Русская армия прорвалась в центр Покровска и взяла Часов Яр - итоговая сводка Readovka за 31 июля

00:05 01.08.2025

Наступление вглубь Покровска и политический кризис в Киеве – итоговая сводка Readovka за 31 июля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 31 июля в разрезе СВО. Русские войска прорвались в центральные районы Покровска. Битва за Часов Яр завершилась, наши бойцы полностью контролируют город. Кроме того, в Верховной Раде состоялось бурное заседание по вопросу возвращения полномочий антикоррупционным структурам, контролируемым Западом. Все это может стать началом серьезных политических изменений внутри страны.



Тактика "Спрут"



