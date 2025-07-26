 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Прокурором Каракалпакстана назначен Шохрух Аминов
13:35 01.08.2025

Шохрух Аминов, ранее занимавший должность заместителя генпрокурора Узбекистана, назначен прокурором Каракалпакстана.

Прокурором Каракалпакстана назначен Шохрух Азаматович Аминов. Соответствующее постановление принял Жокаргы Кенес Каракалпакстана, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.



Ранее Шохрух Аминов занимал должность заместителя генпрокурора Узбекистана, а прежде - прокурора Сырдарьинской области.

Шохрух Аминов (1981 года рождения) окончил Самаркандский государственный университет.

Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2004 году в прокуратуре города Самарканда, занимал различные должности в органах прокуратуры Самаркандской области. С 2014 года работал прокурором, старшим прокурором управления, заместителем начальника управления, начальником управления Генеральной прокуратуры, заместителем прокурора Ташкентской области.

Успел поработать заместителем директора Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре. В 2018-2020 годы был прокурором Навоийской области.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Газета.uz
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