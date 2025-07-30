Власти Никарагуа выразили поддержку действиям России на Украине (текст послания)

08:25 31.07.2025

Власти Никарагуа выразили поддержку действиям России на Украине

Сопрезиденты Никарагуа Ортега и Мурильо поддержали Россию в борьбе с неонацизмом



МЕХИКО, 31 июл - РИА Новости. Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо в послании российскому лидеру Владимиру Путину, которое опубликовало издание El 19 Digital, выразили поддержку действиям РФ против украинского неонацизма, который поддерживают страны НАТО.



"Правительство и народ Никарагуа твердо признают и поддерживают героическую борьбу, которую ведет Россия против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО. Мы солидарны с российскими семьями, пожертвовавшими жизнями своих близких ради защиты русского народа и мира во всем мире", - говорится в письме.



В Манагуа выразили уверенность в победе России над гегемонизмом и фашизмом, добавив, что победа России станет победой всего человечества.



Руководство республики выразило свою полную поддержку и признание Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областям как неотъемлемой части Российской Федерации, пожелав процветания российскому народу.



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Послание поддержки и солидарности Российской Федерации в ее борьбе с украинским неонацизмом

https://www.el19digital.com/

Среда, 30 июля 2025 г. |



Послание поддержки и солидарности от сопредседателя Командира Даниэля и товарища Росарио товарищу Владимиру Путину, президенту Российской Федерации, в свете героической борьбы, которую его народ и правительство ведут против поддерживаемого НАТО украинского неонацизма.



Манагуа, Никарагуа



Среда, 30 июля 2025 г. Товарищ и Брат Владимир Путин Президент Российской Федерации Уважаемый Президент Путин, Дорогой Брат и Товарищ, Из благословенной и всегда свободной Никарагуа шлем Вам наши самые теплые и братские приветствия, а также уважение и привязанность никарагуанского народа . Правительство и народ Никарагуа твердо признают и поддерживают героическую борьбу, которую Россия ведет против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО. Мы солидарны с российскими семьями, пожертвовавшими жизнями своих близких, защищая русский народ и мир во всем мире .



Мы уверены в победе России над этими силами зла, над гегемоническими державами, над фашизмом. Победа России - это победа человечества .



Российская Федерация проводит эту специальную военную операцию, защищая жизни своего народа, защищая законные территории России, защищая свой суверенитет и территориальную целостность .



От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и признание Донецкой , Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части Российской Федерации.



Уважаемый Президент Путин, примите наши братские объятия и наши наилучшие пожелания здоровья и благополучия Вам, а также процветания российскому народу.



Подписи

Дэниел Ортега. Розарио Мурильо.