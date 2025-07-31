|Академик, историк Владимир Плоских умер на 89-году жизни в Бишкеке
15:33 01.08.2025
Вести.kg
31 июля 2025
Владимир Михайлович является автором более 300 научных и научно-популярных работ
В Бишкеке сегодня, 31 июля, на 89-м году жизни скончался доктор исторических наук, академик Национальной академии наук Кыргызстана, профессор Владимир Михайлович Плоских. Об этом сообщили в Кыргызском-Российском Славянском университете.
Владимир Михайлович Плоских родился 10 апреля 1937 года. Он посвятил свою жизнь изучению истории Кыргызстана и Центральной Азии. С 1961-го по 1964 год проходил аспирантуру в Академии наук Кыргызстана. В 1965 году получил степень кандидата исторических наук, а в 1980 году – доктора исторических наук. С 1993 года и до последнего времени Владимир Михайлович занимал должность профессора и заведующего кафедрой истории и культурологии в КРСУ.
Он был признанным специалистом в области археологии, этнографии и источниковедения, а его научные труды стали фундаментальными для изучения истории кыргызского народа, государственности и культурного наследия региона.
Академик Плоских внес огромный вклад в развитие исторической науки Кыргызстана. Под его руководством были проведены важные подводные археологические исследования на Иссык-Куле. Он является автором более 300 научных и научно-популярных работ, включая 30 монографий, учебников и учебных пособий. Среди его трудов: сборники документов "Кыргызстан - Россия. История взаимоотношений в XVIII-XX веках" и научно-популярная иллюстрированная энциклопедия "Наш Кыргызстан. Популярная историческая энциклопедия с древности до конца XIX века".
Заслуги Владимира Михайловича были отмечены дважды Государственной премией Кыргызстана в области науки и техники (1996 и 2002 годы), орденами "Манас" III и II степени, а также медалью "Данк". Он подготовил трех докторов и двенадцать кандидатов наук.
"Светлая память об академике Плоских останется в сердцах его коллег, учеников и всех, кто ценил его как выдающегося ученого и гражданина", - отметили в КРСУ.
Дата и время прощания будут объявлены позже, оно состоится в Национальной академии наук Кыргызстана.
Некролог - Владимир Плоских
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31 июля 2025 года на 89-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся сын Кыргызстана - академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики Владимир Михайлович Плоских.
Смерть Владимира Михайловича - невосполнимая утрата для всей страны, отечественной науки, образования и культуры. Ушел ученый с мировым именем, педагог, исследователь, писатель, посвятивший свою жизнь служению Истине, Народу и Отечеству.
Родившись 10 апреля 1937 года в городе Акмолинск, он прошел блестящий путь от сельского школьного учителя до вице-президента Национальной академии наук Кыргызской Республики. Почти полвека его трудовая биография была неразрывно связана с Академией наук, где он оставил глубокий след как организатор науки, наставник молодежи и первооткрыватель в области историко-культурного наследия Кыргызстана.
Академик Плоских внес выдающийся вклад в развитие археологии, этнологии, источниковедения, изучения киргизско-российских отношений, проблем государственности, письменности и роли личности в истории. Под его научным руководством были проведены уникальные подводные археологические исследования на Иссык-Куле, выявлены и введены в научный оборот десятки ранее неизвестных исторических источников.
Им опубликовано более 300 научных и научно-популярных работ, включая 30 монографий, учебников и пособий, многие из которых стали настольными книгами для студентов, ученых и педагогов. Он являлся автором и редактором фундаментальных сборников, энциклопедий, художественных и документальных произведений, получивших признание в Кыргызстане и за его пределами.
Владимир Михайлович был не только ученым, но и выдающимся педагогом. На протяжении десятилетий он возглавлял кафедру истории и культурологии в Кыргызско-российском славянском университете, был председателем диссертационного совета, подготовил троих докторов и двенадцать кандидатов наук, воспитал не одно поколение исследователей, оставив после себя мощную научную школу.
За свои заслуги он был удостоен высоких государственных наград:
· орденов "Манас" II и III степени,
· медали "Данк",
· двух Государственных премий Кыргызской Республики в области науки и техники,
· звания заслуженного деятеля науки Кыргызской Республики,
а также премий и наград научных сообществ России, Турции, Индии и других стран.
Имя Владимира Михайловича Плоских навсегда вписано в историю как символ научного достоинства, глубокой эрудиции, патриотизма и беззаветного служения своему народу.
Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования его родным и близким, коллегам, ученикам, всему научному сообществу страны и тем, кто знал и ценил этого удивительного человека.
С.Н. Жапаров, Н. Тургунбек уулу, А.А. Касымалиев, Э.Ж. Байсалов, А.С. Кадыралиев, М.А. Сатыев, А.А. Акаев, Р.И. Отунбаева, С.Ш. Жээнбеков, В.К. Раимбачаева, М.К. Укушов, А.К. Осмонов, Н.К. Ташбеков, Б.С. Орозов, А.Дж. Джунушалиев, К.Е. Абдрахматов, Д.Т. Чонтоев, Ч.И. Арабаев, А.А. Акматалиев, А.А. Асанканов, С.Ж. Мусаев, О.И. Ибраимов, А.Э. Эркебаев, Ы. Мукасов, Ш.Ж. Жоробекова и др.