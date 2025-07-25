Назначены руководители вузов в системе Министерства обороны Узбекистана

01:07 01.08.2025

Назначены руководители вузов в системе Министерства обороны



Распоряжением президента утверждены первый заместитель главы нового Университета военной безопасности и обороны, а также начальники четырех военных институтов в его составе и командующий войсками Юго-Западного специального военного округа.



Согласно распоряжению президента, в Университете военной безопасности и обороны при Министерстве обороны Узбекистана произведен ряд назначений.



Генерал-майор Фарходжон Ортикович Шерматов назначен первым заместителем начальника Университета военной безопасности и обороны. Ранее он возглавлял Главное управление кадров Минобороны, а с июня 2020 года занимал пост командующего войсками Юго-Западного специального военного округа.



