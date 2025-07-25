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МК: Землетрясение на Камчатке - "это сейсмическая катастрофа XXI века"
17:30 31.07.2025

"Это сейсмическая катастрофа XXI века": ученый дал оценку землетрясению на Камчатке

Афтершоки после основного катаклизма предстоит испытывать еще годы

Землетрясение, потрясшее Камчатку, не просто сильное. "Его явно можно назвать сейсмической катастрофой земного шара в XXI веке", - заявил Андрей Корженков, заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики ИФЗ РАН, доктор геолого-минералогических наук. По его словам, процесс будет продолжаться.

Причиной землетрясения стало движение Тихоокеанской плиты, которая пододвигается под Охотоморскую. "Это огромное землетрясение. Прежде чем две плиты после главной подвижки успокоятся друг относительно друга, нужно очень много приспособительных землетрясений - афтершоков", – пояснил Корженков. Так что жителям региона еще предстоит прочувствовать на себе мощные афтершоки магнитудой 5, 6 и выше, которые будут продолжаться месяцами, а более слабые толчки – годами. Эксперт привел аналогию: "Вы идете, пришли и со всего размаха уселись в кресло – это главный толчок. Вы при этом не застыли в одном положении: так повернулись, вот так подвинулись... Землетрясение - это практически то же самое".

Корженков отдельно остановился на понятии магнитуды, подчеркнув распространенную ошибку: "Нельзя говорить, что магнитуда столько-то баллов. Это неправильно". Магнитуда – это безразмерная величина, изначально предложенная американским сейсмологом Чарльзом Рихтером. Она сравнивает энергию произошедшего землетрясения с условным "стандартным" землетрясением. "Магнитуда может быть даже отрицательная", – отметил ученый.

Ее главное практическое значение – скорость оповещения: глобальная сеть сейсмостанций передает данные в центры обработки за секунды, и уже через минуты специалисты всего мира знают о событии и его магнитуде.

Для оценки реального воздействия используется 12-балльная макросейсмическая шкала (MSK-64), описывающая последствия для людей, построек, рыхлых отложений и рельефа. Она описывает последствия градуированно: от дребезжания посуды и падения предметов с полок при 5 баллах до катастрофических изменений ландшафта при 12 баллах.

Так, 6 баллов приносят сквозные трещины в стенах и падение печных труб – именно такую силу, по оценке ученого, ощутили на Камчатке и Курилах. Семь баллов уже означают повреждение и обрушение слабоукрепленных конструкций. Восьмибалльное воздействие полностью разрушает здания из непрочных материалов вроде кирпича-сырца или утрамбованной глины – типичный Среднеазиатский кишлак стирается с лица земли. Девять баллов оставляют после себя серьезные разрушения, подобные тем, что пережил Спитак в 1988 году. Десять баллов – это предел для сейсмостойкого строительства: даже специально спроектированные здания получают тяжелейшие повреждения и разрушения. Землетрясения же силой 11-12 баллов меняют саму геологию местности, вспарывая земную кору и создавая гигантские уступы и провалы.

"Были ли такие катастрофы раньше? Да, конечно", - подчеркнул Корженков. Хотя следы многих таких событий скрыты на морском дне, есть и наземные примеры: Монгольское землетрясение 1957 года схожей магнитуды, оставившее после себя чудовищный разрыв в земной коре длиной 500 километров с уступом высотой до 15 метров, и Кеминское землетрясение 1911 года в Киргизии силой 10-11 баллов, при котором образовался разрыв длиной 200 километров и уступ до 12 метров.

"Мы пока не знаем достоверно, что происходит на глубине в земной коре, где произошло землетрясение", – подчеркнул Корженков. Детали смещения плит, точные параметры разрыва – все это станет предметом тщательного анализа. "Дальнейшее изучение покажет, что произошло, какая плита сдвинулась, на какое расстояние", – заключил заведующий лабораторией ИФЗ РАН.

Елизавета Оболкина

Источник - МК
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