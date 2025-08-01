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США намерены легализовать наркотики в Европе, - Владимир Прохватилов
16:39 01.08.2025

США намерены легализовать наркотики в Европе
В распространении криминальных сетей заинтересованы могущественные силы

01.08.2025 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ

Европейское агентство по наркотикам (EUDA) заказало нежелательному в России американскому аналитическому центру RAND Corporation трехлетний проект Cannapol по разработке европейского инструментария по легализации этого наркотика.

Вот что пишут в RAND об этом проекте:

"Каннабис легализовали Уругвай, Канада и почти половина штатов США, в Европе тоже меняется политика в отношении каннабиса. За последние 20 лет в Европе наблюдается тенденция к смягчению ограничений на хранение и употребление каннабиса в немедицинских целях, но в то же время, в некоторых странах наказания ужесточились.

В рамках этого проекта мы стремимся достичь пяти целей:
1. Оказать поддержку Европейскому агентству по наркотикам в разработке политики в области каннабиса;
2. Запустить онлайн-реестр, где будет показан опыт стран, изменивших свою политику по каннабису;
3. Снабдить политиков различными инструментами и материалами, которые помогут осознать возможности и проблемы, возникающие при реализации мер в отношении каннабиса;
4. Создать удобную базу данных по каннабису;
5. Организация мастер-классов для политиков и специалистов".

В RAND Corporation занимаются разработкой социально-политического инструментария по либерализации потребления наркотиков, а также их легализации уже несколько десятков лет.

В 1989 году в RAND был создан Центр исследований наркополитики (RAND Drug Policy Research Center), который занялся "формированием политики в области наркотиков".

Работа этого центра "способствовала формированию политики в области борьбы с наркотиками на всех уровнях государственного управления", как пишут на официальном сайте RAND Corporation, фактически признавая свою причастность к легализации наркотиков в половине штатов США.

Наркотизировать Европу американские планировщики задумали не вчера.

В 2022 году на сайте RAND была опубликована статья "Легализация каннабиса в Европе: планирование на будущее", в которой рассказывается о возможных вариантах выращивания и продажи каннабиса в клубах, в специальных магазинах и на дому.

Ранее аналитики RAND отмечали, что наибольшее потребление каннабиса зафиксировано у чернокожих, цветных и коренных жителей США, но, по их мнению, социальный вред в данном случае несут не наркотики, а их запрет.

В качестве рекомендации было предложено легализовать выращивание, продажу и потребление каннабиса, а представителям нацменьшинств предоставить "приоритет в плане предпринимательской деятельности или трудоустройства в индустрии каннабиса".

Получив официальный заказ на реализацию своих планов, RAND будет пропагандировать и лоббировать узаконивание каннабиса в Евросоюзе. Но это лишь одна малая часть их проекта по управляемой наркотизации Старого Света.

В марте 2023 года RAND опубликовал шестисотстраничный доклад под названием "Опиоидная экосистема США", в котором было сказано, что "криминализация хранения и потребления наркотиков создает препятствия на уровне многих составляющих экосистемы, поэтому можно рассмотреть варианты от смены правоприменительной практики до изменения законодательства", а также дана рекомендация отказаться от стигматизации наркотиков.

Реализация этих проектов RAND Corporation фактически позволит легализовать не только наркотики, но и огромные доходы от европейского наркотрафика, который полностью контролируется, как мы писали, спецслужбами США и Великобритании.

В недавнем докладе Европейского агентства по наркотикам говорится, что каннабис остается наиболее употребляемым запрещенным наркотиком: за последний год его употребляли почти 22 миллиона европейцев,

"Мы наблюдаем все более сложный нарколандшафт в Европе, который требует более умных, быстрых и инклюзивных ответов, – заявил Алексис Гусдел, исполнительный директор EUDA. – Этот отчет помогает нам понять реальность на местах, чтобы мы могли сформировать более эффективную и гуманную политику в отношении наркотиков".

На самом деле этот "сложный нарколандшафт" разработан спецслужбами США и Великобритании, которые организуют и контролируют наркотрафик в Старом Свете.

"Для многих людей может стать откровением тот факт, что глобальная торговля наркотиками контролируется и управляется разведывательными агентствами. В этой глобальной торговле наркотиками британская разведка главенствует. МИ-6 ввозит героин с Ближнего Востока, кокаин из Южной Америки и каннабис из Марокко, а также из других мест.

Эта глобальная наркоторговля, контролируемая британской разведкой, стоит не менее 500 миллиардов фунтов стерлингов в год. Это больше, чем глобальная торговля нефтью, и экономика Великобритании и Америки полностью зависит от этих наркоденег.

В Великобритании наркоденьги МИ-6 отмываются через Банк Англии, Barclays Bank и другие известные компании. Наркоденьги переводятся со счета на счет, пока их происхождение не теряется в огромной сети транзакций… МИ-6 и ЦРУ также несут ответственность за эпидемию крэка в Британии и Америке", – пишет бывший агент британской разведки МИ-6 Джеймс Кэболт в своей книге MI6 Are The Lords Of The Global Drug Trade.

В 1947 году ЦРУ поддержало корсиканскую мафию в ее борьбе против коммунистических профсоюзов. В результате в Марселе при содействии ЦРУ и американского гангстера Лаки Лучано появилась, как мы писали, крупная лаборатория по производству героина. Работали корсиканцы, а поставку сырья и создание сети дилеров организовало ЦРУ, получая от "конвейера смерти" средства на операции против коммунистов.

В дальнейшем, несмотря на показную борьбу ЦРУ с наркомафией, сетевые структуры наркотрафика во Франции, подконтрольные корсиканцам и ЦРУ, намного расширились.

Среди глобальных кукловодов, в чьих руках находятся нити управления спецслужбами и мировым рынком наркотиков, Джеймс Кэболт в своей книге MI6 Are The Lords Of The Global Drug Trade выделяет Ротшильдов.

В 2012 году в президентство лидера демократов Барака Обамы ЦРУ и АНБ поручили, как мы писали, ведущим мировым консалтинговым компаниям McKinsey и Boston Consulting Group взять под свой контроль политические процессы и деятельность правительств Франции и Германии. Вскоре после этого McKinsey и Boston Consalting Group стали практически монопольными консультантами правительства Франции в оборонной, климатической и миграционной политике.

Официальный заказ Европейского агентства по наркотикам (EUDA) RAND Corporation на разработку проекта по легализации каннабиса означает, что наркополитикой в Европе будут заведовать американцы, вернее их спецслужбы.

Фактически проект Cannapol направлен на геноцид национальных меньшинств Европы, так как "черные и цветные" жители Европы, так же как и в Америке, лидируют по части потребления наркотиков, что отмечается в докладах RAND.

Самое удивительное состоит в том, что европейские политики с этим согласны.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754055540


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