МК: раскрыт тайный смысл перепалки Трамп - Медведев

11:01 01.08.2025

Медведев помахал Трампу "мертвой рукой": раскрыт тайный смысл перепалки лидеров

Президента США ловят на его непомерной гордыне



Теперь Трамп поругался в сети с Медведевым. Тоже, наверное, как Штирлиц, знает, что запоминается именно последняя фраза. Но куда интереснее, что в сообщении Трампа было перед этим. Рушится ведь его империализм, не выдерживает проверку реальностью.



На днях Медведев, отвечая сенатору Грэму (признан в России экстремистом и террористом), отвечавшему Медведеву на его ответ ему самому, - что поделать, такова современная сетевая политика - обратился еще и к главе Белого дома. И написал, что ультиматум США о мирном соглашении с Украиной - это "угроза и шаг к войне". И вот уязвленный Трамп решил уязвить Медведева - назвал его "провальным бывшим президентом, все еще думающим, что он президент" и призвал "следить за словами", ибо тот вступает "на опасную территорию". Медведев, конечно, нашел, чем парировать, и напомнил про "мертвую руку". Это такая созданная сумрачным советским гением система, которая гарантирует, что когда мы в рай, они - сдохнут.



