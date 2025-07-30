О влиянии пропаганды нетрадиционных отношений на несовершеннолетних граждан

09:04 31.07.2025

Основные выводы из исследования влияния пропаганды нетрадиционных отношений на несовершеннолетних граждан

30.07.2025



Социальные медиа основной источник получения информации об ЛГБТ



На фоне изменения глобальной парадигмы и повсеместного развития новых каналов коммуникаций в мире усиливаются процессы девальвации традиционных ценностей. Согласно последним исследованиям, сегодня человек проводит 2/3 времени в день непосредственно в интернете.



В свою очередь, дети, которые только формируют свою картину мира крайне восприимчивы к информации и ценностям, которые транслируются им. Потребляя информацию через интернет и социальные медиа, они сталкиваются с контентом, затрагивающим темы сексуальной идентичности и моделей социального поведения, тем самым формируется ложное восприятие действительности и принципов этичности.



Очевидно, что такие тенденции оказывают пагубное влияние на детей и бросают вызовы традиционным ценностям: деформируют институт семьи, тем самым угрожают и национальной безопасности целых народов.



К примеру, по информации Национального Фонда содействия процветания, 63,7% респондентов получают информацию об ЛГБТ непосредственно через социальные сети. При этом 73,2% респондентов в возрасте до 29 лет называют интернет основным каналом информирования.



В условиях неконтролируемой информационной среды, подростки, демонстрируют повышенную восприимчивость к медиа-контенту, оказываются в ситуации, когда традиционные нормы поведения подвергаются сомнению, нарушаются социальные ориентиры и способность к конструктивному взаимодействию с окружающим миром. Это также ведет к "сексуальной девиации".



В этой связи, крайне важно формирование благополучной цифровой среды, которая способствует ограждению молодого поколения от потребления деструктивных установок.



Социальные медиа – инструмент формирования новых ценностных установок



С распространением социальных сетей вырос и риск распространения деструктивного контента: порнографии, сцен жестокости и насилия, пропаганды нездоровых, в том числе и нетрадиционных отношений.



В этой связи, всем государствам мира приходится бороться за будущее своих детей и молодежи, пытаться оказывать сопротивление нестандартным моделям поведения, продвигаемым извне.



В ряде стран, в т.ч. и европейских "демократических" принимаются меры по контролю за интернет-пространством, ограничением деятельности отдельных социальных сетей, выявлением новых видов преступности в цифровом мире.



Так, вопросы ограничения пропаганды ЛГБТ на законодательном уровне рассмотрены в таких странах как Польша, Литва, Венгрия, Кыргызстан, Грузия и др.



В данном случае, Казахстан следует уже по пройденному пути ряда государств, которые также на законодательном уровне приняли меры по формированию "безопасной цифровой среды" для будущих поколений.



При этом, как отмечено в исследовании ОФ "Стратегия", 84,2% респондентов поддерживают меры, принимаемые государством для защиты традиционных ценностей.



В тоже время, 67,3% опрошенных выступили за ограничение пропаганды ЛГБТ на законодательном уровне, а 79,8% считают пропаганду ЛГБТ угрозой для молодежи.



Ключевым фактором тревожности более половины респондентов является вопрос негативного воздействия ЛГБТ-пропаганды на физическое и психоэмоциональное развитие несовершеннолетних. Наряду с этим, людей сильно волнуют вопросы снижения рождаемости и разрушения института семьи (по 42,8%), а также риски заражения инфекциями и заболеваний репродуктивной системы (37,2%).



Таким образом, казахстанское общество, в большинстве своем, четко осознает риски, которые несет с собой пропаганда ЛГБТ для подрастающего поколения, что подчеркивает актуальность вопроса формирования среды "безопасного интернета".



Важность формирования безопасной цифровой среды



Вопрос ограничения ЛГБТ-пропаганды стоит рассматривать в более комплексном вопросе создания безопасной цифровой среды.



С учетом высокого роста технологий, новых видов преступлений, а также распространением деструктивного контента и кибербулинга важным видится принятие системных мер по обеспечению цифровой безопасности детей.



В 2023 году Министерством просвещения РК совместно с ЮНИСЕФ проведено исследование "Kazakhstan Kids Online. Цифровая жизнь детей в Казахстане". По его результатам установлено, что дети подвергаются различным рискам при использовании сети.



Так, в общей сложности каждый десятый (10,6%)полностью согласен, что в интернете есть вещи, которые могут его расстраивать или беспокоить. Чуть более одного из десяти (11,1%) детей когда-либо отправляли свою личную фотографию или видео кому-то, кого они не знали лично.



При этом, 11,7% сообщили, что видели сексуальные изображения, видео или другой контент. 7,4% детей видели в сети сексуальные изображения хотя бы раз в месяц или чаще. 7,1% за последний год получали сообщения сексуального характера. 3% предлагались деньги или подарки в обмен на их сексуальные фотографии или видео. 2,4% за последний год предлагали деньги или подарки, чтобы они встретились лично и совершили что-то сексуальное. 1,8% подвергались угрозам или шантажу с целью вступить в сексуальные отношения с кем-то за последний год.



Итоги данного исследования указывают на серьезную уязвимость несовершеннолетних детей в глобальном интернет-пространстве.



Конечно, вопрос создания безопасного интернета требует ответственного отношения и со стороны родителей.



21% родителей в Казахстане покупают собственные гаджеты детям по достижении ими 4-летнего возраста. 62% родителей не используют никаких специальных программ или ограничений для контроля экранного времени своих детей. То есть сначала взрослые собственноручно приучают детей к цифровой зависимости, а затем полностью отпускают ситуацию на самотек.



74% подростков в Казахстане активно используют TikTok, 59% – YouTube, 57% – Instagram. Вместо образовательного контента дети все чаще потребляют так называемый brainrot-контент – хаотичные, бессмысленные, агрессивные по подаче видео и мемы, засоряющие мышление и подменяющие логику эмоциями.



Именно поэтому государство обязано выстраивать четкие ориентиры и разъяснять, где заканчивается свобода и начинается деструктив. Речь идет не о запретах, а о здравом подходе к формированию безопасной информационной среды. Если не принимать меры сегодня, завтра мы столкнемся с поколением, потерявшим критическое мышление, устойчивость к манипуляциям и базовое понимание того, что такое норма и мораль.



Влияние контента с тематикой нетрадиционных отношений на самоидентификацию подростков



В исследовании Национального Фонда содействия процветания о влиянии пропаганды ЛГБТ на несовершеннолетних граждан обобщены результаты казахстанских и зарубежных научных и социологических исследований по вопросам психологического воздействия внешней информационный среды на несовершеннолетних граждан и общественному восприятию пропаганды нетрадиционных отношений.



По мнению экспертов, подростки, регулярно потребляющие контент с тематикой нетрадиционных сексуальных отношений, чаще испытывают чувство внутреннего замешательства, тревожность и дискомфорт в отношении собственной гендерной или сексуальной идентичности. Кроме того, цифровое пространство оказывает серьезное влияние на формирование взглядов подростков, включая восприятие тем, связанных с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью;



Эксперты уверены, что информационный шум, насыщенный тематикой нетрадиционных сексуальных отношений без учета возрастных и психологических особенностей аудитории, может выступать деструктивным фактором в становлении личности подростков.



Символическая легитимация нетрадиционных сексуальных отношений через детские мультфильмы, книги и сериалы способна подорвать чувство стабильности и ясности у подростка, считают специалисты.



Данные доводы подтверждены представителем Республиканского научно-практического центра психического здоровья Н.Б. Есимовым. По его словам, "психологическая перегрузка подростков идеологизированным контентом, касающимся сексуальности, может спровоцировать: повышенный уровень тревожности и неуверенности; эмоциональную неустойчивость и подавленное настроение; ощущение социальной изолированности при несоответствии модным идеалам; трудности в межличностной коммуникации и самоидентификации".



В свою очередь, глава Национального Фонда содействия процветания У.А.Сулеймен подчеркнул необходимость принятия комплексных мер, направленных на защиту психологического и физического благополучия несовершеннолетних. В частности, законодательные меры по ограничению распространения информации, которая может негативно повлиять на несовершеннолетних.



Результаты соцопроса ОФ "Стратегия"



ОФ "Стратегия" был проведен страновой опрос с участием 2,5 тыс. респондентов, в ходе которого изучен вопрос отношения казахстанцев к семье и к ЛГБТ-сообществу.



Исследование показало, что, несмотря на активное проникновение с помощью глобальных средств коммуникаций несвойственных для нашего общества идеологических и моральных конструктов, образов и символов, общество все еще остается в лоне традиционного представления о семье. Так, 77,2% респондентов поддерживают мнение о том, что взаимоотношения между женщинами и мужчинами не должны противоречить моральным устоям традиционного общества.



7 из 10 опрошенных видят опасность от пропаганды ЛГБТ для подрастающего поколения. При этом каждый четвертый говорит о высокой степени опасности – 27,6%.



Представитель ОФ "Стратегия" О.Симакова отмечает очевидность того, что аргумент о запрете гей-пропаганды находит поддержку на уровне общества, в виду наличия мнений о существенной угрозе для молодого поколения.