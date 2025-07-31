Президент Узбекистана утвердил обновленный состав Администрации и ее структуры

08:22 31.07.2025

Шавкат Мирзиеев утвердил обновленный состав Администрации и ее структуры



31 июля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил серию новых кадровых назначений в Администрации президента. Речь идет о перераспределении обязанностей и обновлении структуры в рамках продолжающейся административной реформы.



Несмотря на то, что многие высокопоставленные сотрудники сохранили свои должности, произошли значительные изменения в наименованиях подразделений, а также в зонах ответственности. Обновления затронули направления кадровой политики, экономики, внешней политики, общественной безопасности, коммуникаций и взаимодействия с обществом.



Назначения в руководящем составе:



- Пулат Бобожонов назначен заместителем советника президента по кадровым вопросам. До этого он занимал должность первого заместителя советника по этому же направлению, а ранее в течение семи с половиной лет возглавлял Министерство внутренних дел.



- Галина Саидова утверждена заместителем советника по вопросам экономической политики. С 2017 года она работала в должности замсоветника, отвечая за развитие отраслей экономики, инвестиционную и внешнеторговую политику.



- Обид Хакимов стал заместителем советника по экономической политике и директором Центра экономических исследований и реформ. Он освобожден от прежней аналогичной должности и продолжит руководить ЦЭИР, которым управляет с 2019 года.



- Абдусалам Азизов назначен заместителем советника по вопросам представительных органов, негосударственных некоммерческих организаций, религии и молодежи. До этого он работал в Администрации как заместитель советника по общественно-политическим и религиозным вопросам, а ранее возглавлял Службу государственной безопасности.



- Музаффар Камилов назначен заместителем советника по тем же направлениям. В последние годы он курировал взаимодействие с общественными и религиозными организациями и был ректором Международной исламской академии Узбекистана.



- Рустам Камилов также получил должность заместителя советника по вопросам представительных органов, ННО, религии и молодежи. Ранее он руководил сектором по ИКТ и общественным проектам Администрации, работал в Законодательной палате и был государственным советником.



- Жавлон Вахабов стал заместителем советника по внешней политике. Он также продолжит руководство Международным институтом Центральной Азии, директором которого является с начала прошлого года.



- Баходир Ташматов назначен заместителем секретаря Совета безопасности при президенте. До этого он занимался развитием Вооруженных сил.



Изменения в департаментах:



В Департаменте правовой экспертизы и комплексного анализа первым заместителем начальника стал Камолиддин Мардонов, ранее руководивший сектором аграрной отрасли и водных ресурсов. Его заместителями назначены Улугбек Ханаев, ранее - первый замсоветника по юридическим вопросам, и Элдор Хамроев, ранее заведующий сектором по земельным отношениям.



В Департаменте по вопросам общественной безопасности и верховенства закона первым заместителем начальника назначен Азиз Азимов, до этого работавший консультантом по ИКТ и общественным проектам. Его заместителем стал Сергей Гордеев, ранее координировавший деятельность правоохранительных и таможенных органов.



В Департаменте коммуникаций первым заместителем стала Гулрухсор Хатамова, ранее возглавлявшая сектор изучения общественного мнения. Также назначены Фаррух Омонов, ранее занимавшийся информационным обеспечением, и Рустам Мирзаев, ранее отвечавший за идеологические и разъяснительные мероприятия.



В Департаменте по подготовке аналитических материалов назначены Фатхиддин Мухиддинов и Хусниддин Хошимов, занимавшие ранее руководящие посты в смежных аналитических структурах Администрации.



В Департаменте внешних связей заместителем начальника стал Улугбек Норматов, ранее работавший в секторе анализа общественного мнения.



Ойбек Умаров назначен заместителем управляющего делами Администрации. До этого он возглавлял сектор хозяйственной деятельности в финансовом департаменте.



Изменения в смежных структурах:



- Улугбек Хусаинов стал исполняющим обязанности директора Агентства эффективности управления, которое создано на базе упраздненного Агентства развития государственной службы.



- Нозима Давлетова назначена консультантом руководителя Администрации - она возглавит Проектный офис по развитию человеческого капитала.



Ранее Шавкат Мирзиеев сократил почти 300 должностей в Администрации президента.