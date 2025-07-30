 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 31.07.2025
09:09  Благодаря казахам: русскоязычное образование в РК сохраняет свои позиции
09:04  О влиянии пропаганды нетрадиционных отношений на несовершеннолетних граждан
08:36  Жапаров запретил идти в президенты ранее судимым претендентам, - Виктория Панфилова
08:22  Президент Узбекистана утвердил обновленный состав Администрации и ее структуры
01:05  Kun.uz: В Ташкенте приостановлено строительство десятков многоэтажек - есть список
00:05  ВС РФ возобновили штурм села Торское – итоговая сводка Readovka за 30 июля
Среда, 30.07.2025
21:20  Фон дер Ляйен повторила с Трампом трюк с соевыми бобами
20:14  Нацбанк Казахстана заявил о начале валютных интервенций на фоне падения тенге
15:12  Не более одной собаки и двух кошек в квартире. Мэрия Бишкека разработала новые правила выпаса скота
14:16  Тот самый Олень: Гибридная война на максималках...
13:06  ProFinance: Сделка по Трампу. Европа обещает покупать больше американского газа, чем существует в природе
12:36  Синьхуа: Фильм о Нанкинской резне вызвал сильные эмоции по всему Китаю
12:14  Токаев и Эрдоган: "Нас связывает не только дружба", - Виктория Панфилова
04:55  Caravan.kz: Почему в Узбекистане и Кыргызстане еда дешевле, чем в Казахстане
02:44  На Украине боевики наркокартелей повышают квалификацию по специальности управление FPV-дронами
00:05  ВС РФ вышли на дистанцию в 10 км к Доброполью – итоговая сводка Readovka за 29 июля
Вторник, 29.07.2025
20:19  Украине выбрали нового президента на секретной встрече в Альпах
17:20  Минфин США предложил американцам новый способ жертвовать на госдолг
16:43  КНДР выбрала Россию: Сестра Ким Чен Ына отвергла диалог с США и Южной Кореей
12:04  "Каталог для Народа". В Кыргызстане вводится госмонополия на доставку интернета
11:49  Два недавних поручения президента Токаева вызвали большой резонанс, - Данияр Ашимбаев
11:35  Министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК назначен зам.министра экономики КР Данияр Иманалиев
10:54  Власти Душанбе нашли новое место для размещения столичного зоопарка?
10:38  США приступили к разработке казахстанских недр, - Виктория Панфилова
02:18  В Самарканде начался демонтаж 12-этажного "дома-монстра" (видео)
01:27  ParsToday Russian: Заявление Министерства разведки Ирана по итогам 12-дневной войны
00:05  ВС РФ вошли в Купянск – итоговая сводка Readovka за 28 июля
Понедельник, 28.07.2025
23:15  Иран запустит три новые железнодорожные линии: через Афганистан, Туркменистан и Турцию
22:09  Трамп обложил Европу данью. Цена европейского милитаризма, - Алексей Белов
20:34  Кабул: Границы Исламского Эмирата Афганистан хорошо защищены
14:32  Кыргызстан. Как выглядит новый памятник Манасу на площади Ала-Тоо - видео с дрона
14:01  Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня в Малайзии
13:54  Новая ось противостояния на Ближнем Востоке – Израиль vs Турция, - Дмитрий Минин
12:26  Трамп размазал Европу: США и ЕС достигли соглашения по тарифам
02:09  Лицемерная забота Запада о Монголии, - Владислав Макаров
00:05  Русские в Покровске. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 27.07.2025
23:48  Никому ненужная Прибалтика. Латвия, Литва и Эстония стремительно изчезают
21:02  Токаев обсудит в Турции экспорт казахстанской нефти в обход России, - Виктория Панфилова
16:40  Возят в колясках вместо детей: почему в Южной Корее перестали есть собак?
15:36  Центральный банк Турции снизил ключевую ставку сразу на три процентных пункта с 46 до 43%
14:22  Два ответа Путина на угрозы с Запада
12:28  "Кипрский вопрос" и Восточное Средиземноморье: в Анкаре настроены решительно, - Дмитрий Нефедов
02:12  Newsweek: Трамп попробовал напугать Россиию - но испугал только американцев
Суббота, 26.07.2025
22:42  В Узбекистане "бесплатный майнинг" может стоить 15 лет лишения свободы
21:14  В Кыргызстане определены пять лучших проектов текста нового гимна
17:56  На Саммите СМИ и аналитических центров ШОС опубликован "Чжэнчжоуский консенсус"
13:00  Что стоит за конфликтом Таиланда и Камбоджи? - Олег Сергеев
03:33  Caravan.kz: почему Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу, а Казахстан - нет
02:28  Баку затягивает Ашхабад в зону влияния Турции, - Александр Шустов
00:05  ВС РФ начали наступление на Степногорск на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 июля
Пятница, 25.07.2025
21:48  AT: сотрудников администрации Обамы могут судить за шпионаж
20:59  МК: СВО развернулась против чиновников. Имитация работы и результатов стала подсудным делом
14:20  Как Узбекистан создает национальную модель искусственного интеллекта (видео)
13:56  Центробанк РФ снизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых
10:53  Премьер Казахстана на конференции в г. Манжерок отметил проблему обмеления Каспия
10:44  НГ: НАТО берет на прицел Каспий и Зангезурский коридор
10:37  Религиозная комиссия США включила Кыргызстан в свой черный список
00:05  ВС РФ начали операцию по охвату города Родинское на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 24 июля
Четверг, 24.07.2025
22:36  Ташкент обеспокоен безопасностью Трансафганской железной дороги, - Виктория Панфилова
20:05  Турецкий транспортный узел: геополитическая ткань Генплана – 2053, - Ваге Давтян
15:48  Национальный стадион "Бишкек-Арена" примет Всемирные игры кочевников в 2026 и Кубкок Азии по футболу в 2031
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
О влиянии пропаганды нетрадиционных отношений на несовершеннолетних граждан
09:04 31.07.2025

Основные выводы из исследования влияния пропаганды нетрадиционных отношений на несовершеннолетних граждан
30.07.2025

Социальные медиа основной источник получения информации об ЛГБТ

На фоне изменения глобальной парадигмы и повсеместного развития новых каналов коммуникаций в мире усиливаются процессы девальвации традиционных ценностей. Согласно последним исследованиям, сегодня человек проводит 2/3 времени в день непосредственно в интернете.

В свою очередь, дети, которые только формируют свою картину мира крайне восприимчивы к информации и ценностям, которые транслируются им. Потребляя информацию через интернет и социальные медиа, они сталкиваются с контентом, затрагивающим темы сексуальной идентичности и моделей социального поведения, тем самым формируется ложное восприятие действительности и принципов этичности.

Очевидно, что такие тенденции оказывают пагубное влияние на детей и бросают вызовы традиционным ценностям: деформируют институт семьи, тем самым угрожают и национальной безопасности целых народов.

К примеру, по информации Национального Фонда содействия процветания, 63,7% респондентов получают информацию об ЛГБТ непосредственно через социальные сети. При этом 73,2% респондентов в возрасте до 29 лет называют интернет основным каналом информирования.

В условиях неконтролируемой информационной среды, подростки, демонстрируют повышенную восприимчивость к медиа-контенту, оказываются в ситуации, когда традиционные нормы поведения подвергаются сомнению, нарушаются социальные ориентиры и способность к конструктивному взаимодействию с окружающим миром. Это также ведет к "сексуальной девиации".

В этой связи, крайне важно формирование благополучной цифровой среды, которая способствует ограждению молодого поколения от потребления деструктивных установок.

Социальные медиа – инструмент формирования новых ценностных установок

С распространением социальных сетей вырос и риск распространения деструктивного контента: порнографии, сцен жестокости и насилия, пропаганды нездоровых, в том числе и нетрадиционных отношений.

В этой связи, всем государствам мира приходится бороться за будущее своих детей и молодежи, пытаться оказывать сопротивление нестандартным моделям поведения, продвигаемым извне.

В ряде стран, в т.ч. и европейских "демократических" принимаются меры по контролю за интернет-пространством, ограничением деятельности отдельных социальных сетей, выявлением новых видов преступности в цифровом мире.

Так, вопросы ограничения пропаганды ЛГБТ на законодательном уровне рассмотрены в таких странах как Польша, Литва, Венгрия, Кыргызстан, Грузия и др.

В данном случае, Казахстан следует уже по пройденному пути ряда государств, которые также на законодательном уровне приняли меры по формированию "безопасной цифровой среды" для будущих поколений.

При этом, как отмечено в исследовании ОФ "Стратегия", 84,2% респондентов поддерживают меры, принимаемые государством для защиты традиционных ценностей.

В тоже время, 67,3% опрошенных выступили за ограничение пропаганды ЛГБТ на законодательном уровне, а 79,8% считают пропаганду ЛГБТ угрозой для молодежи.

Ключевым фактором тревожности более половины респондентов является вопрос негативного воздействия ЛГБТ-пропаганды на физическое и психоэмоциональное развитие несовершеннолетних. Наряду с этим, людей сильно волнуют вопросы снижения рождаемости и разрушения института семьи (по 42,8%), а также риски заражения инфекциями и заболеваний репродуктивной системы (37,2%).

Таким образом, казахстанское общество, в большинстве своем, четко осознает риски, которые несет с собой пропаганда ЛГБТ для подрастающего поколения, что подчеркивает актуальность вопроса формирования среды "безопасного интернета".

Важность формирования безопасной цифровой среды

Вопрос ограничения ЛГБТ-пропаганды стоит рассматривать в более комплексном вопросе создания безопасной цифровой среды.

С учетом высокого роста технологий, новых видов преступлений, а также распространением деструктивного контента и кибербулинга важным видится принятие системных мер по обеспечению цифровой безопасности детей.

В 2023 году Министерством просвещения РК совместно с ЮНИСЕФ проведено исследование "Kazakhstan Kids Online. Цифровая жизнь детей в Казахстане". По его результатам установлено, что дети подвергаются различным рискам при использовании сети.

Так, в общей сложности каждый десятый (10,6%)полностью согласен, что в интернете есть вещи, которые могут его расстраивать или беспокоить. Чуть более одного из десяти (11,1%) детей когда-либо отправляли свою личную фотографию или видео кому-то, кого они не знали лично.

При этом, 11,7% сообщили, что видели сексуальные изображения, видео или другой контент. 7,4% детей видели в сети сексуальные изображения хотя бы раз в месяц или чаще. 7,1% за последний год получали сообщения сексуального характера. 3% предлагались деньги или подарки в обмен на их сексуальные фотографии или видео. 2,4% за последний год предлагали деньги или подарки, чтобы они встретились лично и совершили что-то сексуальное. 1,8% подвергались угрозам или шантажу с целью вступить в сексуальные отношения с кем-то за последний год.

Итоги данного исследования указывают на серьезную уязвимость несовершеннолетних детей в глобальном интернет-пространстве.

Конечно, вопрос создания безопасного интернета требует ответственного отношения и со стороны родителей.

21% родителей в Казахстане покупают собственные гаджеты детям по достижении ими 4-летнего возраста. 62% родителей не используют никаких специальных программ или ограничений для контроля экранного времени своих детей. То есть сначала взрослые собственноручно приучают детей к цифровой зависимости, а затем полностью отпускают ситуацию на самотек.

74% подростков в Казахстане активно используют TikTok, 59% – YouTube, 57% – Instagram. Вместо образовательного контента дети все чаще потребляют так называемый brainrot-контент – хаотичные, бессмысленные, агрессивные по подаче видео и мемы, засоряющие мышление и подменяющие логику эмоциями.

Именно поэтому государство обязано выстраивать четкие ориентиры и разъяснять, где заканчивается свобода и начинается деструктив. Речь идет не о запретах, а о здравом подходе к формированию безопасной информационной среды. Если не принимать меры сегодня, завтра мы столкнемся с поколением, потерявшим критическое мышление, устойчивость к манипуляциям и базовое понимание того, что такое норма и мораль.

Влияние контента с тематикой нетрадиционных отношений на самоидентификацию подростков

В исследовании Национального Фонда содействия процветания о влиянии пропаганды ЛГБТ на несовершеннолетних граждан обобщены результаты казахстанских и зарубежных научных и социологических исследований по вопросам психологического воздействия внешней информационный среды на несовершеннолетних граждан и общественному восприятию пропаганды нетрадиционных отношений.

По мнению экспертов, подростки, регулярно потребляющие контент с тематикой нетрадиционных сексуальных отношений, чаще испытывают чувство внутреннего замешательства, тревожность и дискомфорт в отношении собственной гендерной или сексуальной идентичности. Кроме того, цифровое пространство оказывает серьезное влияние на формирование взглядов подростков, включая восприятие тем, связанных с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью;

Эксперты уверены, что информационный шум, насыщенный тематикой нетрадиционных сексуальных отношений без учета возрастных и психологических особенностей аудитории, может выступать деструктивным фактором в становлении личности подростков.

Символическая легитимация нетрадиционных сексуальных отношений через детские мультфильмы, книги и сериалы способна подорвать чувство стабильности и ясности у подростка, считают специалисты.

Данные доводы подтверждены представителем Республиканского научно-практического центра психического здоровья Н.Б. Есимовым. По его словам, "психологическая перегрузка подростков идеологизированным контентом, касающимся сексуальности, может спровоцировать: повышенный уровень тревожности и неуверенности; эмоциональную неустойчивость и подавленное настроение; ощущение социальной изолированности при несоответствии модным идеалам; трудности в межличностной коммуникации и самоидентификации".

В свою очередь, глава Национального Фонда содействия процветания У.А.Сулеймен подчеркнул необходимость принятия комплексных мер, направленных на защиту психологического и физического благополучия несовершеннолетних. В частности, законодательные меры по ограничению распространения информации, которая может негативно повлиять на несовершеннолетних.

Результаты соцопроса ОФ "Стратегия"

ОФ "Стратегия" был проведен страновой опрос с участием 2,5 тыс. респондентов, в ходе которого изучен вопрос отношения казахстанцев к семье и к ЛГБТ-сообществу.

Исследование показало, что, несмотря на активное проникновение с помощью глобальных средств коммуникаций несвойственных для нашего общества идеологических и моральных конструктов, образов и символов, общество все еще остается в лоне традиционного представления о семье. Так, 77,2% респондентов поддерживают мнение о том, что взаимоотношения между женщинами и мужчинами не должны противоречить моральным устоям традиционного общества.

7 из 10 опрошенных видят опасность от пропаганды ЛГБТ для подрастающего поколения. При этом каждый четвертый говорит о высокой степени опасности – 27,6%.

Представитель ОФ "Стратегия" О.Симакова отмечает очевидность того, что аргумент о запрете гей-пропаганды находит поддержку на уровне общества, в виду наличия мнений о существенной угрозе для молодого поколения.

Источник - Национальный фонд содействия процветанию
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1753941840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев ознакомился с планами по развитию города Алатау
- Председатель Мажилиса принял участие в VI Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве
- Государственный советник Ерлан Карин провел совещание по исполнению поручений Президента, озвученных на IV заседании Национального курултая
- Вопросы остались...
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Канат Бозумбаев провел переговоры в Бишкеке и Ташкенте по вопросам подачи воды в южные регионы Казахстана
- Частная собственность: границы допуска
- Итоги полугодия: более 95% казахстанцев оценивают межэтнические отношения как стабильные
- Основные выводы из исследования влияния пропаганды нетрадиционных отношений на несовершеннолетних граждан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  