Kun.uz: В Ташкенте приостановлено строительство десятков многоэтажек - есть список

01:05 31.07.2025

В Ташкенте приостановили строительство 59 многоэтажек - но полный список застройщиков так и не обнародовали



Vaib.uz (Узбекистан. 28 июля). В минувшее воскресенье столичный хокимият опубликовал новость, которая вызвала тревогу у тысяч жителей и потенциальных покупателей жилья: строительство 59 многоэтажных домов в Ташкенте было приостановлено.



Причины - застройщики начали работы без необходимых разрешений, экспертиз и технических заключений, а также пытались незаконно продавать квартиры гражданам.



Новость моментально разошлась по соцсетям и вызвала бурную реакцию. После первого шока пользователи начали задавать абсолютно логичный вопрос: а где конкретный список объектов, где приостановлены работы? Кто эти застройщики? Где находятся эти 59 домов?



Однако, к удивлению многих, такого списка хокимият не опубликовал. Столичные власти ограничился только тем, что разделил количество нарушений по районам. Ни адресов, ни названий компаний, ни даже ориентиров - ничего.



И вот здесь последовала самая удивительная часть: пресс-служба хокимията в своем ответе на вопрос пользователей - "где список?" - сообщила, что информация "уже публиковалась" в телеграм-каналах районных администраций, а значит, "хокимият не обязан дублировать одни и те же данные в каждом сообщении - информация и так находится в открытом доступе". Пользователям посоветовали воспользоваться телеграм-ботом для получения более точной информации.



Другими словами, если вы хотите узнать, не касается ли приостановка строительства именно вашего будущего дома - ищите информацию сами. Такой подход демонстрирует, увы, печальную реальность: коммуникация с жителями по-прежнему не является приоритетом для столичных властей. А ведь можно было просто опубликовать список и получить одобрение жителей, но зачем это чиновникам…



Мы попытались найти информацию на страницах хокимиятов и обнаружили точные данные только по Мирзо-Улугбекскому району, спасибо местному хокимияту за это. Посмотреть их можно здесь. Если вам удалось найти другие - пишите в комментариях. Попробуем сделать работу Ташкентского хокимията и собрать список общими усилиями.



