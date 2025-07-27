Россия отвергла ультиматум США – итоговая сводка Readovka за 1 августа

00:05 02.08.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 1 августа в разрезе СВО. Русские войска готовятся к охвату городов Белицкое и Доброполье. Президент России Владимир Путин озвучил условия, которые должна принять Украина и Запад для долгосрочного и прочного мира. Медийный украинский волонтер Берлинская раскрыла среднесуточные потери ВСУ.



"Большой потоп"



