|Назначены руководители вузов в системе Министерства обороны Узбекистана
01:07 01.08.2025
Назначены руководители вузов в системе Министерства обороны
Распоряжением президента утверждены первый заместитель главы нового Университета военной безопасности и обороны, а также начальники четырех военных институтов в его составе и командующий войсками Юго-Западного специального военного округа.
Согласно распоряжению президента, в Университете военной безопасности и обороны при Министерстве обороны Узбекистана произведен ряд назначений.
Генерал-майор Фарходжон Ортикович Шерматов назначен первым заместителем начальника Университета военной безопасности и обороны. Ранее он возглавлял Главное управление кадров Минобороны, а с июня 2020 года занимал пост командующего войсками Юго-Западного специального военного округа.
Полковник Турсунов Кодиржон Абдипаттаевич назначен командующим войсками Юго-Западного специального военного округа. До этого он был заместителем командующего этим округом, затем - заместителем министра обороны по боевой подготовке.
Полковник Зоидов Кахрамонжон Обиджонович утвержден в должности начальника Института сухопутных войск Университета военной безопасности и обороны.
Полковник Абдулла Адхамович Хамроев назначен начальником Института военной авиации. Ранее он командовал одним из подразделений войск ПВО, а с июня 2020 года возглавлял данный институт.
Подполковник Бахтиер Нематович Рахимов назначен начальником Института информационно-коммуникационных технологий и связи при Университете.
Полковник медицинской службы Улугбек Абдугафурович Расулов назначен начальником Института военной медицины.
Ранее сообщалось о создании Университета военной безопасности и обороны в сфере военного образования. Министр обороны Шухрат Холмухамедов одновременно является главой университета и осуществляет общее руководство его деятельностью.