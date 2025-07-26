|Прокурором Каракалпакстана назначен Шохрух Аминов
13:35 01.08.2025
Шохрух Аминов, ранее занимавший должность заместителя генпрокурора Узбекистана, назначен прокурором Каракалпакстана.
Прокурором Каракалпакстана назначен Шохрух Азаматович Аминов. Соответствующее постановление принял Жокаргы Кенес Каракалпакстана, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.
Ранее Шохрух Аминов занимал должность заместителя генпрокурора Узбекистана, а прежде - прокурора Сырдарьинской области.
Шохрух Аминов (1981 года рождения) окончил Самаркандский государственный университет.
Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2004 году в прокуратуре города Самарканда, занимал различные должности в органах прокуратуры Самаркандской области. С 2014 года работал прокурором, старшим прокурором управления, заместителем начальника управления, начальником управления Генеральной прокуратуры, заместителем прокурора Ташкентской области.
Успел поработать заместителем директора Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре. В 2018-2020 годы был прокурором Навоийской области.