Англосаксы и германский нацизм. Часть VIII, - Валентин Катасонов

10:22 01.08.2025 Англосаксы и германский нацизм. Часть VIII

Почему Британия и Германия из союзников превратились во врагов?



01.08.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



Англосаксы и германский нацизм. Части I и II

https://centrasia.org/newsA.php?st=1748815200

Англосаксы и германский нацизм. Части III и IV

https://centrasia.org/newsA.php?st=1750325520

Англосаксы и германский нацизм. Части V, VI и VII

https://centrasia.org/newsA.php?st=1752445380



Конечно, объявление Лондоном войны Германии 3 сентября 1939 года было самым настоящим шоком для Гитлера. А тут еще и Париж буквально через несколько часов также заявил о том, что находится в состоянии войны с Германией. Видимо, это была реакция Лондона и Парижа на документ, подписанный Москвой и Берлином за десять дней до этого. Речь идет о пакте Молотова-Риббентропа от 23 августа 1939 года. Еще вчерашние союзники Берлина посчитали этот документ предательством. И объявлением войны решили проучить предателя Гитлера.



Гитлер прекрасно понял реакцию Лондона, воспринимая ее как рефлексивную тактику, и рассчитывал, что вскоре союз Берлина и Лондона будет восстановлен. Да и в Британии также многие были уверены, что состояние войны с Германией временное. Да, Лондону не очень приятно, что Третий рейх начал двигаться на Запад и осваивать континентальную Европу. Но надо набраться терпения и добиваться разворота Гитлера на восток – в сторону Советского Союза. Сэр Артур Ракер, личный секретарь британского премьер-министра Невилла Чемберлена 11 октября 1939 г. сказал, что "в сложившейся ситуации коммунизм представляет собой наибольшую опасность, даже большую, чем нацистская Германия".



Согласно некоторым источникам, в 1939-1940 гг. были признаки подготовки Британии к войне с Советским Союзом. Позиция Лондона в это время была весьма двойственной. Об этом наглядно свидетельствует советско-финская война, называемая еще зимней. Финляндия была ярко выраженным союзником Третьего рейха. А ее антисоветская настроенность проявилась в том, что 30 ноября 1939 года она вступила войну против СССР. Но в зимней войне на стороне Финляндии прямо или косвенно участвовали многие страны. В том числе Британия.



К моменту, когда началась советско-финская война, уже два месяца находилась в состоянии войны с Германией. И при этом Лондон изъявил готовность помогать одному из близких союзников Третьего рейха Финляндии. Об этой помощи говорится в книге американцев Майкла Сайерса и Альберта Кана "Тайная война против Советской России" (М.: Концептуал, 2023). Вот фрагмент: "Премьер-министр Чемберлен, совсем еще недавно утверждавший, что его стране не хватает вооружения для борьбы с нацистами, принял срочные меры к отправке в Финляндию 144 английских самолетов, 114 тяжелых орудий, 185 тыс. снарядов, 50 тыс. гранат, 15700 авиабомб, 100 тыс. шинелей и 48 санитарных машин". Авторы книги отмечают, что от Лондона в деле помощи Финляндии старался не отставать и Париж: "В момент, когда французской армии был необходим каждый предмет военного снаряжения для отпора неизбежному наступлению немцев, французское правительство нашло возможным передать финской армии 179 самолетов, 472 орудия, 795 тыс. снарядов, 5100 пулеметов, 200 тыс. ручных гранат".



Так что Гитлер не терял надежды на то, что спектакль под названием "Война Британии против Германии" скоро закончится. Франция его не очень волновала. Особенно учитывая, что к началу лета 1940 года он ее уже полностью оккупировал.



Никаких прямых боевых действий между Германией и Великобританией не было. В результате блиц-операции Третий рейх вышел к берегам Атлантического океана и Ла-Маншу. Но брать острова Туманного Альбиона Гитлер не стал. Также Гитлер лично распорядился позволить британскому экспедиционному корпусу беспрепятственно бежать из Дюнкерка. И, видимо, рассчитывал, что этот жест доброй воли приведет к отмене состояния войны между двумя странами и восстановлению того чудесного союзного "договорняка", которого Берлин и Лондон достигли осенью 1938 года в Мюнхене. В документах же, происходящих из окружения Гитлера, содержались следующие записи: "Фюрер не будет в обиде на Англию за эту мнимую войну" (цит. по: Мануэль Саркисянц. Английские корни немецкого фашизма: от британской к австро-баварской "расе господ" / Пер. с нем. – СПб.: Академический проект, 2003).



Историки также полагают (ссылаясь на высказывания людей из ближайшего окружения Гитлера), что фюрер был категорически против захвата Британских островов. Тогда была бы разрушена вся конструкция британской колониальной системы. И британскими колониями завладели бы Америка и Советский Союз. Вскоре после завершения оккупации Германией Европы Геббельс заявил, что Гитлер ни в коем случае не желает "расправы" над Англией: "Мы не хотим разрушать Британскую империю... Английский народ не должен чувствовать себя оскорбленным... Фюрер, несмотря ни на что, все еще очень положительно относится к Англии".



Со стороны Британии было также немало сторонников восстановления только-только начавшегося в Мюнхене в 1938 году сближения двух "богоизбранных" народов – англичан и немцев. Это Британский союз фашистов под руководством Мосли. Также "Нордическая лига" во главе с Молом Рэмзи и "Клуб правых" (также основанный Молом Рэмзи). Известные члены этих организаций в январе 1940 г. на секретном заседании даже планировали государственный переворот, рассчитывали свергнуть правительство и прекратить войну против Германии. В мае 1940 года правительство Черчилля провело аресты заговорщиков (всего почти две тысячи человек, среди них Арчибальда Мола Рэмзи). Впрочем, большая часть заговорщиков остались на свободе (по той причине, что имели очень высокий статус, были "неприкасаемыми").



Сторонниками восстановления мира с Гитлером были британский министр иностранных дел лорд Галифакс и его заместитель Р. А. Батлер, которые опасались в противном случае краха Британской империи. Английский монарх Георг VI желал сделать лорда Галифакса премьером, именно потому, что он сумеет договориться с Гитлером и сохранить империю со всеми ее колониями и подмандатными территориями. Однако в конце мая 1940 года премьером стал поддержанный лейбористами Уинстон Черчилль, относившийся к идее восстановления дружбы с Германией сдержанно. А Галифакса назвал гангстером и даже пытался арестовать.



В мае 1941 г. посланник Гитлера Рудольф Гесс прилетел в Англию с предложениями о мире. Они, как считают историки, с одной стороны, содержали признание Третьим рейхом Британской империи и гарантии невмешательства в дела империи. С другой стороны, они требовали признать за Германией ее контроль над континентальной Европой. И якобы такой контроль обосновывался необходимостью "не допустить большевизма" в Старом Свете. Кроме того, Третий рейх берет на себя обязательство уничтожить большевизм в России (надо понимать, путем ее оккупации), а Британия должна оказывать Германии содействие в этом деле. Историки до сих пор удивляются, почему Черчилль (пришедший на смену Невиллу Чемберлену) не согласился на столь выгодное для Лондона предложение? А Рудольфа Гесса, который мог бы, наверное, немного прояснить ситуацию, запечатали в тюрьму. Причем, что примечательно, он сидел за решеткой и во время войны, и еще 42 года после ее окончания (судя по всему, был убит в 1987 году в возрасте 93 лет, унеся с собой на тот свет многие секреты)



Считалось, что, для того чтобы прекратить войну Британии с Германией, необходимо сменить Черчилля. На его место прочили сэра Сэмюэля Хора, у которого, как тогда говорили в Лондоне в открытую, хорошие отношения с Гитлером.



Так что же мешало Лондону и Берлину объединиться для того, чтобы уничтожить большевизм в Советской России и установить совместный контроль над большей частью мира? Отвечая на этот вопрос, часто апеллируют к Джозефу Кеннеди, отцу 35-го президента США Джона Кеннеди, который в начале Второй мировой войны был американским послом в Лондоне. У Джозефа были тесные отношения с британским премьер-министром Невиллом Чемберленом. Последний якобы жаловался Джозефу Кеннеди, что "Англию принудили воевать Америка и мировое еврейство".



Очевидно, что Англия действительно была использована для того, чтобы запалить Вторую мировую войну. Ведь не будь объявления Лондоном войны Берлину 3 сентября 1939 года, может быть, не было бы и мировой войны. Без натяжки можно утверждать, что Лондон выполнил миссию провокатора этой войны. О провокаторской роли своего предшественника на посту премьер-министра Невилла Чемберлена, объявившего войну Германии, как-то упомянул Уинстон Черчилль: "Однажды президент Рузвельт сказал мне, что он публично запрашивал предложения о том, как следует называть войну. Я сразу сказал: "Ненужная война". Никогда не было войны, которую так легко остановить, как ту, которая только что разрушила то, что осталось от мира..."



На зачем надо было Британии далее продолжать достаточно бессмысленную войну? Тем более что она воевала в полсилы и ее участие в антигитлеровской коалиции иногда напоминало спектакль? Не возникает уверенности в том, что Лондон действительно хотел уничтожить фашизм на планете.



Не лучше было бы Британии выйти из войны и стать "нейтралом"? Или действительно воевать в союзе с Германией, как предлагали многие политики и в Лондоне, и в Берлине? С какой стороны ни посмотришь, получается какая-то странная для Лондона война. Что вызывало удивление и возмущение с разных сторон. В том числе и со стороны Москвы, которая три года ждала от Лондона открытия второго фронта.



И у руля английского государства оказались не такие по-своему логически мыслящие политики, как лорд Галифакс или Самуэль Хор, а мутноватый Уинстон Черчилль. Как неожиданно для многих он стал премьер-министром (10 мая 1940 г.), так и неожиданно он им перестал быть (26 июля 1945 г.). "Мавр сделал свое дело, мавр может уходить" – этими словами из драмы Фридриха Шиллера "Заговор Фиеско в Генуе" можно охарактеризовать роль Черчилля во Второй мировой. "Мавр" (Черчилль) оставил после себя шеститомный труд "Вторая мировая война" (The Second World War). Однако и в нем не просматривается какая-то стратегическая логика Лондона.



Вполне вероятно, потому что Британия, несмотря на все ее видимое имперское могущество, уже начала терять свойства субъекта мировой политики. Ее роль во Второй мировой войне определялась теми двумя субъектами, которые Невилл Чемберлен назвал "Америкой" и "мировым еврейством". Америке нужны были колониальные владения Британии, а мировому еврейству (точнее сионизму) – подмандатная Британии Палестина, на которой планировалось создать новое государство под названием "Израиль".



То, что Британия при премьере Уинстоне Черчилле находилась в состоянии войны с Германией, еще совсем не значит, что правительство Британии в годы Второй мировой войны боролось за свои национальные интересы. Оно боролось за чьи-то чужие интересы. Об этом парадоксе историки пишут нечасто. Отчасти разгадку этого парадокса можно найти в следующей книге: Александр Севастьянов. Преступник номер один. Уинстон Черчилль перед судом Истории. – М.: Яуза, 2017. Источник - Фонд стратегической культуры

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