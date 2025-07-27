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Путин рассказал, чего Украине ждать дальше (видео)
22:00 01.08.2025

Путин рассказал, чего Украине ждать дальше

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко на Валааме высказался о перспективах украинского урегулирования, оценил позицию Киева и рассказал об успехах ВС России в зоне СВО. Главное - в материале РИА Новости.

О переговорах по Украине

- Все разочарования возникают от избыточных ожиданий.
- Переговоры востребованы и важны: для решения вопросов мирным путем нужен диалог.
- Результаты встреч России и Украины были положительными: Москва передала Киеву тысячи тел погибших военных и получила десятки тел своих солдат, стороны обменялись пленными.
- Первая реакция Украины на предложение создать рабочие группы была позитивной, однако они еще не заработали.
- Условия России остаются неизменными: главное - искоренить причины конфликта.

"Это даже не условия - это цели: я сформулировал цели России. Но до сих пор, до того момента нам говорили, что непонятно, что Россия хочет. Вот мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Там все ясно".
Владимир Путин



- Киев должен гарантировать условия для применения русского языка и деятельности православной церкви.
- Главная цель России - обеспечить свою безопасность.
- Урегулирование можно обсуждать в контексте общеевропейской безопасности, в этом есть смысл.
- Если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Россией, Москва может подождать.
- Нужно обсуждать шаги для установления долгосрочного мира без временных ограничений.
- Президент постоянно информирует Лукашенко о результатах переговоров.
- Россия благодарна Белоруссии за содействие в переговорном процессе.

"Все обмены-то у нас происходят на территории Беларуси".
Владимир Путин

Про "Орешник"

- Производство "Орешника" в России заработало: произведен первый серийный комплекс, он поступил в войска.
- Специалисты в России и Белоруссии выбрали позиции для установки "Орешника".
- Вопрос о поставке "Орешника" в Белоруссию, скорее всего, будет закрыт в этом году.

"Владимир Владимирович правильно сказал: в этом году мы в основном должны закончить эти процессы строительства, создания и так далее. Мы от этого не отступаем".
Александр Лукашенко

О продвижении в зоне СВО

- Часов Яр освободили несколько дней назад, а не вчера.
- ВСУ пытаются контратаковать.
- Заявления Киева о ситуации в Часовом Яре говорят о том, что руководство Украины плохо информировано о ситуации.
- Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.
- Положительная динамика войск на фронте связана с героизмом бойцов, в том числе павших.

"Мы обязаны этим и тем нашим воинам, которые остались на поле боя и отдали свою жизнь за Родину, потому что это они создали условия для того, чтобы сегодняшние люди, которые сегодня находятся в строю, шли вперед, имели такую возможность. Это общая заслуга. В этом смысле у нас ни одной потери нет напрасной".
Владимир Путин

О недоброжелателях

- Запад хочет остановить наступление России, хотя раньше пытался нанести ей поражение.
- Укрепление суверенитета России является одной из целей СВО.
- Суверенитет в современном мире играет ключевую роль, в том числе для экономического развития.
- У Евросоюза сегодня его вообще нет.
- Утрата ЕС политического суверенитета ведет к потере и экономической независимости.

"Было ясно, что суверенитета у Евросоюза, у Европы не так уж и много. Сегодня стало очевидно, что его нет вообще. А за этим сразу следуют - вот в той ситуации критической, которая сложилась, - следуют и экономические потери".
Владимир Путин

- Полное отсутствие суверенитета на Украине унизительно.
- Киеву нужно не навязывать внешние институты управления, а помогать людям самим становиться на ноги.
- Политический режим в России основан на Конституции, чего не скажешь об Украине.
- Попытки Украины вернуть себе часть суверенитета являются правильными.

О коррупции

- Коррупция характерна практически для всех стран - вопрос в готовности общества с ней бороться.
- В США она легализована за счет института лоббизма.
- Демократию нельзя привнести извне, как и невозможно извне бороться с коррупцией.
- Украина - страна, где коррупция захлестывает.
- Эффективность НАБУ и САП за десять лет существования была нулевой.

"Когда были созданы эти институты на Украине? В 2015 году. А сегодня какой? Две тысячи двадцать пятый. Вот, десять лет существуют - и все во всем мире во все горло покрикивают: "Караул, на Украине захлестывает всех коррупция".
Владимир Путин

Заявления Лукашенко

- Минск полностью поддерживает позицию Москвы в диалоге с Киевом.
- Надо садиться за стол переговоров, а не бросаться камнями.
- Если Трамп хочет мира, он должен включаться в процесс урегулирования, а не указывать.
- Украинцы хотят невозможного.
- Для того чтобы Киеву требовать встречи с Путиным, надо сначала подготовить почву.
- Украина сегодня бегом должна просить Россию договориться.
- Никому не удастся поставить на колени Минск и Москву: они полны решимости отстоять свои интересы.
- Президент договорился с Путиным при необходимости подключить Минск к переговорам с Киевом.
- Белоруссия видит, что Россия наступает по всем направлениям в зоне СВО.

"Пусть небыстро, медленно. Но почему? Я Владимира Владимировича спросил: "Почему?" - Он говорит: "Людей жалею". Правильно: медленно, но зато уверенно".
Александр Лукашенко

- Запад хочет контролировать, как на Украине тратят выделенные ей деньги, в этом есть логика.
- Американцы хотят ослабить ЕС как центр силы.
- Санкции приведут Европу к деиндустриализации, ей следовало бы объединить ресурсы с Россией и Белоруссией.

"Это страшнее, чем Китай, бы было. Если бы это объединить - это была бы силища. Но они этого не понимают. Да им, наверное, и не надо".
Александр Лукашенко

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Сначала он прилетел в Санкт-Петербург, где пересел на вертолет и направился к месту переговоров с Путиным. Они посещают Валаам вместе уже не первый раз. Как и в прошлые годы, они зашли в храм Смоленской иконы Божией Матери на территории Смоленского скита, где монахи молятся о россиянах, погибших в разных войнах.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754074800


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