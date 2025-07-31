|Baijiahao: пытаясь надавить на Путина, Трамп выставил себя в дурном свете
22:37 31.07.2025
Baijiahao Китай
31 июля 2025
Путин не дал ответ на 10-дневный ультиматум Трампа. Позиция России показывает, что США будет трудно разыграть "торговую карту"
Baijiahao: пытаясь надавить на Путина, Трамп выставил себя в дурном свете
Самым выразительным ответом Путина на угрозы и ультиматумы Трампа оказалось молчание, пишет Baijiahao. Мир внимательно следит за выступлениями американского президента, однако российскому - плевать, он это шоу уже сто раз видел, отмечает автор статьи.
Блог Baijiahao: "Интерпретация международных и внутренних событий" (解读国际国内热点)
После предъявления ультиматума президентом США Дональдом Трампом воцарилась тишина. Каково это - когда тебе не отвечают на сообщение? Это вопрос к Трампу. Он объявил, что сокращает срок для урегулирования конфликта между Россией и Украиной с 50 до 10-12 дней, и пригрозил ввести стопроцентные дополнительные пошлины в отношении РФ, если Москва не добьется прекращения огня в течение этого времени. Каков же ответ Путина? Полное молчание.
Эта реакция заставляет людей задуматься. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков лишь кратко отметил, что Кремль "в курсе" нового ультиматума Трампа, но официального ответа не последовало. Путин, конечно же, знает об этом, но выбрал самый выразительный способ отреагировать - не отвечать.
Представьте себе эту сцену: все мировые СМИ внимательно смотрят на то, как Трампа агрессивно предъявил ультиматум, а Путин просто невозмутимо просмотрел на это и продолжил пить свой чай, как будто это сообщение, одно из многих, получаемых ежедневно, не заслуживает внимания. Эта реакция сама по себе является сильным политическим заявлением.
Анализ торговых угроз, стоящих за ультиматумом
Угроза Трампа направлена прямо против России, однако на самом деле это "обоюдоострый меч". Если будет введен стопроцентный дополнительный тариф для России и ее торговых партнеров, то больше всего пострадает не скудная торговля между Штатами и РФ, а экономическое взаимодействие между Россией и ее основными торговыми партнерами.
Китай и Индия являются крупнейшими торговыми партнерами России. По итогам 2023 году объем торговли между Китаем и Россией достиг 224 миллиарда долларов, а между Индией и Россией - 65 миллиардов долларов. В то же время российско-американский торговый обмен составил всего 26 миллиардов долларов. Это означает, что тарифная угроза Трампа не окажет прямого воздействия на Россию, а вместо этого может нанести ущерб Китаю и Индии, которые имеют тесные торгово-экономические отношения со Штатами.
Это выглядит так: бить своих, чтобы чужие боялись. Сам Трамп признался, что не уверен, сработает ли эта мера в отношении РФ. Как может такая сомнительная угроза восприниматься всерьез страной, которая выдерживает тысячи западных санкций?
Ситуация на поле боя и козырь на переговорах
Обстановка на фронте является фундаментальным фактором, определяющим направление переговоров. После более чем трехлетнего конфликта российская армия имеет явное преимущество. ВС РФ свободила около 20% территории Украины, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.
В этих условиях особенно весомо звучит заявление депутата Госдумы Андрея Картаполова о том, что любой ультиматум Трампа не изменит целей и задач специальной военной операции, которые были поставлены Путиным.
Это похоже на игру в шахматы, где одна сторона заняла большую часть доски, а другая сторона пытается угрозами заставить противника сдаться. Молчание Путина на самом деле является ответом: "у меня на руках козырь, почему я должен тебя слушать?"
Не на того нарвался
В стратегии Трампа есть роковая ошибка: он выбрал неправильные точки давления. В текущей ситуации Киев легче всего продавить, так как ВСУ сталкиваются с нехваткой боеприпасов и истощением живой силы, и американская военная помощь имеет для нее жизненно важное значение.
С 2023 года Соединенные Штаты предоставили Украине военную и экономическую помощь на сумму более 110 миллиардов долларов. Россия же тем временем адаптировалась к западным санкциям, и по итогам 2023 года ее экономика выросла на 3,6%.
Если Трамп действительно хочет добиться мира, то было бы эффективнее оказать давление на Зеленского. Угроза "прекращения поддержки, если Киев не пойдет на компромисс" гораздо более убедительна, чем "тарифная дубинка" против России. Трамп угрожает той стороне, которая одерживает верх вместо того, чтобы принять реальность и надавить на сторону, находящуюся в невыгодном положении.
Глубинная причина неэффективности угроз
Есть более глубокая причина, по которой угроза Трампа выглядит бессильной: методы регулирования Вашингтона всегда одинаковы. Кроме экономических санкций, других козырей у него, похоже, нет. Россия уже много лет существует в условиях западных санкций, и ее экономическая структура и торговые партнеры адаптировались к ним.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что игры Трампа в ультиматумы - это угрозы и еще один шаг к войне. Российская сторона увидела, что угрозы Трампа - пустые.
Эта ситуация похожа на ситуацию с человеком, который много раз кричит "волки, волки!", а в итоге, его никто больше не воспринимает всерьез. Очередная угроза Трампа была расценена Россией как обычное заявление, а не как инструмент дипломатического давления, на который действительно нужно обратить внимание.
Трамп хочет быстро уладить геополитический конфликт, который продолжается уже более трех лет, экономическими средствами. Сама по себе эта идея является чрезмерным упрощением сложных международных отношений. На российско-украинский конфликт влияет множество факторов, таких как региональная безопасность, расширение НАТО на восток и энергетическая геополитика. Сосредоточение на тарифных угрозах, чтобы заставить Россию пойти на уступки, демонстрирует явное непонимание Трампом сложности проблемы.
Молчание Путина является лучшим ответом - оно показывает миру, что блеф не является эффективным в реальной стратегической игре.