Благодаря казахам: русскоязычное образование в РК сохраняет свои позиции

09:09 31.07.2025 Благодаря казахам: русскоязычное образование в РК сохраняет свои позиции



Жандос Асылбеков



Доля юных жителей нашей страны, получающих школьные знания на государственном языке, пусть и очень медленно, но растет. При этом доля казахских детей, обучающихся на нем, примерно такими же темпами …сокращается. К столь парадоксальному выводу приходишь при анализе данных, приведенных в недавнем выпуске национального сборника "Статистика образования Казахстана" (по итогам 2024-го), в сопоставлении с цифрами, которые содержались в его предыдущих ежегодных изданиях.



Сразу оговоримся: предлагаемым вниманию читателей анализом охвачены только государственные общеобразовательные учреждения, находящиеся в ведении местных исполнительных органов, – в завершившемся учебном году в них были сосредоточены 90,8 процента всех казахстанских школьников. Остальные 9,2 процента обучались в частных школах, в НИШ и в тех, что подведомственны республиканским министерствам, – по ним Национальный центр исследований и оценки образования "Талдау", издающий упомянутый ежегодный сборник, подробных данных не приводит.



За последние пять лет количество казахских школ в нашей стране увеличилось незначительно – всего на 18. А вот русских стало на 190 меньше. При этом существенно, на 104, возросло число смешанных (так их обычно именуют, хотя официальное название – "со смешанными языками обучения"). В большинстве таких учебных заведений преподавание осуществляется на казахском и русском, но на юге страны есть и немало школ, где уроки ведутся также на узбекском, уйгурском и таджикском.



Благодаря казахам: русскоязычное образование в РК сохраняет свои позиции



Кстати, слово "смешанные" применительно к системе образования традиционно имело гендерный подтекст. Так назывались школы, в которых совместно получали знания и мальчики, и девочки. Тут стоит напомнить, что до революции 1917 года в основном практиковалось их раздельное обучение, к которому советская власть частично вернулась в годы Великой Отечественной войны, однако в 1954-м отменила его как не оправдавшее себя. Поэтому в нашем случае, наверное, правильнее было бы использовать слово "полиязычные". Но пока будем придерживаться той терминологии, которая сегодня более привычна.



Так вот, количество смешанных школ в нашей стране постоянно растет, а по числу учащихся они, начиная с 2022/23 учебного года, превосходят чисто казахские. Расширение их сети – в немалой степени мера вынужденная, особенно в крупных городах с их быстро растущим населением (вследствие внутренней миграции), интернациональным составом жителей и нехваткой ученических мест. Государство далеко не всегда может позволить себе строить в каком-то новом микрорайоне отдельно казахскую и отдельно русскую, тем более в условиях бюджетного дефицита. К тому же, скажем, в Алматы и Астане остро не хватает свободных земельных участков. А открытие смешанной дает обитателям близлежащих домов возможность выбрать для своих детей тот язык обучения, который им ближе, избавляет от необходимости возить их в другие районы города.



Что касается сокращения числа русских школ, то, судя по динамике последних лет, оно происходит преимущественно в сельской местности, а там они в большинстве случаев малокомплектные. Почти три четверти из ныне существующих в стране общеобразовательных учреждений с обучением на языке Пушкина (710 из 970) находятся в глубинке, и в минувшем учебном году в них получали знания менее чем 75 тысяч детей, или в среднем чуть больше ста в каждом. Тогда как в 260 городских школах насчитывалось 235,7 тысячи учащихся, или около тысячи в каждой.



В то же время нельзя не отметить, что в трех регионах Казахстана не осталось ни одного такого учебного заведения – а там они были, главным образом, в городах. В Кызылординской области последние четыре русские школы, включая считавшуюся одной из самых передовых сш №198, были преобразованы в смешанные после 2020-го, в Улытауской то же самое с тремя школами случилось в 2023-м, вскоре после ее создания и назначения акимом Берика Абдыгалиулы, а в городе Шымкенте таковые приказали жить еще раньше.



Тем не менее, за рассматриваемый период в целом по стране количество юных казахстанцев, получающих образование на русском языке, увеличилось. Это произошло за счет смешанных школ: в минувшем учебном году в них на "великом и могучем" обучались 768,5 тысячи детей – на 121,2 тысячи больше, чем в начале последнего пятилетия. И если тогда в учебных заведениях такого типа большинство составляли учащиеся казахских классов, то теперь их меньше, чем занимающихся в русских, хотя и ненамного.



Но в сумме, с учетом как "полиязычных", так и "моноязычных" школ, доля детей, грызущих гранит знаний на государственном языке, за последние годы выросла, пусть и ненамного – на один процентный пункт (см. таблицу №2).



Интересно было бы проследить за динамикой. После обретения независимости доля учащихся казахских классов росла очень высокими темпами, что объяснялось как демографическими факторами (исход славян и немцев, репатриация "кандасов", разница в уровне рождаемости), так и ростом национального самосознания. Если к моменту распада СССР соотношение школьников, обучавшихся в казахских и русских классах, составляло 32,4 и 63,1 процента (остальные получали знания на других языках), то спустя четверть века, в 2014/15 учебном году, – уже 65,6 и 30,6 процента. Иными словами, ситуация изменилась на прямо противоположную. Но потом она стабилизировалась. Мало того, после 2015-го динамика начала потихоньку меняться не в пользу казахскоязычного образования: на протяжении нескольких лет доля охваченных им детей снижалась, пусть и очень незначительно.



Впрочем, затем она снова стала расти, хотя и медленно, а в 2024/25 учебном году впервые преодолела отметку "67". Тогда как доля учащихся русских классов снизилась за этот же период с 30,93 до 30,44 процента. Основная причина – сокращение удельного веса славян в общем составе населения РК в межпереписной период (2009-2021 годы) с 26,1 до 17,8 процента. Кроме того, определенное влияние, по всей видимости, оказало пришедшееся на последнее пятилетие значительное расширение сети частных школ, контингент которых возрос аж в семь раз, до 304 тысяч, и сегодня сосредоточен, главным образом, в больших городах, где русскоязычное образование остается востребованным. Но поскольку в национальном сборнике данных о дифференциации таких учащихся по языкам обучения нет, то оценить это влияние не представляется возможным.



Несмотря на то, что доля детей, получающих образование на государственном языке, в течение последних пяти лет медленно, но неуклонно росла, удельный вес школьников казахской национальности, обучающихся на "ана тiлi", столь же медленно и неуклонно сокращался – эти изменения нашли отражение в предлагаемой ниже таблице №3. В целом за рассматриваемый период данный показатель снизился с 84,62 до 83,82 процента, или на 0,8 процентных пункта.



И ровно на такую же величину (с 15,34 до 16,14) возросла доля казахских детей, родители которых выбрали языком обучения русский. Если пять лет назад они составляли 37,8 процента от общего числа получающих знания "на великом и могучем", то теперь 41,4 процента. Иными словами, именно благодаря им русскоязычное образование в нашей стране сохраняет свои позиции.



Тогда за счет кого произошло увеличение удельного веса учащихся казахских классов, о чем говорилось выше? Чтобы найти ответ на этот вопрос, нужно вернуться к таблице №2 и взглянуть на ее последнюю колонку. В ней мы увидим, что из года в год сокращаются как абсолютное число, так и доля обучающихся на других языках, то есть на уйгурском, узбекском и таджикском, хотя для данных этносов характерен довольно высокий демографический прирост (в процентном отношении у двух последних он в межпереписной период 2009-2021 годов был даже выше, чем у казахов). Но ведь эти дети где-то же учатся. Вывод может быть только один: они пополняют в том числе казахские классы.



Анализ цифр также показывает, что растет число представителей и других этнических групп, решивших дать своим чадам казахскоязычное образование. Но о том, каков здесь расклад, мы можем только догадываться – соответствующая статистика отсутствует. А чтобы понять, чем вызвана такая тенденция (осознанным выбором родителей или же, напротив, тем, что выбор ограничен – не везде есть возможность получать знания на родном языке или на том, который им наиболее предпочтителен), необходимо провести специальное исследование. Как и для понимания того, почему сами казахи все чаще отдают детей в русские классы… Источник - Spik.kz

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