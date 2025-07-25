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Русская армия прорвалась в центр Покровска и взяла Часов Яр - итоговая сводка Readovka за 31 июля
00:05 01.08.2025

Наступление вглубь Покровска и политический кризис в Киеве – итоговая сводка Readovka за 31 июля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 31 июля в разрезе СВО. Русские войска прорвались в центральные районы Покровска. Битва за Часов Яр завершилась, наши бойцы полностью контролируют город. Кроме того, в Верховной Раде состоялось бурное заседание по вопросу возвращения полномочий антикоррупционным структурам, контролируемым Западом. Все это может стать началом серьезных политических изменений внутри страны.

Тактика "Спрут"



Части 2-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ продолжают проникать вглубь Покровска. Теперь фактическая линия фронта пролегает через центральный городской рынок и соседнюю автостанцию. Передовые подразделения наших штурмовиков уже действуют возле улицы Европейская. Освоение многоквартирной застройки в этом районе откроет пути к развитию наступления как на север, так и на восток. На западном фланге русские войска продвигаются вдоль улицы Защитников Украины, чтобы выйти к точке, где соединяются трасса Е-50 и дороги от Доброполья. Взяв этот узел под контроль, наши бойцы нарушат снабжение гарнизона ВСУ. Тогда украинским частям останется лишь одна сельская дорога через село Гришино, ведущая на Родинское.

Тактика русских войск основана на просачивании между очагами украинской обороны – результат дефицита пехоты у ВСУ. Вместо сплошной линии фронта противник защищает ключевые точки: здания, перекрестки и опорные участки. Но при хаотичной структуре обороны это приводит к слабому взаимодействию между подразделениями и уязвимости для фланговых атак. Малые группы штурмовиков ВС РФ способны проходить в тыл или блокировать участки без необходимости штурма. Украинское командование не успевает стабилизировать ситуацию и может только сдерживать темп продвижения, но не остановить его. При отсутствии координации между очагами обороны ситуация для ВСУ продолжит ухудшаться.

Часов Яр наш

Русская армия, включая 98-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию, добровольческую бригаду "Эспаньола" и другие части, празднует знаменательную победу – освобожден город Часов Яр. Битва длилась 483 дня, начиная с 4 апреля 2024 года. Теперь дорога на Константиновку с запада открыта.

Это ставит ВСУ перед сложным выбором: либо сохранять группировки в восточных и южных секторах, либо срочно перебрасывать силы на Покровское и Добропольское направления. Любое решение несет риск. Переброска войск на новые направления не гарантирует успеха, а ослабление прежних рубежей может привести к обрушению фронта и там. Учитывая нарастающие трудности в районах Белицкого и Доброполья, украинское командование сталкивается с растущим числом кризисных точек на фронте.

Страсти в парламенте

Внутриполитический кризис на Украине продолжает набирать обороты. Рада проголосовала за законопроект Зеленского, возвращающий полномочия антикоррупционным структурам НАБУ и САП, что вызвало бурную реакцию политикума. Оппозиция считает, что этим шагом власти фактически отдали ключевые рычаги влияния Западу. На заседании депутат Костюк вышел из фракции "Слуга народа", заявив о давлении и угрозах уголовного преследования при голосовании за первичный закон об ограничении полномочий НАБУ и САП.

Если за Костюком последуют другие члены партии, способные сохранить мандат вне фракции, то "монобольшинство" Зеленского может быть утрачено. Это станет серьезным ударом по президенту Украины. Бывший нардеп Береза ранее озвучил сценарий превращения Зеленского в "свадебного генерала" – формально главу государства, но без реальной власти.

При потере контроля над Радой оппозиция сможет избрать собственного спикера и начать перекройку политического поля. Все это свидетельствует об утрате Зеленским контроля над процессами в стране, что усиливает внутреннюю турбулентность в момент внешней нестабильности.

Вчера, 30 июля, главным событием дня стало возобновление нашими войсками активных наступательных действий на Торском участке Краснолиманского направления.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1753995900


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