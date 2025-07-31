Академик, историк Владимир Плоских умер на 89-году жизни в Бишкеке

15:33 01.08.2025

Вести.kg

31 июля 2025



Владимир Михайлович является автором более 300 научных и научно-популярных работ



В Бишкеке сегодня, 31 июля, на 89-м году жизни скончался доктор исторических наук, академик Национальной академии наук Кыргызстана, профессор Владимир Михайлович Плоских. Об этом сообщили в Кыргызском-Российском Славянском университете.



Владимир Михайлович Плоских родился 10 апреля 1937 года. Он посвятил свою жизнь изучению истории Кыргызстана и Центральной Азии. С 1961-го по 1964 год проходил аспирантуру в Академии наук Кыргызстана. В 1965 году получил степень кандидата исторических наук, а в 1980 году – доктора исторических наук. С 1993 года и до последнего времени Владимир Михайлович занимал должность профессора и заведующего кафедрой истории и культурологии в КРСУ.



Он был признанным специалистом в области археологии, этнографии и источниковедения, а его научные труды стали фундаментальными для изучения истории кыргызского народа, государственности и культурного наследия региона.



Академик Плоских внес огромный вклад в развитие исторической науки Кыргызстана. Под его руководством были проведены важные подводные археологические исследования на Иссык-Куле. Он является автором более 300 научных и научно-популярных работ, включая 30 монографий, учебников и учебных пособий. Среди его трудов: сборники документов "Кыргызстан - Россия. История взаимоотношений в XVIII-XX веках" и научно-популярная иллюстрированная энциклопедия "Наш Кыргызстан. Популярная историческая энциклопедия с древности до конца XIX века".



Заслуги Владимира Михайловича были отмечены дважды Государственной премией Кыргызстана в области науки и техники (1996 и 2002 годы), орденами "Манас" III и II степени, а также медалью "Данк". Он подготовил трех докторов и двенадцать кандидатов наук.



"Светлая память об академике Плоских останется в сердцах его коллег, учеников и всех, кто ценил его как выдающегося ученого и гражданина", - отметили в КРСУ.



Дата и время прощания будут объявлены позже, оно состоится в Национальной академии наук Кыргызстана.



