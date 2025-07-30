Жапаров запретил идти в президенты ранее судимым претендентам, - Виктория Панфилова

08:36 31.07.2025

Жапаров запретил идти в президенты ранее судимым претендентам

Избирательную кампанию в Киргизии возьмут под жесткий контроль



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

30.07.2025



Киргизия на пороге значительных политических преобразований: президент Садыр Жапаров подписал указы, запрещающие лицам с судимостью участвовать в выборах и занимать государственные посты, а также ввел государственную монополию на интернет. Эти действия, направленные на усиление контроля над избирательным процессом и предотвращение использования информационных ресурсов для дестабилизации, порождают дискуссии. Одна версия предполагает подготовку к выборам с целью недопущения криминальных элементов к власти, другая – более широкую кампанию по борьбе с коррупцией и казнокрадством, подразумевающую тотальный контроль над коммуникациями.



В Киргизии 6 августа вступит в силу новый закон, который существенно расширяет круг лиц, лишенных права занимать государственные должности. Теперь, независимо от того, действующая, снятая или погашенная судимость, а также прекращенное уголовное дело по нереабилитирующим основаниям – все это станет препятствием для граждан Киргизии при попытке баллотироваться на пост президента, в депутаты парламента, занимать руководящие должности в правительстве, возглавлять Центризбирком, Национальный банк и Счетную палату.



Инициатором изменений выступил глава Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев. Согласно пояснениям к законопроекту, основная цель – укрепить доверие граждан к государственным институтам и обеспечить безупречную репутацию для ключевых должностных лиц. Примечательно, что закон также вводит пятилетний запрет на занятие политических должностей для религиозных лидеров после прекращения их деятельности. При этом инициатор закона и действующий президент страны ранее имели судимость.



Напомним, что история возвращения Садыра Жапарова в политику началась с его освобождения из тюрьмы 6 октября 2020 года, в разгар народных волнений, вызванных итогами парламентских выборов. Уже 10 октября он возглавил правительство, а через пять дней, после отставки президента Сооронбая Жээнбекова, стал исполняющим обязанности главы государства. Убедительная победа на досрочных президентских выборах 10 января 2021 года закрепила его позиции, открыв путь к реализации заявленной им цели – укреплению президентской вертикали власти.



Под руководством Садыра Жапарова прошла конституционная реформа, завершившаяся принятием нового Основного закона 11 апреля 2027 года. Эта реформа позволяет Жапарову баллотироваться на второй президентский срок, очередные выборы состоятся 24 января 2027 года. Эксперты указывают на установление в стране жесткой президентской вертикали, однако выделяют беспрецедентный для Киргизии феномен – власть фактически принадлежит тандему Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, несмотря на отсутствие такого положения в Конституции. Вопрос о том, кто из них возглавит страну, остается открытым, особенно учитывая заявления Ташиева об отсутствии у него президентских амбиций, а также неопределенность применения нового закона, запрещающего баллотироваться на пост президента гражданам с судимостью.



Второй, не менее резонансный закон – введение госмонополии на интернет. Согласно указу президента Жапарова, в Киргизии с 15 августа 2025 года по 14 августа 2026 года будет действовать госмонополия на международный интернет-трафик. Ранее в республике вступили в силу поправки в Кодекс о правонарушениях, предусматривающие штрафы за распространение недостоверной или ложной информации в СМИ и интернете. Национализированная в марте сего года компания "ЭлКат" получила эксклюзивное право на его поставку и транзит, а операторы связи обязаны перевести свои контракты к ней в двухмесячный срок. Министерство цифрового развития заявляет, что монополия призвана стимулировать развитие интернет-отрасли, расширить доступ к услугам и стабилизировать цены, что, по мнению ведомства, позитивно скажется на потребителях и цифровизации экономики.



Национализировать частную собственность в Киргизии начали с "Кумтора" – золоторудного месторождения, которым владела канадская компания Centerra Gold. Садыр Жапаров назвал это событие "историческим" (см. "НГ" от т 05.04.22). "ЭлКат" в списке возвращенных компаний занимает далеко не первые строчки. По официальным данным, 17 лет компанией владел Максим Бакиев, сын беглого президента Курманбека Бакиева. Ее активы составляют 65–70 млн долл., написал на своей странице в соцсети глава службы информационной политики администрации президента Киргизии Дайырбек Орунбеков. Он отметил, что 20 марта 2025 года "ЭлКат" – интернет-провайдер с большой капитализацией и огромными оборотами, по решению суда возвращен администрации президента. То есть стратегическое предприятие опять стало государственным.



Эксперты отмечают, что все активы, которыми когда-то обладали олигархи или коррумпированные политики, начинают приносить пользу народу. Вся прибыль идет в госбюджет, налоги выплачиваются в полном объеме. Политолог Бакыт Бакетаев отметил, что реформы последних лет в корне изменили подходы к управлению государством. "Если предыдущие власти разбазаривали народную собственность, то сейчас это все возвращается. Полученные незаконными путями активы изымаются и работают на экономику страны. Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев строят новую страну. Создается политико-экономическая формация, которую поддерживают граждане", – подчеркивает Бакетаев.



Директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский считает, что попытка президента Жапарова взять под контроль интернет, вероятно, направлена на предотвращение массовых беспорядков. "В Киргизии наблюдается активная борьба с казнокрадством и коррупцией, охватившей все уровни власти. Чиновники в ручном режиме пытаются решить застарелые проблемы, выезжая в районы, где царит разруха, а во власти засели кланы, стремящиеся что-то урвать от бюджетных средств. На это указывают едва не ежедневные аресты местных чиновников. Ситуация парадоксальна: с одной стороны, эти действия происходят под эгидой Камчыбека Ташиева, с другой – отстраненные от власти кланы могут спровоцировать беспорядки как на локальном, так и на более глобальном уровне, включая региональные и центральные бунты", – сказал "НГ" Кобринский, отметив, что годичный срок госмонополии на интернет-трафик вызывает вопросы. "Это может свидетельствовать либо о подготовке соответствующей законодательной базы, либо о возможной приватизации этой сферы окружением власти", – считает эксперт.



На этом фоне в Киргизию с необъявленным визитом 29 июля прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Встреча с Садыром Жапаровым состоялась на Иссык-Куле в его резиденции. Официальная версия связывает визит с демаркацией границы, но срочное появление указывает на более весомые причины.