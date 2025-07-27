Япония - страна восходящего реваншизма, - Сергей Кожемякин

20:07 01.08.2025 Япония - страна восходящего реваншизма



Чем хуже идут дела у буржуазных правительств, тем с большей энергией обращаются они к националистической пропаганде и военным авантюрам. Серия поражений на выборах подтолкнула японские власти к ускорению милитаризации. Этим пользуются США, рассматривающие Токио в качестве "незаменимого союзника" против Китая.



Кризис власти



С излишком вкусив власти за время почти беспрерывного семидесятилетнего руководства страной, правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ) переживает не лучшие времена. У этого есть объективные причины. После 1991 года правящие круги сбросили маску "классового мира". И без того скромные подачки трудящимся иссякли. Как отмечают в Коммунистической партии Японии (КПЯ), за последние 30 лет прибыль крупных компаний выросла в 16 раз, совокупный объем дивидендов акционерам увеличился вдесятеро. Нераспределенный доход корпораций составил по итогам прошлого года 539 трлн иен (286 трлн руб.).



Добиться этого помогли привычные для рыночного общества методы. Доля оплаты труда в расходах крупного бизнеса снизилась за три десятилетия с 60 до 45 процентов. Реальные доходы наемных работников не просто стагнируют, а падают. На сегодняшний день они ниже, чем в 1990-х годах. Корпорациям налоговые льготы позволили сэкономить за последний год 11 трлн иен (6 трлн руб.), в то время как трудящиеся страдают от постоянно растущего потребительского налога. Впервые он был введен в 1989 году, составляя тогда 3 процента. Теперь его ставка - 10 процентов. Уровень бедности в Японии превышает 15 процентов. В ряде регионов, например на острове Окинава, доля малоимущих превышает треть населения.



Являясь выразительницей интересов капитала, ЛДПЯ десятилетиями изображала из себя защитницу трудящихся. Но у любых манипуляций есть предел, и звезда партии стала клониться к закату. На выборах в нижнюю палату парламента осенью прошлого года либеральные демократы и их союзник - буддистская партия "Комэйто" потеряли большинство. Правительство Сигэру Исибы сохранило полномочия исключительно благодаря отсутствию единства в стане оппозиции.



На этом неудачи не закончились. В июне на выборах в законодательную ассамблею Токио ЛДПЯ получила рекордно низкий для себя результат - 17 процентов. Победительницей стала региональная партия "Токийцы - прежде всего". Но самым серьезным ударом по позициям власти оказались итоги промежуточных выборов в верхнюю палату парламента. 20 июля избирались 124 из 248 ее членов. Для сохранения контроля правящему альянсу нужно было получить минимум 50 мест.



Правительство Исибы не предложило привлекательной программы. Премьер обещал повышение зарплат и пособий, но отверг призывы к снижению потребительского налога как "безответственные". В этом власти целиком следуют рекомендациям неолиберальных сил. Американское агентство Moody’s, например, пригрозило понизить кредитный рейтинг Японии в случае сокращения налогов.



По позициям руководства ударил рост цен на продовольствие, особенно на рис. За год стоимость стандартной пятикилограммовой упаковки выросла вдвое, до 4,2 тыс. иен (2,2 тыс. руб.). Для решения проблемы власти распорядились разблокировать госрезервы и закупить крупные партии риса за рубежом, но все это не сильно отразилось на ценах. Не помогла и отставка министра сельского хозяйства Таку Это. В разгар кризиса чиновник то ли в шутку, то ли всерьез признался, что вообще не покупает рис, а получает его в дар от подчиненных. Кресло министра занял довольно популярный политик Синдзиро Коидзуми - сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми, но рейтинг правительства продолжил снижаться. Уровень неодобрения его работы превысил 60 процентов.



Оппозиция сосредоточилась на критике провалов власти. Конституционно-демократическая партия Японии (КДПЯ) пообещала отменить потребительский налог и вдесятеро увеличить бюджет минсельхоза. Однако буржуазная оппозиция не покушается на основы капиталистического устройства, ограничиваясь популистскими лозунгами. Коммунисты - единственные, кто требует облагать налогами не простых жителей, а прибыль корпораций и богачей. КПЯ выступает за увеличение минимальной зарплаты до 1500 иен (800 руб.) в час, переход к семичасовому рабочему дню, внедрение норм охраны труда, надбавок за сверхурочную работу и, в целом, за стабильную занятость. В основу предвыборной платформы партии лег "опросник требований". Свои пожелания высказали более миллиона сторонников КПЯ.



По итогам выборов 20 июля правящая коалиция получила лишь 47 мест и потеряла большинство. "Традиционная" оппозиция, впрочем, не сильно выиграла от этого. КДПЯ потеряла одно место. С 11 до 7 мандатов снизилось представительство КПЯ.



Война как спасение



На помощь правительствам, погрязшим в антинародной политике, приходят национализм и милитаризм. Следуя курсу предшественников, Исиба сделал подношение - "масакаки" - синтоистскому храму Ясукуни. В нем поминаются души погибших японских военных, включая деятелей милитаристской эпохи. Примеру главы кабмина последовали семь десятков депутатов парламента, в основном от правящей партии.



Власти не оставляют попыток переписать Конституцию, в которой закреплен отказ от войны и создания полноценной армии. "Правительство привержено увеличению расходов на оборону", - заявляет Исиба, объясняя это "сложной ситуацией с безопасностью". Впрочем, принятые в 2022 году силами ЛДПЯ законы уже привели к фактическому отказу от послевоенного пацифизма. Они позволили оснастить армию наступательными вооружениями, наладить торговлю оружием и в корне изменить военно-политическую стратегию. Речь, в частности, идет о нанесении ударов по другим странам под предлогом "коллективной безопасности", даже при отсутствии непосредственной угрозы Японии.



Следуя этому курсу, власти приблизили военные расходы к порогу в 2 процента ВВП. Готовятся испытания ракет "Тип 12" с дальностью полета до 1500 километров. Новые вооружения размещаются на территориях, максимально близких к Китаю. Батареи управляемых ракет класса "земля-воздух" планируется установить на острове Йонагуни. До осени должна завершиться переброска 17 конвертопланов V-22 Osprey с базы Тиба возле Токио на базу Сага на острове Кюсю. Местные СМИ называют это "частью усилий по укреплению обороны отдаленных островов на фоне растущих военных амбиций Китая". Подразделение будет действовать в координации с амфибийной бригадой быстрого развертывания, расквартированной на базе Айноура.



Власти пытаются превратить Японию в крупного экспортера оружия. В программу поставок на текущий год включены восемь стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Шри-Ланка и т.д. С Манилой ведутся переговоры о продаже шести эсминцев класса "Абукума". Это может серьезно повысить потенциал филиппинских ВМС, оснащенных лишь фрегатами и корветами. Также Япония поставляет стране разведывательные самолеты Beechcraft TC-90, патрульные корабли, радиолокационные станции. Все это происходит в условиях, когда две трети японцев либо выступают категорически против переписывания Конституции, либо считают изменения преждевременными.



У японского правящего класса есть и запасные варианты. Стремительный взлет переживает ультраправая партия "Сансэйто". Организация, заявляющая о близости к консервативному крылу американских республиканцев, "Альтернативе для Германии" и другим подобным движениям, была создана пять лет назад, а на последних выборах заняла третье место. Набор ее лозунгов до скукоты предсказуем. Призывы к защите традиционной культуры и возрождению "истинно японского духа" соседствуют с выпадами против "погрязшего в пороках" истеблишмента, иммигрантов и сексуальных меньшинств. Заманиванию обывателя служат демагогические обещания добиться продовольственного самообеспечения и запретить размещение иностранных войск. В случае прихода к власти показной антиамериканизм наверняка будет отброшен, тем более что милитаризацию Японии "Сансэйто" не отвергает, требуя доведения военных расходов до трех процентов ВВП.



Милитаристы в резерве



Аппетиты и страхи японского правящего класса ловко эксплуатирует Вашингтон. Глава Пентагона Пит Хегсет откровенно назвал Токио "незаменимым союзником в сдерживании военной агрессии коммунистического Китая и защите Тайваня". Белый дом всячески потворствует милитаризации союзника, в том числе поставляя ракеты большой дальности и обещая помочь в строительстве кораблей двойного назначения.



Американский центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA), называющий своей целью "продвижение интересов США", подготовил доклад с рекомендациями дать зеленый свет превращению Японии в обладателя ядерного оружия. Как отмечается, передовые ракетные технологии Токио и ресурсы, достаточные для производства тысяч боеголовок, позволят создать серьезный противовес влиянию Китая и России. Об этом же, к слову, неоднократно говорил Дональд Трамп во время первого срока своих полномочий.



Шагом к втягиванию в антикитайские авантюры стала состоявшаяся 10 июля встреча главы объединенного комитета начальников штабов США Дэна Кейна с японским и южнокорейским коллегами. По его словам, "Китай и КНДР продолжают беспрецедентное наращивание военной мощи", что требует "совместного сдерживания". Интересы Вашингтона проглядывают за сближением Токио и Манилы. В июле главы МИД трех государств провели переговоры. Этому предшествовали трехсторонние учения подразделений береговой охраны на японском полигоне Кагосима. На осень Вашингтон, Токио и Манила запланировали проведение "морского диалога". На нем предполагается осудить "попытки нарушения статус-кво в Южно-Китайском море" и укрепить связи с сфере безопасности. Пользуясь заключенным в прошлом году соглашением с Филиппинами о взаимном доступе, японские военные корабли посетили порт Манилы.



Аналогичные усилия предпринимаются по другим направлениям. В результате переговоров министров обороны Японии и Индии решено создать специальный консультационный совет по безопасности. Согласно утечкам, Токио предложил Нью-Дели содействие в разработке танков и истребителей. В июле стороны провели совместные учения служб береговой охраны. Еще более масштабные маневры - "Дхарма гардиан" - прошли в феврале - марте на территории Японии.



Шагом в укреплении японско-монгольских связей стал визит в Улан-Батор императора Нарухито. Издание "Дипломат" назвало его целью "сближение двух демократий в авторитарном регионе, где доминируют Китай и Россия". В Монголии Нарухито возложил цветы к монументу японских военных, попавших в плен во время Второй мировой войны.



Особую роль американские стратеги отводят Японии в своих планах, связанных с Тайванем. Администрация Трампа взяла курс на искусственное разжигание конфликта, беспричинно обвиняя Пекин в намерении оккупации острова. Называется даже конкретный срок - 2027 год. В июне на Тайване прошли командно-штабные учения, на которых отрабатывался алгоритм действий в случае нападения КНР. Участие в них приняли отставные военные и правительственные чиновники из США и Японии. При этом американская команда имитировала вторжение в Китай после первых признаков блокады Тайваня. "Мы должны на шаг опередить Пекин", - объявили там.



О том, что расхлебывать тайваньскую "кашу" предстоит Токио, в Вашингтоне даже не скрывают. "Соединенные Штаты вряд ли смогут выиграть войну против Китая без помощи Японии", - предупреждает журнал "Ньюсуик". Японские власти послушно соглашаются с этой ролью, несмотря на роковые последствия. Правительство обнародовало план эвакуации 120 тыс. жителей Окинавы и других островов в случае конфликта вокруг Тайваня. Начато ускоренное строительство бомбоубежищ.



Пользуясь послушанием сателлитов, США навязывают им кабальные условия экономического сотрудничества. Трамп требует от Токио закупать американские товары, например автомобили и рис, по демпинговым ценам. В случае неуступчивости он грозит ввести 25-процентные пошлины на весь японский импорт. Учитывая немалый объем поставок - почти 150 млрд долл. - это грозит стране серьезным ущербом.



Как подчеркивают в КПЯ, правительство лишает страну суверенитета, подчиняя ее военно-политическим интересам США. "Мы стоим перед выбором - подчиняться чужой воле или создать новую Японию в составе мирной Восточной Азии", - указывают коммунисты. Посетив Китай в составе парламентской делегации, они выступили против включения Токио в порочный круг милитаризации, добавив, что сотрудничество КНР и Японии отвечает интересам народов двух стран, мирному развитию Азии и всего мира.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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