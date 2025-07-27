|Россия отвергла ультиматум США – итоговая сводка Readovka за 1 августа
00:05 02.08.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 1 августа в разрезе СВО. Русские войска готовятся к охвату городов Белицкое и Доброполье. Президент России Владимир Путин озвучил условия, которые должна принять Украина и Запад для долгосрочного и прочного мира. Медийный украинский волонтер Берлинская раскрыла среднесуточные потери ВСУ.
"Большой потоп"
Части 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ успешно развивают наступление на Добропольском направлении. ВСУ оставили поселок Вольное, также продолжается штурм Нового Шахова и Ивановки. Завершив дело в Вольном, русская армия продолжит марш на обход Доброполья с севера. Чуть южнее, между Родинским и Белицким, наши передовые подразделения фактически перерезали трассу Т-05-15. Теперь даже теоретическая возможность того, что противник может ее использовать для снабжения Покровско-Мирноградского оборонительного района, исключена. Вместе с этим подразделения ВС РФ, обошедшие Родинское с севера, перейдя трассу, устремились в направлении Шевченко. Русская армия формирует южную дугу охвата агломерации населенных пунктов, включая как Белицкое, так и группу крупных сел за ним.
Командование 51-й армии действует по классической схеме маневренных боевых действий. Такой подход обусловлен серьезнейшим дефицитом войск у неприятеля и, соответственно, его тактических возможностей. Ситуация на Добропольском направлении в некотором роде эквивалентна положению дел в Покровске. Тут неприятель также из-за дефицита людей вынужден опираться на узлы обороны без возможности формировать сплошную линию фронта, что дает русским войскам возможность обходить и изолировать от тылов группировку противника. Более того, такая оперативная обстановка позволяет изолировать как малые сельские оборонительные рубежи, так и крупные – городские. И векторы атаки 51-й армии показывают, что наши части заинтересованы в охвате не только Белицкого, но и Доброполья. Весьма вероятен вариант, при котором данные города будут, в свою очередь, отсечены друг от друга. Этого можно достигнуть атакой в направлении шахты "Белицкая" и ее террикона со стороны ж/д станции Мерцалово. Успех ВС РФ в Шевченко даст возможность продвигаться далее на запад для нарушения прямого дорожного сообщения украинских войск в районе Белицкого и Доброполья. В этом случае украинские гарнизоны данных городов смогут сообщаться только по полям в коридоре порядка 5 км.
Противник на Добропольском направлении попал в ситуацию, напоминающую безнадежную попытку запереть переборку от потока воды под большим давлением. Но концепция обороны неприятеля, к которой прибегают при дефиците сил, получившая в истории название "жемчужное ожерелье", просто не может остановить "большой потоп".
Прочный мир сейчас и на наших условиях без завышенных ожиданий Запада
Президент РФ Владимир Путин отверг ультиматум Трампа. Вместе с этим российский лидер заявил, что условия для прекращения огня остаются теми же, что были выдвинуты летом 2024 года. А именно, ВСУ должны покинуть ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, и суверенитет России над этими территориями должен быть признан на международной арене. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в НАТО на законодательном уровне, то есть взять на себя обязательства по внеблоковому статусу. Помимо этого, Путин подчеркнул, что Россия заинтересована только в долгосрочном и прочном мире.
"России нужен прочный долгосрочный мир на Украине", – сказал президент РФ.
Стоит также добавить, что российский лидер упомянул, что, если Киев с его спонсорами в очередной раз откажутся от этого предложения, условия мира для незалежной будут уже другие.
"Всем зрадам зрада"
В назалежной всякий, кто не распространяет опиум пропаганды, а решает немного посмотреть правде в глаза, именуется "зрадником", то есть предателем. За распространение дурных новостей на Украине к правдорубу быстро заявляется СБУ, много простых людей поплатилось за откровенность в тоталитарном государстве. Но сейчас случилось нечто невероятное – не просто "зраду", а откровенную панику начала распространять доверенное лицо ОП и медийный волонтер Мария Берлинская. Она в своем Telegram-канале сообщила о том, что убыль личного состава ВСУ катастрофическая.
"Так что мы идем в минус 26 500 в месяц. Минус 318 тыс в год. Даже если эту цифру сразу разделить на 2 (легко раненые возвращаются, часть из СЗЧ тоже) – все равно будет поразительная цифра. Минус 159 тыс в год. И никакой миллионной армии у нас давно нет, кстати. Дни, конечно, бывают разные, цифры усредненные и ориентировочные. Доступа к секретным документам нет. В основе элементарная логика, общение со многими подразделениями и открытые источники. Еще раз: минус 159 тыс в год", – сообщила она.
Разумеется, реальные потери ВСУ больше даже верхней планки оценки по версии Берлинской. Но допустим, что ее информация – чистой воды правда. При таких показателях среднесуточные потери противника составляют порядка 880 человек, то есть свыше 2 полнокровных батальонов, больше половины полка или трети бригады усредненной численности, исходя из организационно-штатной структуры ВСУ. Громадные потери.
Однако, в чем может быть мотивация "системного человека" так подставляться? Стоит предположить, что это "эхо" начавшегося на Украине нового этапа политической грызни. А при чем тут Берлинская с ее "гробовыми числами"? Все может быть просто – это прямая атака на Зеленского и на один из его любимых нарративов, который гласит, что "у Украины миллионная армия". Берлинская прямо в своем посте говорит, что нет миллиона, а то, что от него осталось, продолжает убывать. На основании этой легенды Зеленский постоянно клянчит оружие и деньги у Запада, мол, у нас есть люди, а вооружения не хватает. Таким образом волонтер выбивает у него почву из-под ног в его попрошайничестве. Помимо прочего, она как бы натравливает НАБУ и САП на ближний круг Зеленского. Иными словами, Берлинская провоцирует серию проверок в ВСУ на предмет того, куда деваются излишки оружия, если фактическая численность людей куда ниже объема стрелкового и прочего вооружения, которое запрашивал и получал президент незалежной. Кроме того, учитывая, что Зеленский сдал назад и вернул полномочия НАБУ и САП, весьма вероятно, что этим антикоррупционным структурам предоставят куда больше возможностей, чем прежде. То есть некогда закрытая "кухня" вооруженных сил попадет под прицел проверок контролируемых Западом антикоррупционных структур. А это куда опаснее по последствиям для Зеленского, чем обыски у его приближенных.
Важно добавить, что с осени 2023 года в положениях о порядке списания вооружений ответственными лицами в украинской армии появились изменения. А именно, военным ВСУ более не нужно ни присутствие, ни согласование представителей МВД. До осени 2023 года, любая воинская часть противника при списании оружия предоставляла отчет в МВД о причинах, номера и тип вооружения. Это было необходимо для того, чтобы избежать "торговли на лево". Но упрощение процедуры открыло украинским военным на самом деле почти безграничные возможности к продаже боевых единиц оружия на черном рынке.
Вчера, 31 июля, главным событием дня стал прорыв ВС РФ в центральные районы Покровска.