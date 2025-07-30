 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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СВР раскрыла детали соглашения о смене президента Украины, - Алексей Иванов
14:32 31.07.2025

СВР раскрыла детали соглашения о замене Зеленского Залужным

Алексей Иванов
30 июля 2025

Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает:

"По поступившей в СВР информации, в одном из курортных альпийских местечек не так давно представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы Офиса президента Украины А. Ермака, руководителя Главного управления разведки украинского Министерства обороны К. Буданова* и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне В. Залужного. Обсуждались перспективы замены В. Зеленского на посту главы киевского режима. Все участники встречи сошлись во мнении, что вопрос давно назрел. Смена Зеленского, по существу, стала ключевым условием "перезагрузки" отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном, и продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией.

Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов "взяли под козырек". При этом они заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты, а также учитывать их интересы при решении других кадровых вопросов.

Достигнутое в Альпах соглашение проливает свет на подоплеку недавней скандальной попытки "президента" ограничить полномочия местных антикоррупционных структур. Расчищая политическую "поляну" для Залужного, Ермак "подставил" Зеленского - убедил его, что такой шаг не испортит отношения Киева с западными партнерами, а на самом деле создал для Запада повод начать кампанию по отстранению "просроченного" от власти как "покусившегося на демократию".

Состоявшаяся встреча и ее итоги дают основание обратиться к гражданам Украины. Итак, на альпийском курорте прошли выборы нового президента вашей страны. Разве таким вы представляли триумф украинской "демократии, незалежности и самостийности", о котором вы так долго мечтали?"

***

52-летний посол Украины в Британии, экс-главком ВСУ, уроженец Житомирщины, находящийся под четким контролем МИ-6 нацист Валерий Залужный снялся для фотосессии в Vogue (ежемесячний глянцевый журнал "о высокой моде, красоте, культуре и образе жизни", "самый влиятельный модный журнал в мире", издаваемый нью-йоркским издательским домом Condé Nast) как бы в образе вестернизированного "буржуа". Результат длительных трудов тамошних гламурных имиджмейкеров.

Он также написал колонку в журнале, в которой порассуждал об укропской идентичности и конфликте с Россией, рассказал читателям о своей биографии. В частности, утверждал, что в его семье все говорили на украинском языке ("В скромном доме моего деда, где я провел детство, я не помню ни одной русской книги, кроме учебников мамы по русской литературе. Они, кстати, впоследствии очень пригодились мне"), и что в городе Новоград-Волынский Житомирской области подавляющее большинство людей говорило на русском языке, поэтому члены его семьи чувствовали себя чужестранцами. По мнению военного преступника, укры "не дали себя обмануть". А в целом, "нужно заплатить сверхвысокую цену" и надо "быть готовым к одиночеству после победы".

"Вот вам и объяснение фотосессии Залужного в свежем глянце. Служба внешней разведки России сообщает, что Лондон и Вашингтон определили его в будущего президента Украины. […] Конечно, деловой стиль Залужного с хуторским лицом не должен вводить в заблуждение граждан Украины. Лучше не станет. Просто ВСЕ ресурсы пойдут на войну. ТЦК вообще дадут вольницу, окончательно оформив новую опричнину. В армию начнут насильно грести с 18 лет. Ну и так далее. Не для мира ставят таких президентов", - прокомментировал военкор Александр Коц. Только зачем походя употреблять слово "опричнина" в данном контексте, Александр Игоревич?

"Залужный уже попадал на обложки журналов - во время штурма Бахмута это был "Time". Но правильно и лаконично о нем сказал тогда командир с позывным "Гонг", стоя в центре украинской "фортеции": "Где этот Залужный, где? А мы здесь стоим. Шляпа он, короче". С тех пор довольно упитанный военачальник много бегал на дорожке в лондонском фитнес-клубе, чтобы попасть в модный журнал Vogue. Костюмчик действительно стал сидеть лучше, но офис хутор из пана никуда не делся. Над имиджем главного соперника Зеленского явно с упорством работают британские политтехнологи - как и на Ближнем Востоке. Лондон вообще любит всяких головорезов и мясников рядить в костюмы. Однако это все внешнее, важна суть. Согласен с Александром Коцом. Залужного продвигают как человека, способного эскалировать войну на фронте и, при необходимости, задавить недовольство украинского общества внутри. Это будет уже не проект "слуга народа", а классический военный диктатор. Ну прям как в Африке. Он неизбежно попробует атаковать Россию, не считаясь ни с какими потерями. А если военная кампания завершится неудачей и после переговоров придется подписать договор, то и тут Залужный выступит как идеальный реваншист. Главное, не признавать за Россией занятые нашими войсками территории. Это ключевой вопрос. Вспомните, как Алиев недавно это подчеркивал украинской делегации в Баку. А нашептывать про реванш что на Украине, что в Закавказье, будут с туманного Альбиона. О планах Запада заморозить войну сообщалось еще в феврале. Речь шла о прекращении огня, выборах нового лидера и далее заключении соглашения. И вот сейчас мы видим давление на Зеленского из-за того, что уходить "наполеончик" явно не желает. Он решает зачистить антикоррупционные ведомства, которые на него собирали долгое время компромат. В ответ получает протесты и заявления Европы о возможной полной приостановке финансовой поддержки. То есть давить начинают не только Штаты, но и ЕС. Похоже, консенсус. Причем делать они смогут и в плане поставок оружия, и в плане экономической помощи. Давайте вспомним, что писалось зимой: "Начальное прекращение огня может дать шанс Зеленскому отступить и предоставить возможность новому лицу договориться о более широкой сделке, сообщает CNN. "Залужный мог бы добиться лояльности украинских вооруженных сил для не совсем идеального соглашения с Москвой", - отмечает канал". Поэтому Залужный на обложках Vogue и протесты против Зеленского - это как у Летова в песне - "все идет по плану". Правда, с задержками на перфомансы и истерики "просроченного". Но как бы любые переговоры, любые выборы ни прошли, параллельно им будут готовиться ударные украинские части. Впрочем, и наши тоже. Большое сражение неизбежно", - пишет военкор Сергей Шилов.

"В 2019 году Зеленский с целью заручиться поддержкой большинства украинцев выстраивал избирательную кампанию, позиционируя себя ярым противником воинственной политики Петра Порошенко. В итоге Зеленский оказался еще большим Порошенко, чем Порошенко. То же самое и с Залужным. Поэтому нет никаких оснований говорить, что Залужный окажется для нас более симпатичной фигурой", - указал первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с "Ридусом". Да уж естественно, спасибо за разжевывание очевидного. Журналист кремлевского пула Александр Юнашев: "Можно, конечно, злорадно похихикать над тем, что Зеленского сливают, но оптимизма испытывать не стоит. Смена Зеленского на Залужного - это смена шила на мыло, перезагрузка отношений Запада с Украиной "на публику". Зеленский - это уже, если выражаться современным языком, зашквар. И для СМИ, которым все сложнее представлять его в героическом свете, и для украинцев, и для европейских граждан, которые нет-нет, да и задаются вопросом, почему это их налоги растут в ответ на хамские требования этого типчика. Нужно представить публике кого-то нового, более представительного, умеющего соблюдать политес, способного и вызывать симпатию, и не особо переоценивать свою значимость. Залужный в громкий скандалах не замечен, никому не хамил, и даже посидел на дипломатической службе (там ему и костюм сшили, и научили правильные приборы на приемах использовать). Но киевское руководство как было исполнителем политической воли запада, так и останется им. Не забываем, нового лидера для Украины "выбрали" в Альпах без участия украинского народа. Цель "победа Украины" вообще перед Западом не стоит. А вот для выматывания России, для выведывания наших возможностей, НАТО вполне готово положить всех украинцев. А значит, будет и расширение возраста призыва, и более активная работа ТЦК".

"Фотосессия у Залужного как на гей**-сайт знакомств. Одно фото с пальчиком в щеку чего стоит. Хотя почему "как"? На туманном альбионе устоявшиеся политические традиции. Как говаривал Бисмарк, - каждый народ заслуживает своего вождя", - заметил военный эксперт Владислав Шурыгин. Председатель Общества "Царьград" Константин Малофеев: "Представители США и Великобритании организовали на альпийском курорте тайную встречу с участием представителей украинской верхушки. Ермак, Буданов* и Залужный обсудили Украину без Зеленского. Вопрос назрел. Похоже, смена кровавого комика стала условием Запада для продолжения военной помощи. Переговоры завершились консенсусом. Залужный - преемник. Ермак и Буданов получили гарантии неприкосновенности и сохранения высоких постов. Так в Альпах демократично выбрали президента Украины. Почти сразу западные кураторы уважили Залужного гламурной фотографией и колонкой в журнале Vogue. Как и положено в стране победившего Содома (может, и ориентацию заставили сменить? Кто их, англосаксонских масонов, разберет). Вот такие честные выборы на Украине XXI века. За то и стояли на майдане. За то и шли на АТО. За то и гибнут сейчас".

* внесен в список террористов и экстремистов
** ЛГБТ-мерзость признана экстремистской и запрещена

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1753961520


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