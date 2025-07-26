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МК: раскрыт тайный смысл перепалки Трамп - Медведев
11:01 01.08.2025

Медведев помахал Трампу "мертвой рукой": раскрыт тайный смысл перепалки лидеров
Президента США ловят на его непомерной гордыне

Теперь Трамп поругался в сети с Медведевым. Тоже, наверное, как Штирлиц, знает, что запоминается именно последняя фраза. Но куда интереснее, что в сообщении Трампа было перед этим. Рушится ведь его империализм, не выдерживает проверку реальностью.

На днях Медведев, отвечая сенатору Грэму (признан в России экстремистом и террористом), отвечавшему Медведеву на его ответ ему самому, - что поделать, такова современная сетевая политика - обратился еще и к главе Белого дома. И написал, что ультиматум США о мирном соглашении с Украиной - это "угроза и шаг к войне". И вот уязвленный Трамп решил уязвить Медведева - назвал его "провальным бывшим президентом, все еще думающим, что он президент" и призвал "следить за словами", ибо тот вступает "на опасную территорию". Медведев, конечно, нашел, чем парировать, и напомнил про "мертвую руку". Это такая созданная сумрачным советским гением система, которая гарантирует, что когда мы в рай, они - сдохнут.



Так вот самое интересное, что за словами стоит следить Трампу. Наговорил он уже с три короба, а вот на выходе все не так радужно. В том же посте, где он обратился к Медведеву, написано буквально следующее: "Мне все равно, чем Индия занимается с Россией. Они могут вместе завалить свои мертвые экономики, мне все равно. У нас очень мало сотрудничества с Индией, их тарифы слишком высоки, почти самые высокие в мире. Так же, у России и США почти нет совместного бизнеса".

И отсюда - очень простой вывод. Индия вслед за Китаем (на который Дональд Фредович предусмотрительно не наезжает вообще) послала США с их вторичными санкциями за покупку российских энергоносителей куда подальше. И теперь Трамп делает вид, что ему все равно, называя экономику Индии (четвертое место в мире по размеру ВВП) мертвой.

Гордыня часто проявляется в высокомерии и пренебрежении к окружающим. А еще, говорят психологи, она повышает уязвимость, поскольку несбыточные желания и фантазии, которые возникают у человека, тормозят развитие и отодвигают достижение мечты. Еще в 2018 году тогдашний глава ЕК Жан-Клод Юнкер пообещал Трампу, чтобы избежать повышения пошлин, что Европа закупит много американской сои. Трамп рассказал, как он заключил отличную сделку, сою так никто и не купил. Сейчас Трамп точно также ежедневно рассказывает об отличных сделках. Или о том, как он кого-то что-то заставит делать. А когда не слишком получается - как с Россией, Китаем или Индией - делает вид, что не очень-то и хотелось. Ну, и наезжает, чтобы запомнилась последняя фраза.

В своей голове Трамп - президент мира, с предубеждением относящийся абсолютно ко всему. Реальность же все чаще говорит о том, что это на словах он Лев Толстой, а на деле...

Дмитрий Попов

***

Фраза "На словах он Лев Толстой, а на деле [XYZ] простой" является своего родом клише, которое используется для создания комического эффекта, подчеркивая разницу между заявленными качествами и реальным положением дел.

Источник - МК
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