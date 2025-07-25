Международные резервы России обновили исторический максимум

02:04 01.08.2025

Международные резервы на 25 июля составили $695,5 млрд, следует из сообщения Банка России. Это новый рекордный уровень за всю историю подсчетов.



За неделю показатель увеличился на $11,8 млрд (1,7%). Предыдущий исторический максимум был установлен 3 июля. Тогда показатель достиг $687,7 млрд. За 2024 год российские международные резервы увеличились на 1,8%.



Международные резервы - это высоколиквидные финансовые активы, которые находятся в распоряжении регулятора и правительства. В них входят активы в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервная позиции в МВФ и другие резервные активы.



Минфин России в 2022-м оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.