-Kron" ООО
"Farxod Farovon Lyuks" ООО
"Ferrobeton" ООО
"Firdavs-business" ООО
"Flower House Group" ООО
"Gold Dream-House" ООО
"Grand-Express-Service" ООО
"Gratis-Buildings" ООО
"Guangdong Trade Association" ООО
"Humo-NTD-Avtoservis" ООО
"Ikat Baraka Group" ООО
"Kafil Invest" ООО
"Ko'chmas Mulk Lizing" ООО
"Kumush Invest-Stroy" ООО
"Master Media Production and Broadcast" ООО
"Nejin Parranda" ООО
"Nur Ziyod Fayz Biznes" ООО
"O2-Development" ООО
"Oltin baliq" ООО
"Omad Hamkor Humoyun" ООО
"Perfect-Mansions" ООО
"Peshko' Start Invest Qurilish" ООО
"Project Build Group" ООО
"Silk Road Ceramic" ООО
"Somon-Savdo" ООО
"Strong and Perfect Houses" ООО
"Strong Sitiy Madad" ООО
"Stroy-Golden Grand" ООО
"Sunlight Dream" ООО
"Turon Meros" ООО
"Vivat Mebel" ООО
"Yangi Asr Uylari" ООО
"Yangi Darxon Stroy Invest" ООО
"Yangihayot Stroy Group" ООО
"Zamon Binolar" ООО

Физические лица:
Алимбаева Вазира Ахматовна
Мирзараимов Баходир Тохир угли
Мухамедов Ф.
Осимов Ахтам Ахмадович
Сагатов Нодир Нигманович
Самандаров Азизбек
Хабаров Виталий Николаевич
А.Б. Закиров
Шарапова Фируза Садридиновна

Примечание: список может быть неполным. Организации, получившие документы в установленном порядке, смогут возобновить строительство в законном порядке.

Источник - Kun.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1753913100


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