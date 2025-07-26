Казахстан прорабатывает вопрос увеличения транзита российской нефти в КНР

12:17 01.08.2025

Ерлан Аккенженов: Казахстан рассматривает возможность расширения транзита российской нефти в КНР



Астана, 31 июля 2025 года - В ходе пресс-конференции Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов сообщил о проработке вопроса увеличения транзита российской нефти через территорию Казахстана в КНР.



По словам министра, с российской стороны, в частности от компании "Транснефть", поступило обращение с предложением увеличить объем поставок до 2,5 млн тонн в год в Китай. В настоящее время ведется технический анализ возможностей по данному направлению.



"Работы по изучению технических возможностей транзита ведутся обеими сторонами - как российской компанией 'Транснефть', так и нашим национальным оператором 'КазТрансОйл'. В ближайшее время они завершатся, и тогда мы сможем точно определить, потребуется ли строительство новых НПС", - отметил Министр.



Предварительно, рассматривается возможность увеличения объемов с применением специализированных присадок. Решение будет принято по итогам комплексной технической оценки.