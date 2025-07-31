Baijiahao: пытаясь надавить на Путина, Трамп выставил себя в дурном свете

22:37 31.07.2025

Baijiahao Китай

31 июля 2025



Путин не дал ответ на 10-дневный ультиматум Трампа. Позиция России показывает, что США будет трудно разыграть "торговую карту"

Baijiahao: пытаясь надавить на Путина, Трамп выставил себя в дурном свете



Самым выразительным ответом Путина на угрозы и ультиматумы Трампа оказалось молчание, пишет Baijiahao. Мир внимательно следит за выступлениями американского президента, однако российскому - плевать, он это шоу уже сто раз видел, отмечает автор статьи.



Блог Baijiahao: "Интерпретация международных и внутренних событий" (解读国际国内热点)



