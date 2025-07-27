Президент Кыргызстана подписал Закон "О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера"

09:56 01.08.2025

28.07.2025 Подписан Закон "О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет пространстве"



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет пространстве Кыргызской Республики".



Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 июня 2025 года.



Цель принятого Закона – защита моральных и нравственных ценностей общества, а также духовно-нравственного здоровья личности.



Законом устанавливается запрет на распространение контента, содержащего элементы порнографического характера, в интернет-пространстве Кыргызской Республики.



Законом предусмотрено, что время распространения контента, содержащего элементы порнографического характера, определяется как момент, когда данный контент впервые стал доступен в интернет-пространстве Кыргызской Республики либо когда уполномоченный государственный орган получил сведения о данном контенте.



При этом, уполномоченный государственный орган, установив факт распространения порнографического контента, принимает решение о приостановлении функционирования соответствующего сайта или его отдельной страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на срок до двух месяцев с момента установления такого факта. Данное решение является обязательным к исполнению для интернет-провайдеров, хостинг-провайдеров, владельцев сайтов и страниц в сети Интернет.



В связи с этим интернет-провайдеры, хостинг-провайдеры, владельцы сайтов и (или) страниц в интернет-пространстве Кыргызской Республики обязаны блокировать доступ к контенту, содержащему элементы порнографического характера. Нарушение требований Закона влечет ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики о правонарушениях.



Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.