Путин рассказал, чего Украине ждать дальше (видео)

22:00 01.08.2025

Путин рассказал, чего Украине ждать дальше



МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко на Валааме высказался о перспективах украинского урегулирования, оценил позицию Киева и рассказал об успехах ВС России в зоне СВО. Главное - в материале РИА Новости.



О переговорах по Украине



- Все разочарования возникают от избыточных ожиданий.

- Переговоры востребованы и важны: для решения вопросов мирным путем нужен диалог.

- Результаты встреч России и Украины были положительными: Москва передала Киеву тысячи тел погибших военных и получила десятки тел своих солдат, стороны обменялись пленными.

- Первая реакция Украины на предложение создать рабочие группы была позитивной, однако они еще не заработали.

- Условия России остаются неизменными: главное - искоренить причины конфликта.



"Это даже не условия - это цели: я сформулировал цели России. Но до сих пор, до того момента нам говорили, что непонятно, что Россия хочет. Вот мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Там все ясно".

Владимир Путин



